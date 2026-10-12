Šaras osuo paljbu zbog rasporeda: Šta znače Superkupovi? Igrači se štede tokom treninga

Utakmica nikad više, a vremena za pripreme i odmor ekipe - nikad manje. Kako prolaze godine, svedoci smo toga da je raspored takmičenja sve gušći, pogotovo u Evroligi od kad su uvedena dupla kola. Zato od početka sezone gledamo lošu košarku, gomilu ekipa koje se još uvek traže i pitanje je kad će naći adekvatnu formu.

Jedna od tih ekipa koje se traže je Fenerbahče. Evropski šampion iz 2025. doveo je devet novih igrača, a već je odigrao deset utakmica za manje od mesec dana. U proseku igraju na svaka tri dana, premalo vremena za treninge na kojima bi se novajlije brže integrisale. Tim iz Istanbula sezonu je počeo igranjem Superkupa Evrolige u Abu Dabiju, da bi samo nekoliko dana kasnije igrao protiv Bešiktaša u Superkupu Turske, pa onda Evroligu.