Crno-beli se poigravali sa Kragujevčanima: Trnavac, Šotić i Ivanić se istakli, nameće se i Gugolj
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 20:01
Partizan ubedljiv na Banjici protiv Radničkog – 45:23 u šestom kolu ARKUS lige
Crno-beli su se vratili na prvo mesto ARKUS lige posle lake pobede na Banjici protiv Radničkog – 45:23. Samo dva dana posle meča Lige šampiona u Vespremu, crno-beli su istrčali na teren i rutinski demolirali Kragujevčane. Razlika u klasi je bila velika od prvog minuta.
Raul Gonzales je iskoristio šansu da pruži minnutažu igračima koji su manje igrali u Ligi šampiona, pa su šansu dobro iskoristili Andrej Trnavac, Mladen Šotić i Petar Ivanić, dok je u finišu i kadetski reprezentativac Uroš Gugolj sa četiri pogotka pokazao da se radi o velikom talentu i da bi u budućnosti mogao da bude adut srpskog šampiona.
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Andrej Trnavac je imao čak 20 odbrana, od toga dva sedmerca. Po šest golova dali su Mladen Šotić, Nikola Crnoglavac i Petar Ivanić, Lazar Anđelković je dao pet, a po četiri Gugolj, Sergej Ivanov i Milija Papović. Odmorio je španski stručnjak za sredu i meč sa Portom u Pioniru austrijskog pivotmena, najboljeg iz Vesprema, Tobijasa Vagnera, dok su doziranu minutažu imali Joav Lumbroso i Vladislav Kuleš. Aljoša Damjanović je bio u protokolu, ali nije ulazio u igru.
Kod Radničkog je Dušan Kasalović bio najefikasniji sa četiri gola, a po tri su dali Branko Karanović i Aleksandar Milićević, dok je solidan sa devet odbrana bio Ivan Mihajlov.
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ARKUS LIGA – 6. KOLO
Sreda
Dinamo – Lavovi 39:23 (14:12)
Vojvodina – Železničar Niš 38:25 (21:14)
Dubočica – Metaloplastika 26:31 (17:13)
Petak
Partizan - Radnički Kragujevac 45:23 (23:14)
18.00: (1,85) Partizan (hendikep -10,5) Radnički Kragujevac (1,85)
20.30: (1,45) Crvena zvezda (8,50) Šamot (3,40)
Ponedeljak
18.00: Loznica – Jugović