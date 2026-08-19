Velike ambicije Bonzija Kolsona: Cilj Makabija je Fajnal for
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 14:11
"Ovde su momci koji su gladni, a posedujemo i sve ono što nam je potrebno da pređemo na sledeći nivo"
Bez obzira na to što Makabi nije dovodio preterano puno igrača kada je reč o letnjoj pijaci, stiče se utisak da je Ponos Izraela jači nego ranijih sezona. Svakako jedan od potpisa koji je i te kako uzburkao evropsku košarkašku javnost jeste dovođenje Bonzija Kolsona.
Doskorašnji krilni igrač Fenerbahčea vratio se na mesto odakle je i krenuo u odiseju po Bosforu, a danas je stigao u Tel Aviv. Amerikanca je na aerodromu Ben Gurion dočekao veliki broj navijača i novinara, a njegove izjave dodatno će da podgreju nade pristalica Makabija da je vreme za nešto veliko.
"Ovo je blagoslov i sjajan osećaj. Navijači Makabija jednu su od najboljih u Evropi. Kada se vratite i dobijete toliko podrške i ljubavi, onda je to stvarno nešto posebno. Ovo se ne viđa svaki dan i srećan sam što sam se vratio", bile su prve reči novog-starog igrača Makaibja.
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Kolson je istakao da je već razgovarao sa nekim članovima tima.
"Razgovarao sam sa nekim od momaka. Sa Džon Dijem, Bakotom, a i sa Odedom. Pokušavao sam da shvatim kako sve izgleda, da ponovo steknem osećaj za mesto i da izgradim odnose. Mnogo posla nas očekuje na terenu, ali je važno razvijati i prijateljstvo van njega".
Ako se pita Amerikanac, onda su ambicije Makabija najveće moguće.
"Cilj je da se stigne do Fajnal fora. Biće uspona i padova tokom sezone, imamo nove igrače koji se vraćaju, ali ako nastavimo da se svakodnevno poboljšavamo i ostanemo zajedno, možemo da uradimo nešto posebno. Mislim da imamo tim za sve ovo. Ovde su momci koji su gladni, a posedujemo i sve ono što nam je potrebno da pređemo na sledeći nivo".
Krilni igrač ne može da sakrije oduševljenje što će ponovo raditi sa Odedom Katašom.
"Veoma sam uzbuđen zbog toga, on je moj čovek. Zaista mi je pomogao da se razvijem kao igrač, posebno u Evropi. Razumem ga i on razume. Odmah nakon što sam potpisao, poslao sam mu poruku. Radujem se ponovnoj saradnji sa njim, učenju i nastavku izgrade onoga što imamo ovde u Makabiju", rekao je Bonzi Kolson novinarima po sletanju u Tel Aviv.