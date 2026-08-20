Džabari Parker sleteo u Beograd, priključuje se treninzima Partizan Mozzart Beta

Kako je Mozzart Sport i najavio pre nekoliko dana, Džabari Parker je stigao u Beograd i priključiće se ekipi Partizan Mozzart Beta na startu priprema za novu sezonu. On je sleteo na beogradski aerodrom u četvrtak ujutru i slede mu lekarski pregledi, posle čega bi trebalo da otpočne pripreme sa mahom novim saigračima.

To ne znači automatski da će nekadašnji drugi pik sa NBA drafta ostati u Humskoj u narednoj godini, jer je njegova budućnost potpuno nedefinisana i trebalo bi da se razjasni u narednim danima i sedmicama. Ostaje da se vidi kako će se adaptirati na potrebe Đoana Penjaroje i mogu li njih dvojica da pronađu zajednički jezik u pogledu uloge i minutaže.