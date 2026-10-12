Znate li kakav je učinak Željka Obradovića protiv Partizana?
Vreme čitanja: 3min | pon. 12.10.26. | 07:47
Crno-beli su pet puta slavili protiv najtrofejnijeg trenera Evrolige koji biti protivniku klubu iz Humske prvi put posle 13 godina
Ako pitate bilo kog navijača Partizan Mozzart Beta, onaj odlazak Željka Obradovića prošlog novembra i dalje deluje potpuno nestvarno. Prosto, neki događaji bole bez obzira na to koliko vremena prođe. Zato predstojeći utorak u Beogradskoj areni nema nikakve veze sa običnim košem, taktikom, formom ili tabelom Evrolige. Prvi put posle 13 godina, i prvi put otkad se ova poslednja, luda priča prekinula, Željko Obradović ulazi u dvoranu kao protivnik tima kojem je dao sve i sa kojim je pisao najsvetlije stranice istorije. Sada ponovo kao trener Panatinaikosa u koji se vratio i krenuo sezonu sa četiri pobede u Evroligi pre nego što će koplja ukrstiti sa "svojim" Partizanom u utorak od 20 časova.
Kroz bogatu i neponovljivu karijeru, kad god je stajao sa druge strane, bilo je u najmanju ruku čudno i nadrealno. Sakupio je ukupno 14 takvih utakmica protiv crno-belih, uz učinak od devet pobeda i pet poraza. Najveći deo tih okršaja odigrao je dok je sa ogromnim uspehom vodio Panatinaikos (8-4), uz onaj kratki, epizodni okršaj na klupi Fenerbahčea (1-1).
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Ipak, ovaj povratak je u potpunosti drugačiji od svih prethodnih. Pre nego što u utorak sirena označi početak meča i emocije se na sat i po vremena potisnu u stranu, valja se podsetiti kako su izgledali svi raniji istorijski okršaji Željka Obradovića i njegovog Partizana.
Prvu utakmicu protiv svog Partizana u Evroligi Obradović je vodio još 2005. godine, kada je ugostio crno-bele u Atini. Bila je to čista demonstracija sile na meču u kom je Panatinaikos slavio rezultatom 81:62. Najviše se pamte druga i treća deonica kada je tim pod vođstvom Duška Vujoševića ubacio svega 11 poena, pet u drugom kvartalu i tek šest u trećem. Na kraju su gosti nekako smanjili razliku u četvrtoj četvrtini kada je sve već odavno bilo rešeno.
Naredne dve utakmice Panatinaikos je takođe rešio u svoju korist, a prvi istorijski trijumf crno-belih protiv Željka Obradovića stigao je početkom 2007. godine. Partizan je tada priredio pravu senzaciju i šokirao „Zelene” usred Atine pobedom 93:80, nošen na krilima fantastičnih partija Koste Perovića, Vontiga Kamingsa, Predraga Drobnjaka i Dušana Kecmana.
Kada već govorimo o velikim pobedama nad najtrofejnijim evropskim stručnjakom, navijačima su ipak najdublje urezani trijumfi iz 2008. i 2009. godine, u okviru čuvene Top 16 faze.
U Beogradu 2008. godine Željko Obradović je u grotlu dvorane posmatrao košarkašku kliniku u režiji Milta Palasija, koji je tadam moćnom Panatinaikosu isporučio 24 poena, dok je Dušan Kecman bio senzacionalan sa 16 poena, 13 skokova i pet asistencija. Atinjanima tada nije pomogla ni sjajna rola Šarunasa Jasikevijčijusa koji je meč završio sa 20 poena.
Godinu dana kasnije upisana je možda i najupečatljivija pobeda u novijoj istoriji kluba. U Beogradu je Partizan uspeo da zaustavi Panatinaikos, tim koji je te same sezone otišao do samog kraja i podigao pehar Evrolige, na svega 56 poena. Crno-beli su slavili rezultatom 63:56, predvođeni Stefonijem Lazmeom i Urošem Tripkovićem sa po 12 poena, dok je Novica Veličković dodao 10, a na drugoj strani u zelenom dresu blistao neponovljivi Dimitris Dijamantidis.
Poslednji put Željko Obradović je protiv Partizana vodio bitke 2013. godine na klupi Fenerbahčea. Slavio je tada u Beogradu, ali je pretrpeo poraz u Istanbulu. Na toj utakmici u Turskoj izvanredno su odigrali Bogdan Bogdanović, Dragan Milosavljević i Žofri Lovernj, koji i danas sa ponosom nosi dres beogradskog kluba. Upravo je Bogdanović nakon te sezone prešao kod Obradovića u Istanbul i kasnije pokorio Evropu.
Sada, posle skoro 13 godina od tog poslednjeg okršaja na klupi nekog drugog kluba, Željko Obradović će ponovo kročiti na parket Beogradske arene, ali kao šef stručnog štaba Panatinaikosa i rival Partizan Mozzart Beta. Biće to više od obične utakmice, biće to susret emocija, istorije i košarkaške strasti o kome će pričati cela Evropa.