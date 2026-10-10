Procvetao kalifornijski mak

Nedelja, 19.00: (1,60) Barselona (16,0) Valensija (2,65)

Ko je mogao da očekuje da će Valensija, jedina uz Panatinaikos Željka Obradovića, biti ponovo na vrhu Evrolige?! Posle gotovo kompletnog čerupanja prošlosezonskog sastava i odlazaka vedeta poput Žana Montera, Brankua Badijoa, Brekstona Kija, pa Serhija de Laree, Darijusa Tompsona, Meta Kostela, Haimea Pradilje, trenera Pedra Martineza... Malo ko je mogao da pretpostavi da će tim iz jednog od najlepših gradova Evrope nastaviti tamo gde je stao minulog proleća. Atinjani su nastavili da pobeđuju bez Šortsa, dok je Amerikanac postao jedan od najvažnijih igrača ekipe koja vođena trenerom Ćavijem Albertom ponovo izgleda atraktivno za oko i ubitačno po protivnike.

Setimo se, Šorts je u Panatinaikos stigao kao jedan od najboljih plejmejkera Evrope, posle sezone u kojoj je za Pariz prosečno beležio 19 poena, 7,3 asistencije i čak 22,8 indeksnih poena. Francuski klub je na njegovoj igri gradio napadački identitet, a protivnici su bili primorani da prilagođavaju odbranu čoveku koji je, uprkos visini od 175 centimetara, gotovo po pravilu pronalazio put do koša.

U Atini ga je, međutim, čekala potpuno drugačija raspodela odgovornosti. Kendrik Nan već je imao status neprikosnovenog lidera, Kostas Slukas godinama je donosio odluke u najvažnijim trenucima i lopta je bila u njegovim rukama kada bi se lomilo, dok je Džerijan Grant nudio kvalitet na obe strane terena. Ataman nije imao mnogo razloga da menja sistem koji je donosio rezultate, pa je Šortsa bilo najlakše skrajnuti... Iz svega toga, morao je da pronađe način da bude koristan sa znatno manje lopte u rukama.

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U tome nije uspevao u kontinuitetu. Na 43 utakmice Evrolige igrao je prosečno 16 minuta, postizao 8,1 poen i delio 2,9 asistencija, uz 45 odsto šuta iz igre, skromnih 29,2 odsto za tri i indeks korisnosti 7,9. Povremeno je pokazivao kvalitet iz Pariza, poput odličnog nastupa u plej-inu protiv Monaka, ali nedovoljno često da promeni Atamanove planove. Posebno su problematične bile situacije kada bi ostajao bez prostora za prodor, a protivnički čuvari se povlačili i ostavljali mu šut sa distance.

Bilo bi, ipak, nepravedno kompletnu odgovornost pripisati temperamentnom stručnjaku. Šorts je morao bolje da se prilagodi igri u drugačijoj ulozi i popravi selekciju šuta, i to je bilo evidentno. Opet, Ataman nije pronašao način da iskoristi njegove kvalitete pored već etabliranih bekova. Nezadovoljstvo je kulminiralo pomenutom javnom kritikom tokom odlučujućeg susreta sa Valensijom, u kojem je Amerikanac proveo svega šest minuta na parketu.

O Šortsovom izboru kluba govorio je i Erik Mekolum, koji je još u aprilu, gostujući u podkastu Euro Insiders, ocenio da je pogrešio odlaskom u Panatinaikos. Prema njegovom mišljenju, Milano je bio znatno pogodnija sredina jer je Armani tražio plejmejkera sposobnog da organizuje napad i preuzme odgovornost. Mekolum je podsetio da klubovi sa već izgrađenom hijerarhijom teško menjaju filozofiju zbog jednog pojačanja, naročito kada iza sebe imaju ozbiljne rezultate.

Čima Moneke, jedan od najbližih Šortsovih prijatelja još sa univerziteta UC Davis, na važnost poverenja trenera ukazivao je još u aprilu 2024. godine.

"Za njegovu prvu sezonu u Evroligi potrebno je da bude tamo gde će trener imati poverenja u njega", rekao je Moneke za Eurohoops, kada je Šorts bio na putu da sa Parizom osvoji Evrokup.

Nigerijski reprezentativac tada je upozorio da bi loš početak na najvišem nivou mogao ponovo da otvori raspravu o fizičkim ograničenjima njegovog prijatelja. Tokom zajedničkih dana na koledžu upoznao je njegove kvalitete, ali i način na koji je godinama morao da se dokazuje uprkos sumnjama da sa takvom visinom može da igra vrhunsku evropsku košarku.

Valensija je tokom leta prošla kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Novi strateg Ćavi Albert dobio je zadatak da sa nekoliko važnih pojačanja, među kojima je i Nikola Mirotić, nastavi rezultatski uspon ekipe. Žana Montera zamenio je Ti Džej Šortsom i, nema više dileme, pokazalo se već kao pun pogodak!

