Šej: Najbolji sam igrač u NBA ligi
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 18:21
Gildžes Aleksander smatra da je sve u pobedama, pa da je tako i on broj jedan
Da je najbolji bek trenutno u NBA ligi - jeste. Da je među petoricom najboljih košarkaša najjače lige sveta, možda i među trojicom - jeste. E, sada, da li je baš Šej Gildžes Aleksander baš najbolji igrač NBA lige iznad svih - teško je reći. Pored Nikole Jokića koji pomera granice košarke iz sezone u sezonu, Viktora Vembanjame koji je sada već postao ozbiljna sila i izbacio ga u plej-ofu na putu do finala, pa čak se može reći donekle i Luke Dončića, pitanje je da li je najbolji.
Ako njega pitate, on će vam reći da jeste. Naravno, ne treba biti ni lažno skroman uvek u razgovoru sa medijima i u javnim istupanjima, ako misli da je bolji od svih, i treba slobodno da kaže. Ima i čime da se pohvali od individualnih nagrada i timskih dostignuća, uz odličnu statistiku, može da se napravi slučaj, da ode na njegovu stranu.
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Dvostruki je uzastopni MVP ligaškog dela sezone, prošle godine je postao NBA šampion i MVP finala, ujedno je tada bio i najbolji strelac i u regularnom delu i u plej-ofu... Daje 30 poena u proseku kao od šale, i to uz sjajnu efikasnost što u NBA ligi najviše vole zaluđenici za statistikom i oni koji rade analize za sve ekipe, pa i odličan je defanzivac, dobar organizator igre, ume sve.
Kanađanin je ujedno i 'klač' kako vole Amerikanci da kažu, ne beži od lopte kada se lomi i voli da preuzme odgovornost, tako da je ceo paket tu.
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Objasnio je kanadski reprezentativac i zašto misli da je ispred svih.
"Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Mislim da je ono što pružam iz večeri u veče učinak najboljeg igrača NBA lige. Mislim da je efikasnost sa kojom to radim na nivou najboljeg igrača NBA lige. Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku, loptu za američki fudbal ili tenisku lopticu to radi da bi pobedio rivala, meču, šta god da je u pitanju. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobeđivao", kaže Šej za "Tajm".
Četvorostruki Ol star je prošle sezone odigrao 68 utakmica, beležio je 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija u proseku, dok su procenti bili sledeći – 55,3 odsto iz igre, 38,6 za tri i 87,9 odsto sa linije za slobodna bacanja. To mu je donelo drugu MVP nagradu ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića.