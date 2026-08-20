Džabari Parker sleteo u Beograd, priključuje se treninzima Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 09:47
Budućnost nekadašnjeg drugog pika i dalje nerazjašnjena
Kako je Mozzart Sport i najavio pre nekoliko dana, Džabari Parker je stigao u Beograd i priključiće se ekipi Partizan Mozzart Beta na startu priprema za novu sezonu. On je sleteo na beogradski aerodrom u četvrtak ujutru i slede mu lekarski pregledi, posle čega bi trebalo da otpočne pripreme sa mahom novim saigračima.
To ne znači automatski da će nekadašnji drugi pik sa NBA drafta ostati u Humskoj u narednoj godini, jer je njegova budućnost potpuno nedefinisana i trebalo bi da se razjasni u narednim danima i sedmicama. Ostaje da se vidi kako će se adaptirati na potrebe Đoana Penjaroje i mogu li njih dvojica da pronađu zajednički jezik u pogledu uloge i minutaže.
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Parker je prošlog leta doveden posle rastanka sa Barselonom uz oreol kapitalnog pojačanja. Mnogo se očekivalo od njega u sistemu Željka Obradovića, ali se pokazalo da je zapravo bio jedan od remetilačkih faktora igre i nijednog trenutka nije uspeo da se prilagodi zbog čega je tek u nekoliko utakmica pokazao zašto je bio među najskuplje plaćenim igračima u rosteru.
Zato je krajem februara napustio Partizan Mozzart Bet i otišao na pozajmicu u Huventud gde je uspeo brzo da se pokaže kao jedan od najboljih pojedinaca u timu, međutim tim iz Katalonije nije želeo da ga zadrži zbog visokih primanja.
Dugo je vladala neizvesnost oko njegove sudbine u Humskoj, klub je želeo da sa njim raskine saradnju, ali će se krilni centar iz Čikaga ipak naći na pripremama crno-belih. Bar na početku. Šta će biti do kraja septembra i početka sezone, to tek treba da se vidi.
Pre Džabarija Parkera, u Beograd su stigli Luka Vildoza, Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Kajl Olman... Partizanove pripreme startuju naredne sedmice.