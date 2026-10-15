Valensija dva puta promašila za produžetak, Makabiju drama u Španiji

Međutim, Ponos Izraela pokazao je da je i dalje živ u Evroligi i da se neće predati na samom početku sezone, pa je tako četa Odeda Kataša uspela da napravi brejk i slavi na teškom gostovanju u Španiji - 91:88.

Valensija je počela sjajno Evroligu, zabeležila četiri trijumfa, a onda je u prošlom kolu bukvalno ispušten trijumf protiv šampiona Evrope Olimpijakosa. Ovakvi porazi uvek teško padnu, ali je zato naredno kolo protiv Makabija trebalo da bude idealna prilika da se na domaćem parketu dođe do novog trijumfa.

Ovo je, verovatno, najbolja utakmica za Makabi ove sezone, ali ne bi bilo nezasluženo ni da je slavio domaćin koji je na kraju imao dve prilike za izjednačenje i produžetak, ali je u dramatičnoj završnici ruka zadrhtala najpre Kameronu Tejloru. Činilo se da je tu sve rešeno, a onda je na tri sekunde pre kraja loptu izgubio krilni centar Makabija Ošej Briset, međutim ni Armoni Bruks nije bio precizan, te je Makabi upisao drugu pobedu, a španski tim isto toliko poraza.

Domaćin je izgledao potpuno neprepoznatljivo u prvih 10 minuta. Navikli smo na to da Slepi miševi nemaju neku odbranu, jer to i nije njihov stil igre, ali Valensija nije mogla apsolutno ništa da pogodi u napadu. Način na koji je igrala Valensija najbolje oslikava to što je najviše uticaja na igru imao momak sa kraja klube Gonzalo Korbalan. Gosti su otišli na dvocifren plus zahvaljujući Romanu Sorkinu i Džimiju Klarku i kao da je to bio poziv Slepim miševima da je vreme za buđenje. Pronašao je šut Bruks, čovek koji je na kraju svojim koševima uopšte omogućio šampionu Španije da bude u poziciji za egal završnicu. Došli su do izražaja još neki pojedinici u dresu Valensije, poput Nikole Mirotića, dok je Korbalan nastavio sa utakmicom karijere, te su usledili periodi meča u kojima su se timovi smenjivali u vođstvu. Treći i četvrti kvartal doslovno je doneo rezultatsku klackalicu u kojoj momci u narandžastom povedu, a onda neko od trojca Briset, Sokrin i Klark vrati prednost na stranu Makabija.