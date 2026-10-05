Tompsona oduševljava podrška navijača: Čudesno je, posebno na gostovanju

Upitan je bek Partizana šta ga je to najviše iznenadilo sa ove strane okeana.

"Posle tri utakmice u Evroligi, najveća stvar mi je okruženje koje ne čudesno. Tu pre svega mislim na podršku navijača na gostovanju, zaista to cenim i nisam imao pojma o tome. Naravno, razlikuje se i stil igre na koji se prilagođavam, ali to je proces".

Rekao je šuter crno-belih i šta mi je najteže.

"Najzahtevniji je spejsing na terenu koji je drugačiji. Ono na šta sam ja navikao jeste znatno više prostora, bez pravila tri sekunde i to je manje-više to".

Nasmejani Amerikanac ističe da su svi verovali u ovaj start, kao i to ko mu najviše pomaže.

"Kao igrač, moraš da očekuje ono što je najbolje za tebe i tim. Kao što sam već rekao, izlazak na teren sa ciljem da pobediš je naš posao. Svi u timu su uradili sjajan posao, bodre me i daju mi sitne savete, ne mogu da izdvojim samo jednu osobu".

Upitan je Tompson da li može večerašnju partiju da ponovi u kontinuitetu.

"Da, naravno. Osećam da sam igrač tog nivoa i verujem da sigurno mogu da imam ovakve utakmice tokom čitave sezone", rekao je Amerikanac.