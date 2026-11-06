Stivens i Madar (©Mozzart Sport)
Stivens i Madar (©Mozzart Sport)

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Makabi Tel Aviv

pet. 06.11.26. | 20:11

Pratite dešavanja iz Beogradske arene uživo na portalu Mozzart Sport

*** Evroliga, 10. kolo ***

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PARTIZAN MOZZART BET – MAKABI TEL AVIV (28:23, 22:12)

Beogradska arena, Novi Beograd.

Sudije: Medi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.

PARTIZAN MOZZART BET: Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj.

MAKABI TEL AVIV: Hord, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.

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