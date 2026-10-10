Uništi nas Vilbekin! Alimpijević otključao staru zver
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 08:32
Američki bek igrao kao u najboljim danima, maltretira rivale i donosi pobede Bešiktašu
"Pogledajte ovog čoveka koji stoji pored mene. On je neverovatan igrač. Danas nas je uništio", toliko je mogao da kaže trener Baskonije Paolo Galbijati posle poraza njegovog tima kod kuće od Bešiktaša (92:84) u četvrtom kolu Evrolige. Naravno, mislio je na veterana Skotija Vilbekina, koji je nekako olako stavljen u kategoriju "staro gvožđe". Jesu povrede nekadašnjeg reprezentativca Turske unazadile i generalno sprečile da igra košarku uopšte u poslednje dve sezone u Fenerbahčeu, dodalo mu se i to što ima 33 godine - što u današnjem sportu ne znači apsolutno ništa kao nekada - pa je odlazak u Bešiktaš bio kao neki "Last resort", što bi rekao onaj hit grupe "Papa Roach".
Treba se podsetiti i koliko je razočaran bio američki košarkaš kada ga je Fenerbahče otpustio tokom prethodne sezone jer nije mogao da veruje da ga je istanbulski klub tek tako odbacio posle svega. Očigledno da više nisu verovali u redovima turskog velikana da je Skoti Vilbekin i dalje na elitnom nivou, a još očiglednije je da su se grdno prevarili. Zato je drugi velikan iz istog grada verovao u sjajnog beka i posle četiri utakmice ove sezone u Evroligi, kako reče šef stručnog štaba Baskonije – uništava ekipe.
Izabrane vesti
Osetio je španski tim na domaćem parketu svu moć košarkaša Bešiktaša, koji je radio šta je hteo. Ubacio je šest trojki, ukupno 24 poena i imao je nekoliko odličnih prodora, kao onaj kada je promešao Keneta Farida, probio ga i pogodio elegantno polaganje, koje je rešilo utakmicu. Nema šta, igra od početka sezone kao pravi, vidi se da je motivisan da pokaže svima da je i dalje među najboljim bekovima Evrolige što je i bio godinama, pa srpski selektor i trener crno-belih Dušan Alimpijević može samo da trlja ruke. Ima takvo moćno oružje i vrhunskom napadačkom arsenalu Orlova iz Istanbula, pa eto i dve pobede u gostima do sada u elitnom takmičenju.
Trenutno, Skoti Vilbekin beleži 18,2 poena na 61,1 odsto za dva i 45,5 odsto za tri - već je pogodio 15 trojki na četiri utakmice Evrolige - što su neverovatni procenti. Inače, četvrti je najbolji strelac elitnog takmičenja jer su ispred njega samo Karlik Džons iz Partizan Mozzart Beta, bek minhenskog Bajerna Dvejn Vašington i kao lider Nadir Hifi iz Pariza. Dao je najviše trojki takođe u elitnom takmičenju do sada, a na sve to dodaje i 1,8 skokova i 3,2 asistencije u proseku, uz skoro ukradenu loptu po meču.
Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!
Teško da ćete nekada čuti Vilbekina kako hvali samog sebe ili bilo kako se diže u nebesa posle dobre utakmice. To govore redovno i njegove izjave posle meča, gde je kao igrač utakmice bio kratak i konkretan. Diplomatski.
"Ovo je zapravo bila prva prava gostujuća utakmica ove sezone u kojoj smo igrali pred navijačima protivničkog tima. Lepo je pobediti u ovakvoj atmosferi. U Evroligi nije lako pobediti na gostovanju, gde god da igrate. Baskonija ima dobre igrače, tako da sam srećan zbog naše pobede", rekao je posle Baskonije.
Treba pohvaliti i Dušana Alimpijevića koji mu je našao pravu ulogu i na neki način preporodio iskusnog beka, u kom kulja vatra od prve sekunde ove sezone kada je kročio na parket. Taman ga je uklopio u svoj sistem da bude ono što jeste, da ima odrešene ruke i da bude nekako i pomoćni trener na parketu. Implementirao ga je i u defanzivni sistem, gde nije baš blistao Vilbekin tokom karijere, ali je i dalje agresivan na prenosu, dosadan čuvarima kada su sa loptom, a ne troši se previše da bi sačuvao snagu za napad jer uvek ima pomoćnika u odbrani koji mu čuva leđa.
Do sada, jedan je od najboljih igrača u Evroligi. Ne samo da podseća na stare dane, nego je stare dane vratio i još ih je podebljao.