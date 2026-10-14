Treći poraz u nizu za Budućnost: Tofaš nastavio pobedničku seriju u Evrokupu

Budućnost je bolje otvorila susret i prvu četvrtinu završila sa tri poena prednosti (25:22). Međutim, domaćin je u drugom periodu potpuno preokrenuo odnos snaga, postigao 30 poena i na veliki odmor otišao sa vođstvom 52:44.

Tofaš je i tokom većeg dela nastavka uspevao da održava prednost, a u poslednju deonicu ušao je sa sedam poena viška. Nisu se Turci tu zaustavili, već su nastavili da povećavaju razliku, koja je na manje od tri minuta do kraja iznosila velikih 15 poena. Ipak, Podgoričani se nisu predavali, pa su serijom 13:2, tokom koje je Jogi Ferel ubacio čak deset poena, prišli na samo četiri poena zaostatka, 50 sekundi pre kraja. Međutim, za potpuni preokret nije bilo dovoljno vremena ni snage.

Pored odranije povređenog Džuvana Morgana, Budućnost na ovom gostovanju nije mogla da računa ni na Ajversona Molinara, koji je takođe odsustvovao zbog povrede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Zak Nutel sa 20 poena, dok je Brajs Džons dodao 17. Kod Budućnosti se istakao Jogi Ferel sa 18 poena, a pratio ga je Đorđije Jovanović sa 15.