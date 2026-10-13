Veliko slavlje u Blaugrani: Madar mučio Barsu, trojka u pretposlednjoj sekundi presudila Makabiju

Nema mnogo većih klasika evropske košarke od duela Barselone i Makabija. Bez obzira na to u kakvom se stanju nalazili, kakve rezultate beležili i sa kakvim ambicijama ulazili u sezonu, susreti katalonskog i izraelskog velikana uvek nose posebnu težinu. Tako je bilo i ovog puta u petom kolu Evrolige, kada je publika u Blaugrani dobila sve ono što jedan košarkaški klasik može da ponudi: rezultatsku klackalicu, veliku borbu, dramatičnu završnicu i junaka koji je odlučio da poslednju reč zadrži za sebe. Barselona je savladala Makabi rezultatom 90:87, zahvaljujući trojci Džastina Robinsona na svega 1,6 sekundi do kraja utakmice.

Navikli su košarkaši Barselone svoje navijače da ove sezone skoro ništa ne mogu da završe bez drame, ali su ovog puta pronašli čoveka koji je spreman da preuzme odgovornost kada lopta postane najteža. Ako je Kevin Panter već od ranije poznat kao specijalista za odlučujuće trenutke, sada je pokazano da ekipa ima još jednog takvog igrača. Robinson je najbolji potez večeri sačuvao za sam kraj, pogodio trojku vrednu pobede i izazvao erupciju oduševljenja u Blaugrani.