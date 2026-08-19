Veliki udarac za Španiju: Furija bez najboljeg igrača u avgustu

Krilni centar Dalas Meveriksa trebalo je da predstavlja udarnu iglu u timu Španije, međutim, Aldama nije dobio trku sa vremenom. Momak rođen u Las Palmasu nadao se da će na vreme stići da se oporavi od povrede, koju je zaradio tokom sezone, kao i od same operacije, ali s obzirom na činjenicu da i dalje oseti posledice hiruškog zahvata, nije spreman da se stavi na raspolaganje Mateu za utakmice 24. i 31. avgusta. Takođe, član tima iz Teksasa želi i maksimalno spreman da dočeka novu NBA sezonu.

Ono što je zanimljivo jeste da selektor Španije nije želeo da uvrsti novo ime na spisak, već je zadržao postojeći igrački kadar od 14 igrača. Takođe, šefa struke Furije nije pogodila sujeta zbog toga što se Aldama zahvalio na pozivu, već je on javno istakao da želi krilnom centru što brži oporavak, te mu se zahvalio na posvećenosti, profesionalnosti i želji da se maksimalno spremi za nadolazeće izazove.

Španiju će za utakmice sa Portugalijom i Grčkom predstavljati: Alvaro Kardenas, Mario Sen Superi, Serhio de Larea, Alberto Dijaz, Ugo Gonzales, Santi Justa, Dario Brizuela, Haime Pradilja, Baba Miler, Huanč Ernangomez, Đoel Para, Adai Mara, Izan Almansa i Vili Ernangomez.