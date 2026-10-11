Real upalio motore protiv Partizana, pa pregazio Manresu uz zakucavanje Proćide za TV špice

Šta reći - osim potpuna dominacija Madriđana. Ubacili su 34 poena u prvoj i poslednjoj četvrtini, sve vreme su bili u prednosti, lomili su rivala tranzicijom i velikim brojem poena na obruču - 27/37 za dva, odnosno 73%. Real je imao i 21 skok više (49:28) i kada sve to uzmemo u obzir, dolazimo do zaključka da Manresa nije imala nikakve šanse.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Olivije Sar, momak koji ne dobija šansu u Evroligi, ubacio je 16 poena za 13 minuta na parketu, a pratio ga je takođe igrač na koga Martinez zasad ne računa u elitnom takmičenju - Gabrijele Proćida, koji je dao 15 poena i napravio najbolji potez na ovoj utakmici.

On je na polovini prve četvrtine dobio loptu na 45 stepeni, fintom šuta izbacio čuvara i onda se obrušio na koš. Odrazio se da zakuca, Nik Ongenda je probao da ga izblokira, ali bilo je kasno. Italijan ga je stavio na poster i maltene osigurao prvo mesto na listi top pet poteza trećeg kola španskog prvenstva.