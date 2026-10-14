U Denveru zabrinuti zbog Jokića

Koliko god da je srpski centar trenutno najbolji košarkaš sveta i može da napravi i saigrače oko sebe daleko boljim nego što jesu, nije baš respektabilna ova ekipa Denvera u smislu toga da su jedan od legitimnih kandidata za titulu šampiona NBA lige. Otišli su im Pejton Votson i Jonas Valančijunas, klupa je nešto tanja kao i prethodnih godina, dok je jedino pravo pojačanje veteran Demar Derozan koji će imati ulogu šestog čoveka. Kada se na sve to dodaju problemi koje starteri imaju sa povredama, teško da se od Nagetsa može očekivati da napadnu šampionski prsten. To bi mogao da bude problem oko cele Jokićeve situacije sa ugovorom.

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Prema rečima uvek dobro obaveštenog Džona Holindžera iz lista "Atletik", i dalje postoji neizvesnost u vezi sa Jokićevim obećanjem da će ostati u Denveru, pre svega zbog kvaliteta tima koji ima na raspolaganju trostruki MVP NBA lige.

"Iako je najbolji igrač u istoriji Denvera insistirao na tome da želi da ostane u klubu i potpiše ogroman petogodišnji ugovor vredan, prema trenutnim projekcijama, 360 miliona dolara, u gradu na velikoj nadmorskoj visini postoji opravdan strah da bi nedostaci ostatka ekipe mogli da ga navedu da razmisli o drugim opcijama", napisao je Holindžer.

Jokić trenutno ima supermaksimalni ugovor koji je sa Denverom potpisao 2022. godine. Važeći ugovor traje do kraja sezone 2027/28, s tim što poslednja godina sadrži opciju koju može da aktivira sam igrač. Srpski centar već sada ima pravo da potpiše četvorogodišnje produženje ugovora vredno oko 280.000.000, ali bi čekanjem do narednog leta mogao da obezbedi još unosniji dogovor, konkretno da uzme 80.000.000 više, što je uvek i bio krajnji cilj.

Sačekaće se sa novim ugovorom sledećeg leta, ali ako je istina šta piše cenjeni američki novinar, ne smeju ni u Denveru da se opuštaju i veruju da je sve to unapred rešeno.