Vembanjama: Ispravljamo greške koje smo imali protiv Srbije

Na pitanje novinara L'Ekipa o tome što je svojom agresivnošću i energijom dao ton celoj ekipi, novi kapiten Francuske je u šali, a potom i potpuno ozbiljno poručio. „Ko bi drugi to uradio? Šalim se. Ko drugi osim mene ima tu odgovornost? To je bila moja namera i svi su odgovorili. Bez obzira na rotacije, danas smo igrali sa tri centra i nivo igre nijednom nije opao. To je dobro, sve više pokazujemo da su nam rotacije konstantne.“

Domaća publika u pariškoj „Akor areni“ nagradila je prvu zvezdu San Antonio Sparsa gromoglasnim skandiranjem „MVP“, na šta je Vembanjama kratko prokomentarisao da je osećaj sjajan i da to pokazuje veliku naklonost navijača.

Prvi zvezda reprezentacije osvrnuo se i na lekcije koje uči u novoj ulozi kapitena, praveći paralelu sa nedavnim pripremnim mečevima protiv Srbije.

„Sve zavisi od okolnosti. Na poluvremenu smo imali skoro isti rezultat kao protiv Srbije u prijateljskom meču. Međutim, napravili smo greške u toj prethodnoj utakmici koje danas nismo ponovili. Nije bilo savršeno, ali morate znati kako da pronađete prave reči u zavisnosti od konteksta.“

Za kraj, Vembanjama je pohvalio i sve bolju saradnju sa Rudijem Goberom na parketu, istakavši da tandem dva visoka igrača tek treba da donese prave rezultate u godinama koje slede.

„To je normalno, to je jedini smer u kom to treba da ide! Nadam se da ću deliti teren sa njim još dugo, godinama. Ovo je dobar korak napred. Radimo na tome.“