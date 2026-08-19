Kakva transfer-kombinacija: Barselona kupuje Livakovića za Dinamo?!

Niti će biti najveći, niti najzvučniji, ali ako do njega zaista dođe, kako najavljuju hrvatski mediji - a međuvremenu počeli da potvrđuju i pojedini turski - transfer Dominika Livakovića (31) biće jedan od najbizarnijih ovog leta, da ne kažemo jedan od najspektakularnijih.

Više od meseca unazad Dinamo pokušava da vrati na Maksimir reprezentativnog čuvara mreže i ne uspeva. Nikako pregovori sa Fenerbahčeom da maknu sa mrtve tačke, čak se Zvonimir Boban u jednom trenzutku okrenuo Dominiku Kotarskom (27) iz Kopenhagena, da bi u poslednja 24 sata u celu priču ušao jedan od najpoznatijih regionalnih menadžera - Endi Bara, i preko svojih dobro razrađenih veza u Barseloni, izgleda, uspeo da reši problem.