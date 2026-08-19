Kakva transfer-kombinacija: Barselona kupuje Livakovića za Dinamo?!
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 13:52
A onda ga uzima za sebe idućeg leta...
Niti će biti najveći, niti najzvučniji, ali ako do njega zaista dođe, kako najavljuju hrvatski mediji - a međuvremenu počeli da potvrđuju i pojedini turski - transfer Dominika Livakovića (31) biće jedan od najbizarnijih ovog leta, da ne kažemo jedan od najspektakularnijih.
Više od meseca unazad Dinamo pokušava da vrati na Maksimir reprezentativnog čuvara mreže i ne uspeva. Nikako pregovori sa Fenerbahčeom da maknu sa mrtve tačke, čak se Zvonimir Boban u jednom trenzutku okrenuo Dominiku Kotarskom (27) iz Kopenhagena, da bi u poslednja 24 sata u celu priču ušao jedan od najpoznatijih regionalnih menadžera - Endi Bara, i preko svojih dobro razrađenih veza u Barseloni, izgleda, uspeo da reši problem.
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Pitate se kako? Lako.
U najkraćem: Livakovića će kupiti Barselona, a onda ga poslati na pozajmicu u Dinamo?!
Pitate se kakav je tu Barsin interes? Ima ga.
Stvar je prosta: Kada Liviju istekne pozajmica na Maksimiru, on će se doći na Nou Kamp da bude rezerva Đoanu Garsiji. Katalonci trenutno imaju drugog golmana, u pitanju veteran Vojćeš Ščensni, međutim kako njemu ističe ugovor idućeg leta, na to mesto doći će 31-godišnji čuvar mreže rođen u Zadru.
"Sjajan odnos Endija Bare i Barseloninog predsednika Đoana Laporte otvorio je kombinaciju u kojoj će profitirati sve četiri strane", piše zagrebački Index, koji je prvi obelodanio kako bi trebalo da izgleda ova transakcija 'u četvoro'.
Dobro Dinamu, dobro Barseloni, dobro Dominiku Livakoviću, koji bi tako transferom u jedan od najvećih klubova na svetu stavio krunu na lepu karijeru. Razume se, dobro i Fenerbahčeu, koji će dobiti traženih 3.000.000 evra i bonuse. Dinamo to nije mogao da mu plati. Barsa može i hoće. Dobiće jeftinog, a kvalitetnog drugog golmana od sezone 2027/28.