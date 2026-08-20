Vilis: Čim sam došao u Evropu znao sam da je Partizan klub za koji želim da igram
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 12:24
"Osećaj koji imam može se uporediti sa trenutkom kada sam odlučio da igram koledž košarku na Kentakiju", rekao je novi član Partizana u izjavi za Mozzart Sport
Novi krilni centar Partizana, Derek Vilis, stigao je u četvrtak u Beograd i odmah izneo prve utiske po dolasku u redove crno-belih u kratko izjavi za Mozzart Sport. Iako oseća blagi umor od leta, Amerikanac ne krije veliko uzbuđenje i ističe da ga dolazak u Srbiju podseća na najvažnije trenutke u dosadašnjoj karijeri.
Zanimljivo da je Vilis danas stigao u Beograd letom iz Čikaga na kojem je bio i Džabari Parker. Ipak, nekadašnji drugi pik nije imao slikanje niti razgovor sa našim novinarom jer će samo formalno biti deo ekipe na treninzima dok se ne pronađe nekakvo rešenje za njegov ugovor koji ozbiljno opterećuje
"Malo sam umoran od leta, ali sam zaista presrećan što sam ovde. Osećaj koji imam može se uporediti sa trenutkom kada sam odlučio da igram koledž košarku na Kentakiju. Otkako sam došao u Evropu i saznao za Partizan, to je bio klub za koji sam oduvek želeo da igram. Zaista se divim navijačima i atmosferi koju prave na utakmicama. To je sjajno za zemlju, grad i sve navijače Partizana, a se nadam da ćemo im ove godine prirediti odlično iskustvo", rekao je Derek Vilis za Mozzart Sport.
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Vilis objašnjava kako su u njegovoj domovini reagovali kada su videli gde nastavlja karijeru, upoređujući beogradsko rivalstvo sa onim na američkim univerzitetima.
"Danas, uz društvene mreže, često pokazujem ljudima kod kuće snimke i oni budu u fazonu: 'O moj bože, ovo je ludilo.' Jedino sa čim mogu da uporedim ovo rivalstvo između Partizana i Crvene zvezde jeste ono što sam doživeo na Kentakiju. Odluka da dođem nije bila uopšte teška, bilo je gotovo nemoguće propustiti ovakvu priliku. Radujem se dobroj sezoni."
Kada je reč o takmičarskim ambicijama za predstojeću sezonu, novi prvotimac crno-belih ima jasno definisana očekivanja.
"Cilj ove godine je, naravno, da pobeđujemo, ali i da budemo u priči za plej-of i borimo se za visoke pozicije, odnosno od prvog do šestog mesta. Ako to uspemo da ostvarimo, za mene će to biti uspeh jer ćemo imati šansu da uradimo nešto veliko."
Vilis naglašava da je borbenost ključni kvalitet koji tim mora da posreduje, a navijačima obećava potpunu posvećenost na terenu.
"Uzbuđen sam što ću igrati sa svima. Protiv nekih sam već igrao, druge sam gledao u Evroligi ili Evrokupu. Imamo tim koji je gladan uspeha i momke koji će se boriti za klub, što je i najvažnije. Ako pristupiš sa pravim mentalitetom i borbenošću, navijači će to znati da cene, čak i kada prometaš šuteve ili ne ide sve po planu. Navijači od mene mogu da očekuju 100, ma 110% truda. Gradio sam taj identitet otkako sam došao u Evropu i ponosan sam na to što pravim poteze u službi tima", dodao je Vilis.