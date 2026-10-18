Bandža Si (Starsport)
POLUVREME: Bosna - Partizan Mozzart Bet 38:39
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ned. 18.10.26. | 13:34
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ABA LIGA, Grupa B, 4. kolo
Bosna - Partizan Mozzart Bet
/20:24, 18:15/
Dvorana: Zetra, Sarajevo
Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Petar Petrovski
Bosna: Benks, Pajps, Domask, Golston, Atić, Vrabac, Peri, Ramirez, Talić, Livadić, Islamović, Hokins
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si
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