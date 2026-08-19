Velike ambicije Bonzija Kolsona: Cilj Makabija je Fajnal for

Bez obzira na to što Makabi nije dovodio preterano puno igrača kada je reč o letnjoj pijaci, stiče se utisak da je Ponos Izraela jači nego ranijih sezona. Svakako jedan od potpisa koji je i te kako uzburkao evropsku košarkašku javnost jeste dovođenje Bonzija Kolsona.

Doskorašnji krilni igrač Fenerbahčea vratio se na mesto odakle je i krenuo u odiseju po Bosforu, a danas je stigao u Tel Aviv. Amerikanca je na aerodromu Ben Gurion dočekao veliki broj navijača i novinara, a njegove izjave dodatno će da podgreju nade pristalica Makabija da je vreme za nešto veliko.

"Ovo je blagoslov i sjajan osećaj. Navijači Makabija jednu su od najboljih u Evropi. Kada se vratite i dobijete toliko podrške i ljubavi, onda je to stvarno nešto posebno. Ovo se ne viđa svaki dan i srećan sam što sam se vratio", bile su prve reči novog-starog igrača Makaibja.