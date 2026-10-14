Zvezda silovita na startu Evrolige
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Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 20:00
Ekipa Marine Maljković deklasirala Mehelen u prvom kolu
Košarkašice Crvene zvezde dominantno su započeli učešće ove sezone u Evroligi. Izabranice Marine Maljković deklasirale su belgijski Mehelen na domaćem parketu 89:56 i tako na sjajan način obeležile povratak crveno-belih u Evroligu posle 21 godine.
Morala je Crvena zvezda kroz kvalifikacioni turnir do elitnog takmičenja, gde su slavile u polufinalu i finalu, pa ih je na kraju i žreb pogledao da dobiju jednu solidnu grupu koja može bez problema da se prođe.
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Pokazala se Angela Dugalić zašto je bila deveti pik WNBA drafta ove sezone, gde se nije previše naigrala u dresu Vašington Mistiksa, ali će i oni taman imati šta da vide dok bude nosila crveno-beli dres. Sjajno je igrala od samog početka, pratile su je saigračice u stopu, dok je prednost posle prve četvrtine bila devet poena. Otišlo se i na dvocifreni višak posle jedne baš loše četvrtine i jednih i drugih, pošto je bilo baš tvrdo sa mnogo promašaja.
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Na startu treće četvrtine bilo je već jasno da će Crvena zvezda upisati pobedu jer su otišle i na preko 20 poena prednosti, dok je do kraja utakmice prednost samo rasla i rasla. Na kraju, i više nego ubedljiva pobeda srpskog predstavnika, za odličan start u grupi B. Svoj meč treba da odigraju Skio i Galatasaraj u ovoj grupi.
Do trijumfa su ih predvodile Henderson sa 18, Dugalić sa 15, Dahan sa 14 i Spanu sa 12 poena i deset skokova za dabl-dabl učinak. Kod Mehelena su se istakle Abdelkader sa 18 i Hujbens sa 13 poena.
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