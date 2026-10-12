Šaras osuo paljbu zbog rasporeda: Šta znače Superkupovi? Igrači se štede tokom treninga
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 20:33
"Predsezona je neverovatno kratka. Za nas je to bila potpuna besmislica", ističe litvanski trener
Utakmica nikad više, a vremena za pripreme i odmor ekipe - nikad manje. Kako prolaze godine, svedoci smo toga da je raspored takmičenja sve gušći, pogotovo u Evroligi od kad su uvedena dupla kola. Zato od početka sezone gledamo lošu košarku, gomilu ekipa koje se još uvek traže i pitanje je kad će naći adekvatnu formu.
Jedna od tih ekipa koje se traže je Fenerbahče. Evropski šampion iz 2025. doveo je devet novih igrača, a već je odigrao deset utakmica za manje od mesec dana. U proseku igraju na svaka tri dana, premalo vremena za treninge na kojima bi se novajlije brže integrisale. Tim iz Istanbula sezonu je počeo igranjem Superkupa Evrolige u Abu Dabiju, da bi samo nekoliko dana kasnije igrao protiv Bešiktaša u Superkupu Turske, pa onda Evroligu.
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U ovom trenutku, Fener je više tim u razvoju nego što je instant mašina koja će odmah sve da melje, kao što je slučaj sa Panatinaikosom. Svestan je toga i Šarunas Jasikevičijus.
"Svima je potrebno vreme da se naviknu na stvari i shvate situaciju. Predsezona je neverovatno kratka. Za nas je to potpuna besmislica jer smo imali dva Superkupa. Ne znam šta znače ti kupovi. Ovo nam je već četvrta ili peta nedelja u kojoj igramo dva meča nedeljno. Kakve treninge možete da imate u tim uslovima? Igrači se štede tokom treninga", rekao je Šaras.
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Potpisali su Šejn Larkin, Ševon Šilds, Vil Klajburn, Trent Forest, Brekston Kij, Markus Bingam, Ignas Sargijunas, Džoni Džuzeng i Sertač Šanli. Jaka imena, ali deluje da su rezultati čak i bolji od onoga što prikazuju na terenu.
"Imamo iskusnije igrače, ali radimo i igramo sa dosta uspona i padova. Možda je donekle logično što nam se sve ovo dešava. Postoje dobri trenuci, ali postoji želja kod svih da urade nešto sa loptom. Tada izlazimo iz timske strukture. To je deo procesa", smatra trener Šarasa.