Željko Obradović: Partizan ima neverovatnu podršku, biće sjajno videti reakciju navijača

Ovo je prvo gostovanje Zelenih u Evroligi, jer su do sada ostvarili četiri pobede iz isto toliko utakmica, ali su sve one bile kod kuće, a ako neko zna kako je igrati u Beogradu, onda je to Obradović. "Lično znam i mislim i da igrači znaju. Partizan ima neverovatnu podršku navijača, biće bi sjajno videti njihovu reakciju, ovog puta sa strane i u utakmici Evrolige".

Šta je ključno u utakmici protiv Partizana, upitan je najtrofejniji evropski trener.

"Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane, imaju sposobnost da igraju u mnogim formacijama i sa mnogo dobrih igrača. Zasad im ide veoma dobro", rekao je Obradović pred polazak za Beograd.

Nema sumnje da će utakmica između Partizan Mozzart Beta i Panatianikosa biti pravi spektakl i već sada se oseća euforija oko meča o kojem će se pričati.