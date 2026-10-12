Antoneli: Da je Maks bliže, bilo bi zastrašujuće

Međutim, uprkos odličnim rezultatima, veliki bodovni zaostatak i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku u Verstapenovom pokušaju da se uključi u borbu za titulu u završnici sezone. Antoneli bi, s druge strane, mogao da stavi tačku na borbu za šampionsku krunu već u Teksasu, gde bi mu prednost od 125 bodova nakon trke, uz pet trka do kraja sezone, bila dovoljna za osvajanje ovogodišnje titule šampiona.

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U razgovoru za Skaj Sports F1, Antoneli je upitan da li mu predstavlja olakšanje to što Verstapen nije bliže u generalnom plasmanu, a potom se kratko osvrnuo i na poteškoće Mercedesa sa novim unapređenjima bolida.

„Znam da bi to bilo veoma zastrašujuće“, rekao je Italijan kroz blagi smeh, pa dodao:

„Sve u svemu, mislim da radimo odličan posao, i ako pogledate celu sezonu, uvek sam bio tu. Naravno, imali smo odličan bolid, a sada pokušavamo da razumemo nova unapređenja, ali veoma sam ponosan na tim što smo ovog vikenda prevazišli sve poteškoće i počeli da nalazimo svetlo na kraju tunela. Sad je samo pitanje vremena, a idemo u Ostin, gde ćemo, nadam se, napraviti promene i bolje razumeti ove delove“.