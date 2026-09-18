Superkup Evrolige uvod u početak sezone: Šampioni opet oči u oči, Real i Dubai pokazuju nova lica

Jasikevičijus će odluku o Šejnu Larkinu doneti neposredno pred utakmicu. Njegov nastup je pod znakom pitanja, dok bi ostatak ekipe uglavnom trebalo da bude spreman. Olimpijakos takođe čeka Nikolu Milutinova , koji je zbog tendinitisa levog pravog butnog mišića rano završio poslednju pripremnu utakmicu protiv Makabija i potom propustio trening. Barcokas je naglasio da problem nije ozbiljniji i da očekuje brz povratak srpskog centra.

Tejlen Horton Taker je još na Fenerbahčeovom "Media Day" rekao da sa Olimpijakosom imaju "otvoren račun" posle poraza kojim je završena njihova odbrana evropske titule. Šarunas Jasikevičijus bio je nešto uzdržaniji kada je govorio o samom Superkupu. Priznao je da se radi o novom takmičenju prema kojem ni učesnici još nemaju potpuno izgrađen odnos, ali je odmah dodao da ime protivnika automatski menja pristup, jer je preko puta Olimpijakos, kojeg Fenerbahče želi da ga pobedi, bez obzira na naziv takmičenja.

Nisu pirejski i istanbulski gigant dugo čekali sledeći međusobni susret. Olimpijakos je 4. septembra na pripremnom turniru na Kritu pobedio Fenerbahče 82:77, iako je igrao bez Saše Vezenkova , Nikole Milutinova , Kostasa Papanikolaua , Huana Nunjeza Montera i Janulisa Larencakisa . Evan Furnije je ubacio 19 poena, Donta Hol 16 uz osam skokova, a Tajler Dorsi 15, uz ključnu seriju u završnici. Rezultat pripremne utakmice nema težinu koju će imati ishod susreta u petak, ali je intenzitet igre u poslednjih nekoliko minuta pokazao da između ova dva tima uvek ima vatre, kada se nađu zajedno na parketu.

Kvalitet prvog polufinala teško da je mogao da bude veći. Olimpijakos i Fenerbahče poslednja su dva prvaka Evrope, a pre manje od četiri meseca igrali su polufinale Fajnal fora u Atini, kada je tim Jorgosa Barcokasa praktično od početka kontrolisao utakmicu i slavio rezultatom 79:61. Nekoliko dana kasnije Olimpijakos je u finalu savladao i Real sa 92:85, te osvojio četvrtu evropsku titulu, prvu posle 13 godina. Fener se, sa druge strane, vraća u Abu Dabi, gde je godinu ranije postao šampion Evrope...

Izbor Abu Dabija za domaćina deo je znatno ozbiljnije marketinške strategije. Etihad arena je 2025. bila domaćin prvog Fajnal fora Evrolige odigranog van Evrope, a saradnja takmičenja sa Abu Dabijem u međuvremenu je dodatno proširena. Zvanično obrazloženje organizatora ukazuje na otvaranje novih tržišta i globalnom rastu takmičenja, pa Superkup od početka ima i jasnu poslovnu dimenziju. Dubai je dobio mesto kao predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz aktuelnog prvaka Olimpijakos, prethodnog šampiona Fenerbahče i prošlosezonskog finalistu Real Madrid.

No, izbor Dubaija dovoljno jasno govori kako Evroliga tretira novi proizvod i da od prvog dana pokušava da ga uklopi i u širu tržišnu politiku, bez potrebe da se zbog toga umanjuje sportski kvalitet turnira.

Recimo, ove godine je Burg kao osvajač Evrokupa, prvobitno trebalo da bude deo Superkupa, što je kasnije potvrdio i direktor francuskog kluba Fransoa Lami , ali je sastav turnira promenjen tokom leta i mesto je pripalo Dubaiju. Možda bi zato sastav narednog izdanja trebalo da čine finalisti Evrolige, pobednik Evrokupa i domaćin turnira.

