Tajrik Džons napušta Olimpijakos? To apsolutno nije tačno
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 09:26
Jorgos Barcokas demantovao glasine i objasnio trenutnu situaciju
Od nedostatka centara u Olimpijakosu, nastade prava gužva na poziciji petice u redovima aktuelnog šampiona Evrope. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov povređen je ušao u novu sezonu, zbog čega su u Pireju reagovali i doveli iskusnog Brajanta Danstona, pa sada na centru Jorgos Barcokas ima četiri opcije. Neko će očigledno uvek morati da izvisi i ostane van protokola, što je sada bio slučaj sa Dontom Holom, koji je igrao odlično na početku sezone.
Pričalo se da bi Tajrik Džons mogao da napusti Olimpijakos zbog te gužve ili da jednostavno on bude taj koji će više sedeti na klupi nego što će igrati, mada kako trener crveno-belih kaže – od tog posla nema ništa. Nema drame na tom polju, o čemu je i pričao posle pobede nad Efesom u četvrtom kolu Evrolige.
Izabrane vesti
Bivši igrač Partizan Mozzart Beta ostaje u Olimpijakosu, nema dileme.
"Da li se o tome razgovaralo? Da li su novinari to objavili? Želim da vas uverim da to apsolutno nije tačno. Ne postoji nikakva posebna poruka koju treba da mu prenesem, niti imam takvu poruku. Svako ko nosi ovaj dres mora da razume da tokom sezone igramo oko 90 utakmica. Ne očekujem da bilo ko odigra svih 90 na visokom nivou, ali očekujem da doprinese na bilo koji način. Čak i ako to znači da aplaudira sa klupe i uopšte ne ulazi u igru. Imamo kvalitetan i veoma širok sastav. Recimo, Nikola Milutinov je danas igrao 14 minuta, dok Donta Hol nije bio među 12 igrača. Brajant Danston, koga smo naknadno doveli, može da pruži veoma važan doprinos, ne samo svojim iskustvom već i kvalitetom. Kada je reč o određenim odbrambenim zadacima u igri dva na dva, on je profesor i jedan od najboljih defanzivaca u Evropi. Takođe, postavlja izvanredne blokove. To su stvari koje su važne za jednog trenera", kaže Barcokas.
Svi moraju da budu spremni da daju svoj doprinos.
"Ljudski faktor ne može da se usadi u nekog. Možete da mu pokažete poverenje, naravno, ali svako od nas mora da bude spreman. Ako se sećate prošlogodišnjeg finala protiv Real Madrida, Tajrik Džons je sam odigrao poslednju četvrtinu, ali je bio spreman. Ili, Šakil Mekisik prethodno nije igrao, a onda je dobio priliku u trećoj četvrtini i dao svoj doprinos. Želim da kažem da u Olimpijakosu nije potrebno mnogo da biste ostavili trag u istoriji. Čak i deset minuta na terenu može da bude dovoljno, pod uslovom da tim pobedi jer je to na kraju jedino što se računa", jasan je grčki trener.
Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!
Statistički, odličan doprinos za sada ima Tajrik Džons na prva četiri meča. Beleži u proseku 7,5 poena, 3,5 skokova i skoro jednu asistenciju za oko 12 minuta na parketu, što je za ograničeni period u igri veoma dobro.
Olimpijakos je posle prva četiri kola na skoru 3-1, a jedini poraz doživeli su u Bolonji, kada je Markus Kar trojkom uz zvuk sirene doneo pobedu Virtusu.