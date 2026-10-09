Ko voli odbranu? Svi volimo! Navaro pokazao Zvezdi put...

Govoreći opet o odbrani - da, naravno da pomaže “veličina” Navarovih igrača, medutim želja i energija su dve stvari koje često presude utakmicu. Statistički posmatrano Zvezda je imala samo jednu ukradenu loptu više i jednu izgubljenu loptu manje, dok su timovi bili izjednačeni po broju blokada. Jedino što se vidi u statistici jeste broj skokova, ukupno 41:36 za goste (12:12 u ofanzivnim skokovima). Zvezda je postigla pregršt poena iz takozvanih drugih šansi i time lomila rezultat i moral Dubaija. A defanizvni skok je kruna svake odbrane.

Naplatila je Zvezda maltene svaku grešku rivala, trčala mu u leđa i da je pogodila još neku trojku (8/30 za tri) bukvalno bi obrukala Dubai. I ovako je, da se ne lažemo. Ali i ovakva pobeda je i više nego dovoljna da se pošalje poruka Evroligi da je Zvezda tu i da i te kako želi da igra košarku i nakon osnovnih 38. rundi.

Sve se poklopilo na Bliskom istoku za klub sa Malog Kalemegdana. Dubai nije bio sav svoj, a pritom ga je Zvezda pojela od početka druge četvrtine pa sve do poslednjeg zvuka sirene. Na kraju je ekipa Ćavija Paskvala ubacila svega 58 poena, što em se ne viđa često u 2026. godini, em je Dubai ostavljen na istorijskom minimumu što se ubačenih poena tiče. Istovremeno, napad crveno-belih je funkcionisao.

Zvezda je svela rivala na 15/39 za dva poena. Naterala ga na deset izgubljenih lopti u ključnim momentima utakmice. Pre svih Nik Vajler Beb koji je dva puta nakon loših odluka u napadu uspevao da se postavi za faul u napadu i iznudi isti. Ne piše se za to ukradena, ali praktično jeste.

Bezbroj puta su crveno-beli presekli pas Dubaija, bili na lopti i maksimalno otežali šut rivala. Rotacije su bili pravovremene, strana pomoći je bila školski odrađena i prosto se sve poklopilo i dovelo do toga da igraći Ćavija Paskvala daju samo 58 poena.

Nezaobilazna tema je Dejan Davidovac. Ono što je Ognjen Dobrić bio protiv Efesa, to je popularni DeDa bio protiv Dubaija. Pametne kretnje i postavljanje, pet defanzivnih skokova, dve ukradene lopte i jedna spašena, kada je iz nemoguće pozicije jednom rukom uhvatio loptu koju se Dubai praktično već spremao da izvede.

Učinak igrača kao što su Davidovac, Vajler Beb ili Semi Odželej se nikada neće videti samo kroz pogled na statistiku, jer i dalje ne postoji parametar koji meri njihov doprinos. Mada je Odželej i ubacio 12 poena i bio drugi najefikasniji posle Džordana Nvore koji je dao 20 poena.

Zbog sve viđenog u Dubaiju zaključak je jasan: Odbrana mora da bude Zvezdin identitet.

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Lepo je igrati brzo, na koš više, sa mnogo setova, akcija, specijala i svega što Navaro ima u svojim beleškama. Međutim, odbrana je temelj. I utakmica sa Dubaijem je nešto ka čemu Zvezda treba da teži u svakom meču.

Raspored na početku sezone crveno-belih nije bio lak. Bez obzira na tri utakmice kod kuće, Žalgiris, Hapoel i Efes su timovi koje svi vide u prvih deset. Onda najteže moguće gostovanje i put u Dubai, sastav krojen za Fajnal for. Učinak 2-2, kada se podvuče crta uoopšte ne izgleda loše, posebno ako uzmemo u obzir da slede dve utakmice sa uslovno rečeno slabijim timovima - Asvelom i Parizom.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94

/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/

Panatinaikos - Fenerbahče 92:74

/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/

Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82

/Tejlor 17 - Blejkni 30/

Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76

/Maledon 13 - Džons 19/

Petak

20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)

20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)

20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)

***Kvote su podložne promenama