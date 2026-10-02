Cupara: Marinović “krivac” što sam stigao u Bundesligu, vratio mi se osmeh
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 12:21
„Na prvom treningu, kada sam video kako se igrači ponašaju i koliko su željni napretka i uspeha, bilo mi je jasno da sam napravio dobar potez”, rekao je golman Balingena
Igrao je Vladimir Cupara za velike klubove, gigante evropskog rukometa, poljski Kjelce i mađarski Vesprem, borio se za evropski tron, sa Dinamom iz Bukurešta je uzeo svih devet trofeja u Rumuniji za tri godine boravka u komšiluku, a ovog leta nije odoleo zovu najjačeg šampionata na svetu, Bundeslige.
Doduše, klub nije renomea srpskog reprezentativca, maleni Balingen, gradić u blizini Štutgarta, koji se ove sezone vratio u elitni rang nemačkog rukometa, boriće se za opstanak, ali je Beograđanin zadovoljan prvim mesecima u novoj sredini.
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Najzaslužniji za njegov dolazak u Balingen je Nikola Marinović, nekadašnji golman Crvene zvezde, rođen u Beogradu, koji vodi brigu o čuvarima mreže reprezentacije Austrije.
20.00: (1,55) Balingen (8,50) Bergišer (2,95)
Tokom Evropskog prvenstva u Herningu, gde su Srbija i Austrija bile u istoj grupi, Marinović je kontaktirao Cuparu.
„Pomislio sam u sebi: ‘Zašto da ne?’ Znao sam da će mi biti poslednja godina u Dinamu iz Bukurešta. I zaista sam želeo da igram u Bundesligi. Onda se pojavio Balingen kao klub koji mi je bio zaista zanimljiv”, rekao je srpski čuvar mreže za specijalizovani nemački portal handball-world.
Balingen je imao odličan start u eliti, ali u poslednje vreme tri vezana poraza. Malo je falilo da se uzme bod šampionu Magdeburgu (30:31). Trenutno odlično 13. mesto za tim iz pokrajine Baden-Virtemberg.
“Potpuno se slažem da je ovo ubedljivo najbolja liga na svetu. Na prvom treningu, kada sam video kako se igrači ponašaju i koliko su željni napretka i uspeha, bilo mi je jasno da sam napravio dobar potez. Već dugo vremena dolazim na trening sa zaista velikim osmehom. Više sam nego zadovoljan”.
Ovo je novi početak za celu porodicu, pošto je Vladimir postao otac krajem prošle godine.
“Želeli smo da živimo ovde da malo usporimo. Privatna bašta, puno prirode i samo pet minuta od kuće do treninga”, kaže Cupara, misleći na kontrast sa haotičnim Bukureštom.