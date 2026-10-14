Spartak se vratio iz ponora, ali je Pipkins promašio šut za potpuni preokret
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 22:50
Subotičani u dramatičnoj završnici propustili priliku da dođu do drugog trijumfa u FIBA Ligi šampiona
Posle ubedljive pobede nad Vehtom na otvaranju FIBA Lige šampiona, Spartak je poražen pred svojim navijačima od Hapoel Holona rezultatom 84:86. Subotičani su gotovo čitav meč jurili zaostatak i na kraju bili nadomak velikog preokreta, ali je Džalon Pipkins poneo epitet tragičara, promašivši trojku za pobedu.
Za razliku od prvog kola, kada su Subotičani od početka nametnuli svoj ritam, ovog puta našli su se u potpuno drugačijoj situaciji. Izraelski predstavnik mnogo bolje je otvorio susret i već posle deset minuta imao 13 poena prednosti. Ipak, domaćin nije dozvolio da se utakmica već tada prelomi, već je u drugoj deonici zaigrao znatno bolje i do odlaska na veliki odmor smanjio zaostatak na pet poena - 37:42.
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Ni posle povratka sa pauze Spartak nije uspeo da dođe do preokreta, a gosti su u odlučujuću četvrtinu ušli sa šest poena prednosti (62:56). Ipak, Subotičani su u poslednjih pet minuta potpuno zakomplikovali situaciju. Trojkom Igora Drobnjaka prišli su na 80:77, a potom je Džalon Pipkins sa linije penala smanjio zaostatak na samo jedan poen.
Prava drama viđena je u završnici, kada je Spartak imao nekoliko prilika da dođe do preokreta. Netanel Arci promašio je sva tri slobodna bacanja pri vođstvu Hapoela od dva poena (83:81), ali domaći nisu iskoristili poklon, pošto je pokušaj Igora Drobnjaka blokirao Ti Džej Holifild.
Gosti su potom otišli na četiri poena prednosti, ali je Marko Jeremić trojkom šest sekundi pre kraja smanjio na 85:84. Usledio je još jedan promašen penal izraelskog tima, pa je Spartak dobio poslednju priliku za pobedu, međutim, Džalon Pipkins nije pogodio trojku i Hapoel je slavio rezultatom 86:84.
Brualnu partiju pružio je Adama Sanogo koji je meč završio sa 28 poena, četiri skokova i čak pet blokada. Šahar Amir pratio ga je sa 15 poena ali je upravo on mogao da bude tragičar zbog promašenog penala u završnici. Kod Subotičana, Pipkins je upisao 19 poena, a 15 je dodao Igor Drobnjak.