Bura na društvenim mrežama, 'uključenje' Aguera i izvinjenje šampiona: Emocije nisu opravdanje
Vreme čitanja: 3min | pon. 28.09.26. | 14:45
„Franko Kolapinto i ja smo se lepo razumeli, i dalje smo dobri prijatelji“, izjavio je Noris
Aktuelni šampion Lando Noris izvinio se vozaču Alpina Franku Kolapintu zbog izjave da zaslužuje suspenziju nakon što je izazvao ozbiljan incident u Bakuu, nakon koje je usledila lavina negativnih komentara na društvenim mrežama.
Argentinski vozač napravio je grešku na kočenju u prvoj krivini u 36. krugu Velike nagrade Azerbejdžana, odmah po nastavku trke posle perioda iza vozila bezbednosti, pri čemu je iz trke izbacio sebe, svog timskog kolegu Pjera Gaslija i Meklarenovog Landa Norisa.
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Nedugo zatim, britanski vozač, prethodno frustriran sopstvenim nastupom i greškama koje su ga koštale pozicija, u izjavi za medije pozvao je na zabranu vožnje za Kolapinta.
„Izbacili su me iz trke. Mislim da bi FIA trebalo da bude stroža i da počne da izriče zabrane za ovakve stvari. To je nepažnja drugih vozača. To mnogo košta. Sada su svi moji delovi završili u otpadu. Ljudi bi jednostavno trebalo da budu suspendovani zbog toga, jer takva vožnja ne zaslužuje mesto u Formuli 1. Ovde želimo da se takmičimo protiv najboljih vozača na svetu, a kada se dešavaju ovakve stvari, to je zato što oni ne bi trebalo da budu ovde. Nisam video šta se dogodilo, ali ako izazoveš udes prilikom ovakvog restarta, trebalo bi da dobiješ najmanje zabranu nastupa na jednoj trci“, izjavio je tada razočarani Noris.
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Ova izjava izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, konkretno u komentarima ispod Norisovih objava na Instagramu, gde su mnogobrojni argentinski navijači uputili brutalne i lične uvrede na račun aktuelnog šampiona. To nije prvi put da argentinski navijači burno reaguju na društvenim mrežama, a najskoriji sličan slučaj dogodio se u Madridu, gde su prozivke bile upućene Kolapintovom timskom kolegi Gasliju jer ga je, prema njihovom mišljenju, „zadržavao“ na stazi.
Ovog puta komentarima se čak pridružio i Serhio Aguero, nekadašnji reprezentativac Argentine i napadač Mančester Sitija, ostavivši sarkastičnu poruku.
Kada su se strasti smirile, Noris se oglasio kratkom porukom na društvenim mrežama i naglasio da se putem privatne poruke izvinio Kolapintu, želeći da stavi tačku na prozivke i onlajn napade.
„Vikend u Bakuu je bio težak i, naravno, razočaravajuće je što se trka za mene završila tako rano. Posle trke sam poslao Franku poruku i izvinio mu se zbog komentara koji sam imao, a koji jednostavno nisam smeo da kažem. Znam da sam morao bolje da postupim i emocije su bile jake, ali to nije opravdanje. Pogrešio sam. I sam sam tokom godina pravio greške i znam da je to veoma važan deo trkanja i borbe na samoj granici. Franko i ja smo se lepo razumeli, i dalje smo dobri prijatelji i obojica jedva čekamo da se ovog vikenda ponovo trkamo“, zaključio je Britanac.
Kolapinto je, inače, prihvatio odgovornost za ovaj incident, a sudije su mu dodelile vremensku kaznu od deset sekundi. Međutim, pošto trku u Bakuu nije završio, on će pred početak trke u Maleziji predstojećeg vikenda biti pomeren za pet pozicija.
Takođe, šef Alpina Flavio Brijatore izjavio je da će se „pobrinuti da se ovakve stvari ne ponove“.
Naredna trka Formule 1 na programu je već predstojećeg vikenda, kada će se održati Velika nagrada Bahreina u Maleziji, na stazi „Sepang“.
PIŠE: Maja Nakaradić