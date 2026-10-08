Šej: Najbolji sam igrač u NBA ligi

Dvostruki je uzastopni MVP ligaškog dela sezone, prošle godine je postao NBA šampion i MVP finala, ujedno je tada bio i najbolji strelac i u regularnom delu i u plej-ofu... Daje 30 poena u proseku kao od šale, i to uz sjajnu efikasnost što u NBA ligi najviše vole zaluđenici za statistikom i oni koji rade analize za sve ekipe, pa i odličan je defanzivac, dobar organizator igre, ume sve.

Kanađanin je ujedno i 'klač' kako vole Amerikanci da kažu, ne beži od lopte kada se lomi i voli da preuzme odgovornost, tako da je ceo paket tu.

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Objasnio je kanadski reprezentativac i zašto misli da je ispred svih.

"Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Mislim da je ono što pružam iz večeri u veče učinak najboljeg igrača NBA lige. Mislim da je efikasnost sa kojom to radim na nivou najboljeg igrača NBA lige. Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku, loptu za američki fudbal ili tenisku lopticu to radi da bi pobedio rivala, meču, šta god da je u pitanju. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobeđivao", kaže Šej za "Tajm".

Četvorostruki Ol star je prošle sezone odigrao 68 utakmica, beležio je 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija u proseku, dok su procenti bili sledeći – 55,3 odsto iz igre, 38,6 za tri i 87,9 odsto sa linije za slobodna bacanja. To mu je donelo drugu MVP nagradu ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića.