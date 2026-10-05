Tompsona oduševljava podrška navijača: Čudesno je, posebno na gostovanju
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 21:22
"Naravno, razlikuje se i stil igre na koji se prilagođavam, ali to je proces".
Partizan Mozzart Bet je u uvodnoj utakmici ABA lige pobedio Megu, a najzaslužniji za to bio je Itan Tompson.
Bek crno-belih završio je utakmicu kao najefikasniji sa 21 poenom, dok je Amerikanac konačno pokazao sve ono što se od njega očekuje.
"Odlično je ponovo pobediti. Izašli smo na posao i pobedili kao tim", počeo je Tompson. Stručni štab mi je davao dodatno samopouzdanje i podstrekivao da šutiram. On mi je davao dodatno samopouzdanje, govorio da šutiram iz otvorenih pozicija", počeo je priču Itan Tompson.
Izabrane vesti
Upitan je bek Partizana šta ga je to najviše iznenadilo sa ove strane okeana.
"Posle tri utakmice u Evroligi, najveća stvar mi je okruženje koje ne čudesno. Tu pre svega mislim na podršku navijača na gostovanju, zaista to cenim i nisam imao pojma o tome. Naravno, razlikuje se i stil igre na koji se prilagođavam, ali to je proces".
Rekao je šuter crno-belih i šta mi je najteže.
"Najzahtevniji je spejsing na terenu koji je drugačiji. Ono na šta sam ja navikao jeste znatno više prostora, bez pravila tri sekunde i to je manje-više to".
Nasmejani Amerikanac ističe da su svi verovali u ovaj start, kao i to ko mu najviše pomaže.
"Kao igrač, moraš da očekuje ono što je najbolje za tebe i tim. Kao što sam već rekao, izlazak na teren sa ciljem da pobediš je naš posao. Svi u timu su uradili sjajan posao, bodre me i daju mi sitne savete, ne mogu da izdvojim samo jednu osobu".
Upitan je Tompson da li može večerašnju partiju da ponovi u kontinuitetu.
"Da, naravno. Osećam da sam igrač tog nivoa i verujem da sigurno mogu da imam ovakve utakmice tokom čitave sezone", rekao je Amerikanac.