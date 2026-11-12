UŽIVO: Real Madrid – Crvena zvezda, raspad crveno-belih u Madridu
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čet. 12.11.26. | 20:34
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EVROLIGA, 11. KOLO
REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA (21.00)
Dvorana: Movistar Arena, Madrid
Sudije: Robert Lotermozer, Kristaps Konstantinovs, Rain Perandi
Real: Smit, Šulga, Luvavu, Pradilja, Abalde, Okeke, Proćida, Tavares, Ljuj, Feliz, Džons, Sar
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Boldvin, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke
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