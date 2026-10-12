Sale Đorđević o tome zašto Penjaroja i Navaro mogu da uspeju: Oni su proizvod sistema

Svakako da se jedna od najzanimljivijih stvari odnosi na pitanje o stranim, odnosno španskim trenerima na klupi beogradskih večitih rivala.

"Želim im sreću. Opšte je poznato da su naši treneri oni koji su i mene trenirali i trasirali put svima nama iza njih. Sada mi nemamo pravo na grešku ako radimo negde u inostranstvu. Pominjemo sada te španske trenere, šta je njima trasiralo put", počeo je Đorđević.

Nekadašnji selektor, koji je dobar deo karijere proveo upravo u Španiji nastavio je da analizira situaciju.

"Reč je o njihovoj fenomenalnoj košarci, rezultatski dominantnoj, pre svega u nacionalnim selekcija. Tu ne mislim samo na seniorsku mušku, već i na žensku selekciju, kao i sve mlađe kategorije. To traje već godinama, decenijama. Šta hoću da kažem? Postoji sistem, piramida "ta košarka se igra, takve igrače tražimo, ovo su pravila, zakoni, ovo je sistem". Jako su priznati stručnjaci u kolektivnim sportovima i Španci su jako traženi".

Istakao je Đorđević koja da je tamošnji sport nešto što se jasno zna kako funkcioniše.

"Reč je o fantastičnoj kulturi, koja je po mom mišljenju na izuzetnom nivou kada je reč o navijačima, medijima i same analize se prave mnogo dublje. Oni su stvarno trenerski esnaf digli na viši nivo i na tome treba da im se skine kapa. Upravo Ibon Navaro i Đoan Penjaroja predstavljaju proizvod tog i takvog španskog sistema. Dolaze iz klupskih projekata, Ibon Navaro koji je u Andori igrao sjajnu košarku. Igrao sam sa Virtusom protiv njega neke grupne faze. Posle toga je pravio rezultatski sjajne stvari sa Malagom, koja je fantastična sredina za dobre trenere".

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Prisetio se Đorđević kakvi su bili i njegovi seniorski počeci, kao i to kako su na njega gledali stariji igrači.

"Nailaziš na pokojnog Bobana Petrovića, prvi put u svlačionici Partizana. Ja sa 16 godina ulazim, treba da se skidam protiv Šibenke i izlazim iz kadetskih i juniorskih patika. Goran Grbović nije mogao da igra na treningu. Ja sam igrao sa brojem devet, dres mi je bio poveći. Ulazim na trening, a on me gleda i kaže "Mali koje si godište"? Gledam i kažem "67", a on kaže "Ti i ja smo generacija. Ja sam 57, ti 67. Grbo nismo više cimeri. Mali, sada si ti moj cimer", ispričao je Đorđević kroz smeh.

Nekadašnji selektor Srbije istakao je ulogu i profesora Koprivice.

"Profesor Korpivica je to jako lepo rekao i od njega sam pokupio tu, ne malu mudrost, već istinu. Na samom parketu šampion, već veteran i ozvaničeni šampion, kada vidi mladog igrača, prepozna ga i odmah mu da šansu, prihvati ga i stavi ga pod svoje krilo. Stariji krene da ga brusi kao dijamant sa nekim ličnim odnosom", rekao je Đorđević.