Zvezda silovita na startu Evrolige

Pokazala se Angela Dugalić zašto je bila deveti pik WNBA drafta ove sezone, gde se nije previše naigrala u dresu Vašington Mistiksa, ali će i oni taman imati šta da vide dok bude nosila crveno-beli dres. Sjajno je igrala od samog početka, pratile su je saigračice u stopu, dok je prednost posle prve četvrtine bila devet poena. Otišlo se i na dvocifreni višak posle jedne baš loše četvrtine i jednih i drugih, pošto je bilo baš tvrdo sa mnogo promašaja.

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Na startu treće četvrtine bilo je već jasno da će Crvena zvezda upisati pobedu jer su otišle i na preko 20 poena prednosti, dok je do kraja utakmice prednost samo rasla i rasla. Na kraju, i više nego ubedljiva pobeda srpskog predstavnika, za odličan start u grupi B. Svoj meč treba da odigraju Skio i Galatasaraj u ovoj grupi.

Do trijumfa su ih predvodile Henderson sa 18, Dugalić sa 15, Dahan sa 14 i Spanu sa 12 poena i deset skokova za dabl-dabl učinak. Kod Mehelena su se istakle Abdelkader sa 18 i Hujbens sa 13 poena.