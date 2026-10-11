Real upalio motore protiv Partizana, pa pregazio Manresu uz zakucavanje Proćide za TV špice
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 14:22
Ubedljiva pobeda Madriđana - 120:83.
Mučio se Real Madrid na početku sezone. Iako je pripremni period bio i više nego zadovoljavajuć jer je osvojen Superkup Evrolige. Kada su krenuli "pravi" mečevi, Kraljevski klub je u elitnom takmičenju nanizao tri poraza. U domaćem prvenstvu je je pobeđivao, ali se provlačio.
Onda je došao meč sa Partizan Mozzart Betom i komforan trijumf nad srpskim predstavnikom. Baš takav duel je bio potreban pulenima Pedra Martineza kako bi povratili samopouzdanje. I da ga jesu vratili videli smo protiv Manrese koju su pregazili sa 120:83.
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Šta reći - osim potpuna dominacija Madriđana. Ubacili su 34 poena u prvoj i poslednjoj četvrtini, sve vreme su bili u prednosti, lomili su rivala tranzicijom i velikim brojem poena na obruču - 27/37 za dva, odnosno 73%. Real je imao i 21 skok više (49:28) i kada sve to uzmemo u obzir, dolazimo do zaključka da Manresa nije imala nikakve šanse.
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Olivije Sar, momak koji ne dobija šansu u Evroligi, ubacio je 16 poena za 13 minuta na parketu, a pratio ga je takođe igrač na koga Martinez zasad ne računa u elitnom takmičenju - Gabrijele Proćida, koji je dao 15 poena i napravio najbolji potez na ovoj utakmici.
On je na polovini prve četvrtine dobio loptu na 45 stepeni, fintom šuta izbacio čuvara i onda se obrušio na koš. Odrazio se da zakuca, Nik Ongenda je probao da ga izblokira, ali bilo je kasno. Italijan ga je stavio na poster i maltene osigurao prvo mesto na listi top pet poteza trećeg kola španskog prvenstva.
Valja reći da je Nik Smit odigrao sjajan meč i upisao 14 poena, Čuma Okeke je dao 11, a Teo Maledon i Haime Pradilja su imali po 10, s tim da je Španac sakupio i devet skokova. Fakundo Kampaco je imao osam poena, pet skokova i osam asistencija.
U suprotnom taboru se istakao Bugarin Jordan Minčev sa 13 poena, Čibuzo Agbo je doprineo sa 12, Timi Alen je dao 11, a Ongenda 10.