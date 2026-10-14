Treći poraz u nizu za Budućnost: Tofaš nastavio pobedničku seriju u Evrokupu
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 21:56
Bosna ni posle tri kola ne zna za pobedu
Budućnost nikako da pronađe izlaz iz rezultatske krize. Nakon poraza od Napolija i Crvene zvezde, Podgoričani su još jednom ostali praznih ruku, ovoga puta na gostovanju Tofašu u trećem kolu Evrokupa (90:85). Sa druge strane, turski predstavnik nastavio je da niže pobede na evropskoj sceni, pa je i posle tri odigrana kola zadržao maksimalan učinak.
Ekipa Andreja Žakelja tako je upisala treći uzastopni poraz u svim takmičenjima, a ono što dodatno brine jeste činjenica da ni dobar početak utakmice u Bursi nije bio dovoljan da se prekine negativna serija.
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Budućnost je bolje otvorila susret i prvu četvrtinu završila sa tri poena prednosti (25:22). Međutim, domaćin je u drugom periodu potpuno preokrenuo odnos snaga, postigao 30 poena i na veliki odmor otišao sa vođstvom 52:44.
Tofaš je i tokom većeg dela nastavka uspevao da održava prednost, a u poslednju deonicu ušao je sa sedam poena viška. Nisu se Turci tu zaustavili, već su nastavili da povećavaju razliku, koja je na manje od tri minuta do kraja iznosila velikih 15 poena. Ipak, Podgoričani se nisu predavali, pa su serijom 13:2, tokom koje je Jogi Ferel ubacio čak deset poena, prišli na samo četiri poena zaostatka, 50 sekundi pre kraja. Međutim, za potpuni preokret nije bilo dovoljno vremena ni snage.
Pored odranije povređenog Džuvana Morgana, Budućnost na ovom gostovanju nije mogla da računa ni na Ajversona Molinara, koji je takođe odsustvovao zbog povrede.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Zak Nutel sa 20 poena, dok je Brajs Džons dodao 17. Kod Budućnosti se istakao Jogi Ferel sa 18 poena, a pratio ga je Đorđije Jovanović sa 15.
U Nemačkoj je do prve pobede u Evrokupu pokušala da dođe i ekipa Bosne, koja uprkos porazima u prva dva kola nije razočarala. Sarajlije su prethodno identičnim rezultatom (75:72) gubile od PAOK-a i Lijetkabelisa, a ono malo što im je nedostajalo za trijumf nisu uspele da pronađu ni na gostovanju Ulmu.
Nemački predstavnik slavio je rezultatom 102:93, ali je na parketu bilo mnogo neizvesnije nego što konačan rezultat pokazuje. Domaćini su u poslednju deonicu ušli sa najvećih 13 poena prednosti, ali se Bosna nije predavala. Sarajlije su postepeno topile zaostatak, a na nešto manje od pet minuta pre kraja uspele su čak i da preokrenu rezultat i dođu do poena prednosti.
Ipak, u odlučujućim trenucima domaćini su pokazali više sigurnosti, pa su zahvaljujući poenima Simisole Šitua i Džajlena Simsa ponovo preuzeli kontrolu i mirno priveli utakmicu kraju.
Upravo su njih dvojica bili i najefikasniji u pobedničkom sastavu. Sims je ubacio 20 poena, dok je Šitu dodao jedan manje. Kod gostiju je odličnu partiju pružio Markus Domask sa 24 poena i indeksom korisnosti 31, dok je Redžinald Peri ostvario dabl-dabl učinak sa 19 poena i 12 skokova.