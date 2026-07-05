Bilans Srbije u Budimpešti: Dve autoritativne pobede i poraz od Mađara

Radili su Vladimir Vujasinović i srpski vaterpolisti u tišini, pripreme su započeli na „11. aprilu“ i u prvoj fazi rukovodstvo Vaterpolo saveza Srbije, zajedno sa selektorom is tručnim štabom, donelo je odluku da reprezentativci produže do Budimpešte i oprobaju se na turniru u Budimpešti.

Posle tri dana i tri utakmice bilans je sledeći: dve autoritativne pobede na Margit Sigetu i poraz od Mađara.