UŽIVO: Real Madrid – Crvena zvezda, raspad crveno-belih u Madridu

čet. 12.11.26. | 20:34

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EVROLIGA, 11. KOLO

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA (21.00)

Dvorana: Movistar Arena, Madrid

Sudije: Robert Lotermozer, Kristaps Konstantinovs, Rain Perandi

Real: Smit, Šulga, Luvavu, Pradilja, Abalde, Okeke, Proćida, Tavares, Ljuj, Feliz, Džons, Sar

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Boldvin, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke

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