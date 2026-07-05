Bilans Srbije u Budimpešti: Dve autoritativne pobede i poraz od Mađara
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 18:30
Delfini zauzeli drugo mesto na OTP kupu
Radili su Vladimir Vujasinović i srpski vaterpolisti u tišini, pripreme su započeli na „11. aprilu“ i u prvoj fazi rukovodstvo Vaterpolo saveza Srbije, zajedno sa selektorom is tručnim štabom, donelo je odluku da reprezentativci produže do Budimpešte i oprobaju se na turniru u Budimpešti.
Posle tri dana i tri utakmice bilans je sledeći: dve autoritativne pobede na Margit Sigetu i poraz od Mađara.
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Srbija je na OTP kupu u Budimpešti, na bazenu „Alfred Hajoš“, zauzela drugo mesto. Prvo je deklasirala Gruziju – 21:10, potom pretrpela poraz od Mađarske – 17:13, da bi u poslednjem kolu bila surova prema Holandiji – 22:7.
Tri pobede na turniru osvojila je Mađarska, a u njem sastav vratio se Gergo Zalanki. Ponovo je uvršten, nakon što ga nije bilo na prethodnim velikim takmičenjima. Tražio je objašnjenja, pominjalo se da bi mogao da promeni kapicu i u budućnosti brani boje Italije, pa može biti da je tamošnji Savez odlučio da se spasi što se spasiti može i ne pojača konkurenciju.
Levoruki bombareder je u duelu sa Srbijom postigao tri pogotka, jedan manje od kapitena Kristijana Manherca. U toj utakmici, suštinski jedinoj iole zanimljivijoj iz ugla trostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona, Mađarska je razliku napravila u drugoj četvrtini i sačuvala ju je bez većih poteškoća.
Kao prva opcija u napadu srpskog tima nametnuo se evropski prvak Vasilije Martinović. Dao je šest golova Mađarima, četiri Gruzinima, a dva Holanđanima. Uz njega je u napadu odskakao Nikola Kojić. Momak koji se vratio u srpski vaterpolo i koji će nositi kapicu Novog Beograda u novoj sezoni je zbirno postigao 13 pogodaka i bio je najbolji srpski strelac na turniru u Budimpešti.