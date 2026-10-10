Tajrik Džons napušta Olimpijakos? To apsolutno nije tačno

Bivši igrač Partizan Mozzart Beta ostaje u Olimpijakosu, nema dileme. "Da li se o tome razgovaralo? Da li su novinari to objavili? Želim da vas uverim da to apsolutno nije tačno. Ne postoji nikakva posebna poruka koju treba da mu prenesem, niti imam takvu poruku. Svako ko nosi ovaj dres mora da razume da tokom sezone igramo oko 90 utakmica. Ne očekujem da bilo ko odigra svih 90 na visokom nivou, ali očekujem da doprinese na bilo koji način. Čak i ako to znači da aplaudira sa klupe i uopšte ne ulazi u igru. Imamo kvalitetan i veoma širok sastav. Recimo, Nikola Milutinov je danas igrao 14 minuta, dok Donta Hol nije bio među 12 igrača. Brajant Danston, koga smo naknadno doveli, može da pruži veoma važan doprinos, ne samo svojim iskustvom već i kvalitetom. Kada je reč o određenim odbrambenim zadacima u igri dva na dva, on je profesor i jedan od najboljih defanzivaca u Evropi. Takođe, postavlja izvanredne blokove. To su stvari koje su važne za jednog trenera" , kaže Barcokas .

Svi moraju da budu spremni da daju svoj doprinos.

"Ljudski faktor ne može da se usadi u nekog. Možete da mu pokažete poverenje, naravno, ali svako od nas mora da bude spreman. Ako se sećate prošlogodišnjeg finala protiv Real Madrida, Tajrik Džons je sam odigrao poslednju četvrtinu, ali je bio spreman. Ili, Šakil Mekisik prethodno nije igrao, a onda je dobio priliku u trećoj četvrtini i dao svoj doprinos. Želim da kažem da u Olimpijakosu nije potrebno mnogo da biste ostavili trag u istoriji. Čak i deset minuta na terenu može da bude dovoljno, pod uslovom da tim pobedi jer je to na kraju jedino što se računa", jasan je grčki trener.

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Statistički, odličan doprinos za sada ima Tajrik Džons na prva četiri meča. Beleži u proseku 7,5 poena, 3,5 skokova i skoro jednu asistenciju za oko 12 minuta na parketu, što je za ograničeni period u igri veoma dobro.

Olimpijakos je posle prva četiri kola na skoru 3-1, a jedini poraz doživeli su u Bolonji, kada je Markus Kar trojkom uz zvuk sirene doneo pobedu Virtusu.