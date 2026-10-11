Zvezda poslala još jednog igrača u Radnički

Crvena zvezda ovog leta produžila je ugovor sa 18-godišnjim košarkašem Aleksejem Nedeljković, što mu je prvi profesionalni ugovor sa klubom sa Malog Kalemegdana. Košarkaš iz Trstenika je debitovao prošle sezone za crveno-bele, kada je odigrao i dve utakmice u ABA ligi protiv Beča i Cedevita Olimpije, dok je protiv tima iz Ljubljane upisao i prve poene za beogradski tim.

Ove sezone igraće na dvojnoj registraciji, pošto će nastupati za BKK Radnički. Nema mesta ove sezone za mladog beka visokog dva metra, koji može da pokriva i poziciju krila, pa će se kaliti u drugom beogradskom klubu. S obzirom da je na dvojnoj registraciji, u svakom trenutku može da nastupa i za Crvenu zvezdu, ako Ibon Navaro odluči da ga koristi.