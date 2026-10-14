Redik nezadovoljan Bronijem: Sudbina Kraljevog sina pod znakom pitanja

Njegove partije prokomentarisao je i Džej Džej Redik, trener Lejkersa.

"Mislim da nije igrao dobro tokom ove četiri utakmice. Imao je dobar septembar i dobro leto sa nama. Predsezona jeste loša, ali imao je odlične treninge".

Džejms se mučio i protiv Golden Stejta, završivši utakmicu bez poena, uz jedan skok i četiri izgubljene lopte za skoro 11 minuta na terenu, dok je promašio oba šuta iz igre. Kroz četiri predsezonska nastupa, ovaj 22-godišnji bek prosečno beleži 2,8 poena, 2,8 skokova i 3,3 asistencije za 17,5 minuta po utakmici.

"Deo toga je samo ritam. Deo je i to s kim igra. Odigrao je mnogo minuta, posebno u drugom poluvremenu utakmica, sa našim igračima na dvostranim ugovorima. Večeras je igrao sa Rafaelom Kastrom, koji je sa nama tek tri dana. Tako da ga neke od postava u kojima je bio nisu baš stavile u poziciju da uspe".

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Broni ulazi u svoju treću NBA sezonu nakon što je prošle sezone u 42 nastupa za Lejkerse prosečno beležio 2,9 poena, 0,6 skokova i 1,2 asistencije. Njegova budućnost u Los Anđelesu takođe je postala tema razgovora tokom leta, nakon što je njegov otac, Lebron Džejms, otišao u Filadelfiju Seventisikserse, a Broni se naknadno pominjao u spekulacijama o trejdu.

Džejms je 2024. godine potpisao četvorogodišnji debitantski ugovor vredan 7.900.000 dolara. Predviđeno je da u sezoni 2026/27. zaradi oko 2.300.000 dolara, dok Lejkersi imaju klupsku opciju vrednu oko 2.500.000 dolara za narednu sezonu.