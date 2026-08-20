Vilis: Čim sam došao u Evropu znao sam da je Partizan klub za koji želim da igram

Novi krilni centar Partizana, Derek Vilis, stigao je u četvrtak u Beograd i odmah izneo prve utiske po dolasku u redove crno-belih u kratko izjavi za Mozzart Sport. Iako oseća blagi umor od leta, Amerikanac ne krije veliko uzbuđenje i ističe da ga dolazak u Srbiju podseća na najvažnije trenutke u dosadašnjoj karijeri.

Zanimljivo da je Vilis danas stigao u Beograd letom iz Čikaga na kojem je bio i Džabari Parker. Ipak, nekadašnji drugi pik nije imao slikanje niti razgovor sa našim novinarom jer će samo formalno biti deo ekipe na treninzima dok se ne pronađe nekakvo rešenje za njegov ugovor koji ozbiljno opterećuje

"Malo sam umoran od leta, ali sam zaista presrećan što sam ovde. Osećaj koji imam može se uporediti sa trenutkom kada sam odlučio da igram koledž košarku na Kentakiju. Otkako sam došao u Evropu i saznao za Partizan, to je bio klub za koji sam oduvek želeo da igram. Zaista se divim navijačima i atmosferi koju prave na utakmicama. To je sjajno za zemlju, grad i sve navijače Partizana, a se nadam da ćemo im ove godine prirediti odlično iskustvo", rekao je Derek Vilis za Mozzart Sport.