Zvezda poslala još jednog igrača u Radnički
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 16:32
Aleksej Nedeljković ove sezone nastupaće na dvojnoj registraciji za Krstaše
Crvena zvezda ovog leta produžila je ugovor sa 18-godišnjim košarkašem Aleksejem Nedeljković, što mu je prvi profesionalni ugovor sa klubom sa Malog Kalemegdana. Košarkaš iz Trstenika je debitovao prošle sezone za crveno-bele, kada je odigrao i dve utakmice u ABA ligi protiv Beča i Cedevita Olimpije, dok je protiv tima iz Ljubljane upisao i prve poene za beogradski tim.
Ove sezone igraće na dvojnoj registraciji, pošto će nastupati za BKK Radnički. Nema mesta ove sezone za mladog beka visokog dva metra, koji može da pokriva i poziciju krila, pa će se kaliti u drugom beogradskom klubu. S obzirom da je na dvojnoj registraciji, u svakom trenutku može da nastupa i za Crvenu zvezdu, ako Ibon Navaro odluči da ga koristi.
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Mladi košarkaš koji ima samo 18 godina ima priliku da se razvija na Crvenom krstu, gde će ove sezone igrati još trojica košarkaša Crvene zvezde. Takođe, društvo će mu praviti Andrej Bjelić koji je ovog leta stigao iz madridskog Reala, tu je talentovani centar Sava Đurić koji je već nastupao za seniorski tim prošle sezone, kao i Andrej Božić, koji igra na poziciji beka.
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Prošle sezone je u juniorskoj ABA ligi odigrao dve utakmice, gde je beležio 18 poena, 8,5 skokova i 1,5 asistencija u proseku, dok je na ANGT kvalifikacionom turniru Evrolige za juniore, koji se igrao u Beogradu, izabran u idealnu petorku. Tada je beležio 20 poena, sedam skokova i 3,5 asistencija po meču u proseku.
Baš na tom turniru imao je neverovatan prvi dan u dvorani "Aleksandar Nikolić" jer je upisao zbirno 51 poen i 26 skokova. Protiv Makabija je imao 25 poena i 14 skokova, dok je protiv ANGT tima upisao 26 poena, 12 skokova i šest asistencija.