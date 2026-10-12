Željko Obradović: Partizan ima neverovatnu podršku, biće sjajno videti reakciju navijača
Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 14:58
"Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane"
Derbi 5. kola Evrolige igra se u Beogradu, gde Partizan Mozzart Bet sutra od 20.30 dočekuje Panatinaikos.
Jasno je da je centralna figura ovog okršaja Željko Obradović, koji se pred put u Beograd obratio brojnim predstavnicima medija.
"Očekujem, pre svega, tešku košarkašku utakmicu. Navijači Partizana radiće ono što osećaju. Igramo utakmicu Evrolige sa ekipom koja igra izuzetno na početku godine i sa mnogo mnogo kvaliteta, kao i dobrom odbranom. Trudili smo se da se pripremimo da odigramo najbolje što možemo", počeo je Obradović.
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Ovo je prvo gostovanje Zelenih u Evroligi, jer su do sada ostvarili četiri pobede iz isto toliko utakmica, ali su sve one bile kod kuće, a ako neko zna kako je igrati u Beogradu, onda je to Obradović.
"Lično znam i mislim i da igrači znaju. Partizan ima neverovatnu podršku navijača, biće bi sjajno videti njihovu reakciju, ovog puta sa strane i u utakmici Evrolige".
Šta je ključno u utakmici protiv Partizana, upitan je najtrofejniji evropski trener.
"Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane, imaju sposobnost da igraju u mnogim formacijama i sa mnogo dobrih igrača. Zasad im ide veoma dobro", rekao je Obradović pred polazak za Beograd.
Nema sumnje da će utakmica između Partizan Mozzart Beta i Panatianikosa biti pravi spektakl i već sada se oseća euforija oko meča o kojem će se pričati.