Antoneli: Da je Maks bliže, bilo bi zastrašujuće

Vreme čitanja: 4min | pon. 12.10.26. | 21:06
Holanđanin je osvojio 76 od maksimalnih 83 poena u poslednja tri trkačka vikenda, ali Mercedesov vozač i dalje ima veliku prednost u generalnom plasmanu
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli veruje da bi bilo 'zastrašujuće' da Maks Verstapen ima manji bodovni zaostatak u borbi za ovogodišnju šampionsku titulu u Formuli 1, s obzirom na to da se Holanđanin nalazi u usponu forme.
Ekipa Red Bula beleži odlične rezultate nakon teškog prvog dela sezone. Nakon drugog mesta u Bakuu i uzastopnih pobeda u Maleziji i Singapuru, kao i pobede u Sprint trci na stazi 'Marina Bej', Verstapen je osvojio 76 od maksimalnih 83 poena. Četvorostruki šampion se tako popeo na četvrto mesto u generalnom plasmanu, u kojem ima zaostatak od 119 poena u odnosu na lidera Antonelija, koji ima 340 bodova.
Izabrane vesti
Međutim, uprkos odličnim rezultatima, veliki bodovni zaostatak i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku u Verstapenovom pokušaju da se uključi u borbu za titulu u završnici sezone. Antoneli bi, s druge strane, mogao da stavi tačku na borbu za šampionsku krunu već u Teksasu, gde bi mu prednost od 125 bodova nakon trke, uz pet trka do kraja sezone, bila dovoljna za osvajanje ovogodišnje titule šampiona.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
U razgovoru za Skaj Sports F1, Antoneli je upitan da li mu predstavlja olakšanje to što Verstapen nije bliže u generalnom plasmanu, a potom se kratko osvrnuo i na poteškoće Mercedesa sa novim unapređenjima bolida.
„Znam da bi to bilo veoma zastrašujuće“, rekao je Italijan kroz blagi smeh, pa dodao:
„Sve u svemu, mislim da radimo odličan posao, i ako pogledate celu sezonu, uvek sam bio tu. Naravno, imali smo odličan bolid, a sada pokušavamo da razumemo nova unapređenja, ali veoma sam ponosan na tim što smo ovog vikenda prevazišli sve poteškoće i počeli da nalazimo svetlo na kraju tunela. Sad je samo pitanje vremena, a idemo u Ostin, gde ćemo, nadam se, napraviti promene i bolje razumeti ove delove“.
Teksas će biti domaćin 18. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1, Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država od 23. do 25. oktobra, gde će Kimi imati prvu 'meč loptu'.