Veliko slavlje u Blaugrani: Madar mučio Barsu, trojka u pretposlednjoj sekundi presudila Makabiju
Vreme čitanja: 6min | uto. 13.10.26. | 23:01
Na 1,6 sekundi do kraja Džastin Robinson pogodio preko Ošeja Briseta za treću pobedu Katalonaca
Nema mnogo većih klasika evropske košarke od duela Barselone i Makabija. Bez obzira na to u kakvom se stanju nalazili, kakve rezultate beležili i sa kakvim ambicijama ulazili u sezonu, susreti katalonskog i izraelskog velikana uvek nose posebnu težinu. Tako je bilo i ovog puta u petom kolu Evrolige, kada je publika u Blaugrani dobila sve ono što jedan košarkaški klasik može da ponudi: rezultatsku klackalicu, veliku borbu, dramatičnu završnicu i junaka koji je odlučio da poslednju reč zadrži za sebe. Barselona je savladala Makabi rezultatom 90:87, zahvaljujući trojci Džastina Robinsona na svega 1,6 sekundi do kraja utakmice.
Navikli su košarkaši Barselone svoje navijače da ove sezone skoro ništa ne mogu da završe bez drame, ali su ovog puta pronašli čoveka koji je spreman da preuzme odgovornost kada lopta postane najteža. Ako je Kevin Panter već od ranije poznat kao specijalista za odlučujuće trenutke, sada je pokazano da ekipa ima još jednog takvog igrača. Robinson je najbolji potez večeri sačuvao za sam kraj, pogodio trojku vrednu pobede i izazvao erupciju oduševljenja u Blaugrani.
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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Kevin Panter sa 19 poena, Umodža Gibson dodao je 13, dok su Đoel Para i junak utakmice Džastin Robinson postigli po 11. Na drugoj strani briljirao je Jam Madar sa 22 poena, Ife Lundberg ubacio je 13, Bonzi Kolson 12, a Danijel Tajs 11.
Od prvog podbacivanja bilo je jasno da Makabi nije došao u Kataloniju sa namerom da statira. Izraelski velikan otvorio je utakmicu izuzetno agresivno, oslanjajući se pre svega na šut sa distance. Jam Madar, Ife Lundberg i Danijel Tajs pogađali su trojke, dok je Barselona imala problema sa kontrolom defanzivnog skoka, što je gostima omogućavalo dodatne napade. Na drugoj strani Panter je održavao domaćina u ritmu, pa je posle prvih deset minuta Makabi imao minimalnu prednost – 24:23.
Ni druga četvrtina nije donela značajniju promenu odnosa snaga. Makabi je nastavio da zasipa koš protivnika šutevima sa distance, a Klark i Briset pridružili su se raspoloženim saigračima. Barselona je pokušavala da uspostavi ravnotežu kroz igru pod košem i ubrza tempo, ali su Izraelci uspevali da sačuvaju rezultatsku prednost. Kolsonova trojka, deveta za Makabi iz prvih 18 pokušaja, omogućila je gostima da na veliki odmor odu sa vođstvom od 42:40.
Ako su prvih 20 minuta obeležile konstantne rezultatske promene, treća deonica donela je košarku u serijama. Barselona je krenula odlučnije, Panter je pogodio tri slobodna bacanja, a Đoel Para dodao trojku, nagovestivši da bi domaćin konačno mogao da preuzme kontrolu. Međutim, tada se pojavio Jam Madar. Izraelski plejmejker vezao je sedam poena i ponovo okrenuo rezultat u korist Makabija (52:50), potvrdivši da igra jednu od najboljih utakmica u svojoj evroligaškoj karijeri.
Ipak, gosti nisu uspeli da iskoriste taj nalet. Nekoliko promašenih zicera skupo ih je koštalo, a Umodža Gibson preuzeo je odgovornost na drugoj strani. Sa dve pogođene trojke pokrenuo je seriju Barselone od 10:4, kojom je domaćin stigao do prednosti od 60:56. Poslednju reč u trećoj četvrtini imao je Para, koji je pogotkom uz zvuk sirene postavio rezultat 67:64 i najavio uzbudljivih završnih deset minuta.
A kada se utakmica dva ovakva rivala svede na jednu loptu, tada na scenu stupaju oni koji ne beže od odgovornosti. Makabi je uspeo da ostane potpuno ravnopravan do same završnice i stigne do izjednačenja na 87:87, ali je Barselona imala poslednji veliki udarac. Lopta je završila u rukama Džastina Robinsona, koji je na 1,6 sekundi pre kraja pogodio trojku za 90:87 i stavio tačku na još jedno dramatično poglavlje velikog evropskog rivalstva.
EVROLIGA - 5. kolo
Utorak
Fenerbahče - Žalgiris 99:80
/Šilds 17 - Edvards 20/
Asvel - Crvena zvezda 82:84
/Gah 19 - Moneke 18/
Barselona - Makabi Tel Aviv u toku
Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72
/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/
Baskonija - Dubai 79:93
/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/
Olimpija Milano - Real Madrid 89:98
/Bolmaro 21 - Maledon 16/
Valensija - Olimpijakos 97:102
/Mirotić 19 - Montero 26/
Sreda
18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)
19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)
20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
*** Kvote su podložne promenama