Obojica trenera su u svojim klubovima izgradili sisteme koji su među prepoznatljivijim na Starom kontinentu. Barcokasov Olimpijakos godinama počiva na identičnim principima, dok je Jasikevičijus u Fenerbahčeu postavio jake temelje koji je doneo evropsku titulu i još jedan Fajnal for. Rosteri su menjani i dopunjavani, ali osnovne ideje nisu. Zbog toga će njihov meč imati drugačiji karakter od drugog polufinala, odnosno manje će se tražiti odgovor na pitanje šta ekipe pokušavaju da igraju, a više koliko su u ovom trenutku spremne da svoje ideje sprovedu u delo na terenu.

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Barcokas ni sam ne očekuje potpuno uigranu ekipu. Pred put u Abu Dabi rekao je da će na turniru verovatno biti situacija koje tokom sezone nisu uobičajene, jer nijedna ekipa još nije stigla da razvije punu hemiju. Istovremeno je vrlo jasno odbacio ideju da Olimpijakos Superkup tretira kao običan nastavak priprema i već je naglasio da u klubu svaki trofej predstavlja cilj.

DUBAI I REAL: DUEL KOJI ĆE TEK POKAZATI NOVA LICA

Susret između Dubaija i Reala donosi i dozu nepoznanice. Naime, Ćavi Paskval i Pedro Martinez prvi put će voditi svoje nove ekipe u zvaničnoj utakmici, a oba kluba su tokom leta ozbiljno menjala sastav. Dubai je Paskvalu doveo Tomasa Vokapa, Elija Okoba, Džerona Blosomgejma, Tornikea Šengeliju i Mamadija Dijakitea, uz već postojeće nosioce poput Mekinlija Rajta, Dvejna Bejkona, Filipa Petruševa i Mfiondua Kabengelea. Džanan Musa neće dobiti priliku da odmah igra protiv svog nekadašnjeg kluba, pošto još nije spreman posle povrede.

Broj kvalitetnih igrača istovremeno je najveća Dubaijeva prednost i prvi problem koji Paskval mora da rešava. Španski stručnjak je uoči Superkupa otkrio da je kompletan tim počeo zajednički da radi tek 4. septembra. Za manje od dve nedelje trebalo je postaviti osnovu igre, napraviti prve podele minuta i uklopiti igrače naviknute na značajne uloge u prethodnim klubovima. Od takvog rostera očekivaće se mnogo tokom sezone, ali bi bilo nerealno da već sredinom septembra izgleda naštimovano do perfekcije.

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Dovođenje Paskvala samo je pojačalo očekivanja u javnosti. Dubai je već prošle sezone pokazao da ne namerava dugo da ostane simpatični novajlija, a ovog leta dodatno je povećao kvalitet i dubinu sastava. Poznato je koliku je prašinu digao transfera Vokapa posle godina provedenih u Olimpijakosu gde je bio komandant odbrane i neko ko kontroliše igru ekipe, Okobo donosi individualnu kreaciju, Šengelija iskustvo i mogućnost igre na više pozicija, dok Blosomgejm i Dijakite daju poseban akcenat atletskoj komponenti... Paskval sada mora u hodu da pronađe adekvatan balans i raspodeli odgovornost u ekipi u kojoj praktično na svakoj poziciji ima više igrača naviknutih na ozbiljne minute...

19.00: (1,85) Dubai (14,0) Real Madrid (2,05)

Sličan proces, samo u potpuno drugačijem klupskom okruženju, prolazi Real. Posle sezone završene bez trofeja smenjen je Serđo Skariolo, a Pedro Martinez pokušava da uvede bržu i dinamičniju košarku kakvu je prethodno igrao u Valensiji. Timoti Luvavu Kabaro stigao je posle sezone u kojoj je bio najbolji strelac španske lige kao vedeta Baskonije, doveden je i Martinezov čovek od poverenja Haime Pradilja, dok je samo dva dana pred Superkup potpisan Nik Smit Džunior, 22-godišnji bek sa 147 NBA utakmica za Šarlot i Los Anđeles Lejkerse.

