Crno-beli se poigravali sa Kragujevčanima: Trnavac, Šotić i Ivanić se istakli, nameće se i Gugolj

Crno-beli su se vratili na prvo mesto ARKUS lige posle lake pobede na Banjici protiv Radničkog – 45:23. Samo dva dana posle meča Lige šampiona u Vespremu, crno-beli su istrčali na teren i rutinski demolirali Kragujevčane. Razlika u klasi je bila velika od prvog minuta.

Raul Gonzales je iskoristio šansu da pruži minnutažu igračima koji su manje igrali u Ligi šampiona, pa su šansu dobro iskoristili Andrej Trnavac, Mladen Šotić i Petar Ivanić, dok je u finišu i kadetski reprezentativac Uroš Gugolj sa četiri pogotka pokazao da se radi o velikom talentu i da bi u budućnosti mogao da bude adut srpskog šampiona.