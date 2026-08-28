Vembanjama: Ispravljamo greške koje smo imali protiv Srbije
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 10:30
"Ja sam taj koji mora da preuzima odgovornost", kaže Vembanjame posle pobede Francuske protiv Slovenije
Nakon što je sa 22 poena i devet skokova predvodio Francusku do ubedljive pobede nad Slovenijom (92:67) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, Viktor Vembanjama izneo je utiske o utakmici, novoj ulozi lidera tima i odnosu sa navijačima i saigračima.
Mladi 22-godišnji as naglasio je da Trikolori nisu potcenili rivala koji je u Pariz stigao bez prve zvezde Luke Dončića, istakavši da su od samog starta nametnuli svoj ritam.
„Dobro smo radili i ozbiljno pristupili utakmici. Svakoj četvrtini smo pristupili onako kako je trebalo. Nije bilo savršeno, ali je bilo dobro. Kada od samog početka tako napadamo koš, ne mogu mnogo toga da urade. Fizički imamo kvalitet koji oni nemaju. Igrači su igrali zajedno.“
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Na pitanje novinara L'Ekipa o tome što je svojom agresivnošću i energijom dao ton celoj ekipi, novi kapiten Francuske je u šali, a potom i potpuno ozbiljno poručio.
„Ko bi drugi to uradio? Šalim se. Ko drugi osim mene ima tu odgovornost? To je bila moja namera i svi su odgovorili. Bez obzira na rotacije, danas smo igrali sa tri centra i nivo igre nijednom nije opao. To je dobro, sve više pokazujemo da su nam rotacije konstantne.“
Domaća publika u pariškoj „Akor areni“ nagradila je prvu zvezdu San Antonio Sparsa gromoglasnim skandiranjem „MVP“, na šta je Vembanjama kratko prokomentarisao da je osećaj sjajan i da to pokazuje veliku naklonost navijača.
Prvi zvezda reprezentacije osvrnuo se i na lekcije koje uči u novoj ulozi kapitena, praveći paralelu sa nedavnim pripremnim mečevima protiv Srbije.
„Sve zavisi od okolnosti. Na poluvremenu smo imali skoro isti rezultat kao protiv Srbije u prijateljskom meču. Međutim, napravili smo greške u toj prethodnoj utakmici koje danas nismo ponovili. Nije bilo savršeno, ali morate znati kako da pronađete prave reči u zavisnosti od konteksta.“
Za kraj, Vembanjama je pohvalio i sve bolju saradnju sa Rudijem Goberom na parketu, istakavši da tandem dva visoka igrača tek treba da donese prave rezultate u godinama koje slede.
„To je normalno, to je jedini smer u kom to treba da ide! Nadam se da ću deliti teren sa njim još dugo, godinama. Ovo je dobar korak napred. Radimo na tome.“