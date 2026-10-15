Foto: Starsport
Foto: Starsport

UŽIVO: Fenerbahče - Partizan Mozzart, povreda Džekirija, crno-beli u minusu

čet. 15.10.26. | 19:09

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EVROLIGA, 6. KOLO

FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET (12:19, 13:9, 34:16)

Dvorana: Ulker Sport

Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arno Pardo

Fenerbahče: Larkin, Bingam, Boldvin, Meli, Šanli, Horton Taker, Džuzang, Forest, Ki, Klajburn, Šilds

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si

KVOTE UŽIVO ZA UTAKMICU POGLEDAJTE OVDE

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