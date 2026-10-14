Spartak se vratio iz ponora, ali je Pipkins promašio šut za potpuni preokret

Posle ubedljive pobede nad Vehtom na otvaranju FIBA Lige šampiona, Spartak je poražen pred svojim navijačima od Hapoel Holona rezultatom 84:86. Subotičani su gotovo čitav meč jurili zaostatak i na kraju bili nadomak velikog preokreta, ali je Džalon Pipkins poneo epitet tragičara, promašivši trojku za pobedu.

Za razliku od prvog kola, kada su Subotičani od početka nametnuli svoj ritam, ovog puta našli su se u potpuno drugačijoj situaciji. Izraelski predstavnik mnogo bolje je otvorio susret i već posle deset minuta imao 13 poena prednosti. Ipak, domaćin nije dozvolio da se utakmica već tada prelomi, već je u drugoj deonici zaigrao znatno bolje i do odlaska na veliki odmor smanjio zaostatak na pet poena - 37:42.