Bandža Si (Starsport)
Bandža Si (Starsport)

POLUVREME: Bosna - Partizan Mozzart Bet 38:39

ned. 18.10.26. | 13:34

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ABA LIGA, Grupa B, 4. kolo

Bosna - Partizan Mozzart Bet
/20:24, 18:15/

Dvorana: Zetra, Sarajevo

Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Petar Petrovski

Bosna: Benks, Pajps, Domask, Golston, Atić, Vrabac, Peri, Ramirez, Talić, Livadić, Islamović, Hokins

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si

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