Znate li kakav je učinak Željka Obradovića protiv Partizana?

Ipak, ovaj povratak je u potpunosti drugačiji od svih prethodnih. Pre nego što u utorak sirena označi početak meča i emocije se na sat i po vremena potisnu u stranu, valja se podsetiti kako su izgledali svi raniji istorijski okršaji Željka Obradovića i njegovog Partizana.

Prvu utakmicu protiv svog Partizana u Evroligi Obradović je vodio još 2005. godine, kada je ugostio crno-bele u Atini. Bila je to čista demonstracija sile na meču u kom je Panatinaikos slavio rezultatom 81:62. Najviše se pamte druga i treća deonica kada je tim pod vođstvom Duška Vujoševića ubacio svega 11 poena, pet u drugom kvartalu i tek šest u trećem. Na kraju su gosti nekako smanjili razliku u četvrtoj četvrtini kada je sve već odavno bilo rešeno.

Željko Obradović i Duško Vujošević

Naredne dve utakmice Panatinaikos je takođe rešio u svoju korist, a prvi istorijski trijumf crno-belih protiv Željka Obradovića stigao je početkom 2007. godine. Partizan je tada priredio pravu senzaciju i šokirao „Zelene” usred Atine pobedom 93:80, nošen na krilima fantastičnih partija Koste Perovića, Vontiga Kamingsa, Predraga Drobnjaka i Dušana Kecmana.

Kada već govorimo o velikim pobedama nad najtrofejnijim evropskim stručnjakom, navijačima su ipak najdublje urezani trijumfi iz 2008. i 2009. godine, u okviru čuvene Top 16 faze.