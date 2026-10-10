Zvezdina odbrana najbolja u Evroligi! Uz drugi najgori napad...

E, sad. Timska statistika je već druga priča i daje kristalno jasnu sliku čak i posle nekoliko utakmica. Tu nema malog uzorka, nepravilnosti i ostalih stvari koje mogu da deluju čudno. Sve je jasno kada se pogleda trenutni učinak timova i sve naravno ima smisla. A trenutno napredna statistika timova kaže – Crvena zvezda je najbolja defanzivna ekipa Evrolige sa najboljim defanzivnim rejtingom. Crveno-beli imaju defanzivni rejting 97,9 i ispred su Panatinaikosa za 0,4 i to su jedini timovi koji su ispod "stotke".

Jesu odigrane tek četiri utakmice i treba uzeti u obzir da je još rano, da statistika ume nekada i da prevari, pa tako kada uđete u napredne varijante do sada odigranih mečeva Evrolige dobijate podatak da je Stefan Miljenović sa ofanzivnim rejtingom 141,2 najbolji igrač u elitnom takmičenju u tom segmentu. Na primer, Bandža Si je tu na trećem mestu. Naravno, individualna statistika zna da prevari zbog male minutaže i malog uzorka, posebno posle četiri utakmice i to treba trenutno skloniti na stranu dok se sve ne iskristališe.

Tek onda slede Fenerbahče (105) i Partizan Mozzart Bet (109,4) koji je ujedno i ubedljivo najbolji po procentu izgubljenih lopti rivala protiv njih. Prikazali su i oni defanzivnu kliniku u prve tri utakmice što im je donelo i tri pobede na samom startu, tako da su i crno-beli u samom vrhu u ovoj priči. Oni su imali i fantastične ofanzivne predstave, pa nisu igrali toliko "tvrde" mečeve kao crveno-beli, ali su svakako i oni jedna od najboljih odbrambenih ekipa u Evroligi. Kao što je rečeno, prvi su u jednoj od četiri glavne defanzivne statističke kategorije.

**Defanzivni rejting u košarci pokazuje koliko poena ekipa primi na svakih 100 protivničkih napada. Što je defanzivni rejting niži, to je odbrana efikasnija.

Što se tiče broja primljenih poena, tu je Panatinaikos sa 73 u proseku tik iznad Crvene zvezde koja je na 73,5. Slede Fenerbahče (75,5) i Dubai (79,2), dok je Partizan Mozzart Bet na petom mestu sa prosekom od 81,3 primljenih poena po meču. Crveno-beli su ubedljivo najbolji i po procentu šuta protivnika jer njihovi rivali šutiraju 49,3 odsto u proseku, dok niko drugi nije spustio ispod 50 odsto. I to je odličan podatak.

** Ofanzivni rejting je prikaz postignutih poena na svakih 100 poseda. Što je ofanzivni rejting veći, to je napad efikasniji.

Kako jedno potire drugo, tako dolazimo i do ofanzivnog dela. Crvena zvezda je bila na poslednjem mestu pred utakmicu Olimpijakosa i Efesa, ali pošto je istanbulski tim pokvario svoj prosek, sada su oni na dnu sa ofanzivnim rejtingom 101,7 , dok je beogradski tim na 101,8. Izdvajaju se ta dva tima kao baš dva najlošija napada, dok su crveno-beli upropastili Dubai i bacili ih na prosek od 104,9 , koji je sledeći tim iznad njih.

Partizan Mozzart Bet je na šestom mestu sa ofanzivnim rejtingom od 117, dok je na prvom mestu Valensija sa 128,2 i to ubedljivo. Slede Panatinaikos (125,4) i Olimpijakos (125,2), dok je tu i Bešiktaš sa 123,6. Između turskog i beogradskog tima je Barselona sa 121,3.