Za Šortsa je prelazak u Valensiju od starta bio označen kao idealna prilika da košarkaški vaskrsne i ponovo se oseti važnim. Valensija igra u visokom ritmu, insistira na brzom protoku lopte i koristi situacije u kojima njeni bekovi mogu da napadaju odbranu pre nego što se potpuno postavi. Nešto slično poput Pariza, samo zategnutije... Amerikancu takva košarka odgovara jer može da iskoristi početnu prednost brzog prvog koraka, a zatim proceni da li da sam završi napad ili pronađe slobodnog saigrača.

Ćavi Albert je u nedavnom razgovoru za Racó Taronja priznao da je klub imao i dodatni zadatak kada je u pitanju integracija omalenog pleja.

"Ti Džej je bio igrač koji nam je savršeno odgovarao. Prvo je trebalo malo da ga oporavimo na psihološkom planu, da mu pomognemo posle perioda u kojem očigledno nije pronašao odgovarajuću ulogu ili učinak kakav se očekivao", objasnio je trener Valensije.

Albert je posebno istakao Šortsovu komunikaciju sa saigračima, način na koji ih usmerava tokom napada i njegovo ponašanje prilikom prekida igre. Amerikanac je od početka prihvatio odgovornost za organizaciju ekipe, a ne samo za sopstveni napadački učinak. Posle četiri kola Šorts prosečno beleži 17,5 poena, 6,3 asistencije i 19,8 indeksnih poena, po čemu je među deset najkorisnijih igrača Evrolige. I sve to za nešto manje od 22 minuta na terenu!

Zanimljiv je i način na koji dolazi do poena. Za dva je pogodio 24 od 43 pokušaja, odnosno 55,8 odsto, dok je iza linije za tri šutirao samo pet puta, uz tri pogotka. Gotovo 11 pokušaja za dva poena po utakmici potvrđuje koliko često napada reket i koliko mu Valensijin sistem omogućava da koristi svoje najveće kvalitete.

Šorts ne poseduje fizikalije kojima može da nadjača čuvare, ali odlično koristi promenu brzine i nisko vođenje lopte da napravi prednost. U igri dva na dva podjednako je koristan kao realizator i asistent, što je njegov izraziti kvalitet. Njegove 6,3 asistencije dobrim delom dolaze upravo iz pritiska koji takvom igrom stvara na protivničku odbranu. Ujedno, Šorts je i ranije pokazivao da njegova igra može da bude izuzetno produktivna bez velikog broja šuteva spolja, što daje veći prostor dobrim šuterima da se iskažu kada on iz prodora navuče više čuvara na sebe... Valensija ima dovoljno napadačkog kvaliteta u Mirotiću, Kameronu Tejloru, Armoniju Bruksu i ostalima, što Šortsu olakšava život. Njegova uloga zato i jeste da prepozna ko i u kojem trenutku ima prednost i kako ekipa može da je iskoristi, čak i kada to znači da će sam imati manje šuteva.

Međutim, to se na papiru ne oseti... Na evroligaškom debiju za Valensiju postigao je 26 poena protiv Bešiktaša, uz odlučujući koš u završnici. Protiv Baskonije imao je drugačiji zadatak i podelio čak deset asistencija, uz 12 poena. Zatim je u pobedi nad Asvelom ubacio 17, dok je protiv Hapoela postigao 15 i asistirao sedam puta. U tom poslednjem susretu, kada je izraelski tim pokušavao da se vrati u utakmicu, iznudio je slobodna bacanja, potom faul u napadu Tomaša Satoranskog i pronašao Dilana Osetkovskog za trojku kojom je praktično rešen pobednik.

Njegov nekadašnji saigrač iz Bona i Pariza, Tajson Vord, nedavno je za BasketNews rekao da mu je drago što Šorts ponovo igra u sistemu koji poznaje.

"Mislim da je sada njegovo vreme da zablista", poručio je sadašnji košarkaš Olimpijakosa, dodajući da američki plejmejker uvek pronađe način da bude svoj i da će imati njegovu podršku bez obzira na klub za koji nastupa.

I sam Šorts je posle pobede nad Baskonijom govorio o promeni koju oseća.

"Ponovo sam pronašao radost, uzbuđenje i samopouzdanje. Uživam u gradu, saigrači su sjajni", rekao je Amerikanac.

Početak sezone već pokazuje zašto je Ćavi Albert želeo baš ovakvog plejmejkera. Šorts je ponovo dobio loptu u ruke i odgovornost da organizuje napad, a Valensija igra košarku koja koristi njegove najbolje osobine. Rezultat toga je savršen početak sezone, mada treba videti i kako će ekipa reagovati na periode kada forma opadne i krenu porazi. Zasad Slepi miševi igraju sa pregršt samopouzdanja, koje dobrim delom dolazi iz Šortsovih minijatura.

Posle svega što mu se dogodilo prošle sezone, košarkaški "kalifornijski mak" nije mogao da izabere ni bolju sredinu, ni pogodniji trenutak, za svoj novi procvat...