Priznaje Martinez da za pripremu ovog turnira nije bilo dovoljno pouzdanih informacija, a pred trening u Abu Dabiju rekao je da ekipe u ovakva takmičenja "idu pomalo naslepo". Umesto detaljnog skautinga protivnika koji se, takođe, tek formira, napravio je bazu u kojoj je izdvojio skok, izbor šuta, broj izgubljenih lopti i zatvaranje defanzivnog skoka. Paskval je, sa druge strane, već primetio konture novog Reala, odnosno da će biti više tranzicije, šuteva za tri, ofanzivnog skoka i kretanja bez lopte.

POGLEDAJTE SVE KVOTE ZA PLASMAN DUBAIJA

Zbog toga će duel Reala i Dubaija verovatno i biti zanimljiviji široj javnosti, jer ćemo na delu videti dva nova projekta. Real će se, naravno, osloniti na Fakunda Kampaca, Edija Tavaresa i Serhija Ljulja kao ljude koji dobro poznaju težinu klupskog dresa, s tim da se oko njih ponovo menja način igre i veliki deo rotacije. Dubai je sastavio roster koji na papiru može da odgovori praktično na svaki profil rivala, ali Paskval još nije imao dovoljno treninga da razradi sve njegove mogućnosti.

Poseban detalj daje ovom polufinalu dodatnu težinu... Naime, šest dana kasnije isti rivali će ponovo igrati, ovog puta u prvom kolu Evrolige u Koka-Kola areni u Dubaiju. Šta god Paskval i Martinez pokušaju u Abu Dabiju biće im dobar materijal za pripremu narednog susreta...

SUPERKUP ĆE BITI I PRVI VELIKI TEST NOVIH PRAVILA

Premijera turnira biće i premijera nekoliko novih sudijskih pravila. Evroliga je promenila definiciju početka ulaska u šut, dok je dosadašnji nesportski faul podeljen na dve kategorije. "Disruptive foul" odnosiće se, između ostalog, na kontakte kojima se prekida kontranapad ili namerno zaustavlja vreme, dok će "flagrant foul" obuhvatati poteze koji nisu legitimna košarkaška akcija ili su procenjeni kao opasni, nasilni i nesmotreni. Kazna u samoj situaciji ostaje slična nekadašnjem nesportskom faulu, ali samo "flagrant" ulazi u računicu za isključenje. Sudije više neće ni prethodno upozoravati igrače zbog simuliranja, već će moći odmah da dosude tehničku grešku. Sve promene prvi put će biti primenjene upravo na Superkupu.

Ukratko, Evroliga u Abu Dabiju praktično istovremeno testira novi turnir, nova pravila i još jedan korak svoje ekspanzije van tradicionalnog evropskog košarkaškog prostora. Sportski gledano, Olimpijakos počinje sezonu kao evropski prvak sa željom da bude prvi osvajač novog trofeja, Fenerbahče dobija prvu priliku da se revanšira timu koji ga je u maju zaustavio na Fajnal foru, Real kao najveći klub na svetu prvi put želi da uzme još jedan pehar i to na početku trenerske ere Pedra Martineza, dok Dubai može odmah svima da pokaže koliko su letnja ulaganja pretočena u ekipu.

Superkup još nema istoriju zbog koje bi pehar sam po sebi donosio prestiž, ali premijerno izdanje pokazaće nam zapravo koliko će ga klubovi ozbiljno doživljavati u budućnosti...

SUPERKUP EVROLIGE - POLUFINALA

Petak:

16.00: (1,70) Olimpijakos (14,5) Fenerbahče (2,30)

19.00: (1,85) Dubai (14,0) Real Madrid (2,05)

*** Kvote su podložne promenama