Valensija dva puta promašila za produžetak, Makabiju drama u Španiji
Vreme čitanja: 7min | čet. 15.10.26. | 22:50
Pokušao je najpre Kameron Tejlor, a potom i Armoni Bruks, ali su Slepi miševi upisali drugi uzastopni poraz
Valensija je počela sjajno Evroligu, zabeležila četiri trijumfa, a onda je u prošlom kolu bukvalno ispušten trijumf protiv šampiona Evrope Olimpijakosa. Ovakvi porazi uvek teško padnu, ali je zato naredno kolo protiv Makabija trebalo da bude idealna prilika da se na domaćem parketu dođe do novog trijumfa.
Međutim, Ponos Izraela pokazao je da je i dalje živ u Evroligi i da se neće predati na samom početku sezone, pa je tako četa Odeda Kataša uspela da napravi brejk i slavi na teškom gostovanju u Španiji - 91:88.
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Ovo je, verovatno, najbolja utakmica za Makabi ove sezone, ali ne bi bilo nezasluženo ni da je slavio domaćin koji je na kraju imao dve prilike za izjednačenje i produžetak, ali je u dramatičnoj završnici ruka zadrhtala najpre Kameronu Tejloru. Činilo se da je tu sve rešeno, a onda je na tri sekunde pre kraja loptu izgubio krilni centar Makabija Ošej Briset, međutim ni Armoni Bruks nije bio precizan, te je Makabi upisao drugu pobedu, a španski tim isto toliko poraza.
Domaćin je izgledao potpuno neprepoznatljivo u prvih 10 minuta. Navikli smo na to da Slepi miševi nemaju neku odbranu, jer to i nije njihov stil igre, ali Valensija nije mogla apsolutno ništa da pogodi u napadu. Način na koji je igrala Valensija najbolje oslikava to što je najviše uticaja na igru imao momak sa kraja klube Gonzalo Korbalan. Gosti su otišli na dvocifren plus zahvaljujući Romanu Sorkinu i Džimiju Klarku i kao da je to bio poziv Slepim miševima da je vreme za buđenje. Pronašao je šut Bruks, čovek koji je na kraju svojim koševima uopšte omogućio šampionu Španije da bude u poziciji za egal završnicu.
Došli su do izražaja još neki pojedinici u dresu Valensije, poput Nikole Mirotića, dok je Korbalan nastavio sa utakmicom karijere, te su usledili periodi meča u kojima su se timovi smenjivali u vođstvu. Treći i četvrti kvartal doslovno je doneo rezultatsku klackalicu u kojoj momci u narandžastom povedu, a onda neko od trojca Briset, Sokrin i Klark vrati prednost na stranu Makabija.
Činilo se da Ponos Izraela ima više živaca u završnici. Makabi je mini-serijom Klarka od pet uzastopnih poena doneo plus šest gostima, ali ni to nije bilo dovoljno Ponosu Izraela da inro privede meč kraju. Kao da se Katašev tim uspaničio nakon trojke Bruksa za minus tri na 20 sekundi do kraja. Ipak, gosti su sopstvenom brzopletošću došli u situaciju da praktično dva puta moraju da brane šut domaćina za produžetak i na kraju su održali glavu iznad vode i slavili.
Makabi se ovako pokrenuo sa mrtve tačke, nagovestio da može da okrene novu sezonu, pogotovo u situaciji u kojoj se očekuje pojačanje u toliko kritikovanoj spoljnoj liniji. Kada se podvuče crta, Ponos Izraela je predvodio Klark sa 17 poena, dok je Sorkin postigao 16, a Brset 14, uz pet skokova. Na drugoj strani su Bruks i Korbalan brojali do 14.
EVROLIGA, 6. kolo
Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel 111:92
/Feliz 26 - Vašington 17/
Petak
19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)
20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)
20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)
20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)