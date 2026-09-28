Bura na društvenim mrežama, 'uključenje' Aguera i izvinjenje šampiona: Emocije nisu opravdanje

Nedugo zatim, britanski vozač, prethodno frustriran sopstvenim nastupom i greškama koje su ga koštale pozicija, u izjavi za medije pozvao je na zabranu vožnje za Kolapinta.

„Izbacili su me iz trke. Mislim da bi FIA trebalo da bude stroža i da počne da izriče zabrane za ovakve stvari. To je nepažnja drugih vozača. To mnogo košta. Sada su svi moji delovi završili u otpadu. Ljudi bi jednostavno trebalo da budu suspendovani zbog toga, jer takva vožnja ne zaslužuje mesto u Formuli 1. Ovde želimo da se takmičimo protiv najboljih vozača na svetu, a kada se dešavaju ovakve stvari, to je zato što oni ne bi trebalo da budu ovde. Nisam video šta se dogodilo, ali ako izazoveš udes prilikom ovakvog restarta, trebalo bi da dobiješ najmanje zabranu nastupa na jednoj trci“, izjavio je tada razočarani Noris.

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Ova izjava izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, konkretno u komentarima ispod Norisovih objava na Instagramu, gde su mnogobrojni argentinski navijači uputili brutalne i lične uvrede na račun aktuelnog šampiona. To nije prvi put da argentinski navijači burno reaguju na društvenim mrežama, a najskoriji sličan slučaj dogodio se u Madridu, gde su prozivke bile upućene Kolapintovom timskom kolegi Gasliju jer ga je, prema njihovom mišljenju, „zadržavao“ na stazi.

Ovog puta komentarima se čak pridružio i Serhio Aguero, nekadašnji reprezentativac Argentine i napadač Mančester Sitija, ostavivši sarkastičnu poruku.