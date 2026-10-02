Cupara: Marinović “krivac” što sam stigao u Bundesligu, vratio mi se osmeh

Igrao je Vladimir Cupara za velike klubove, gigante evropskog rukometa, poljski Kjelce i mađarski Vesprem, borio se za evropski tron, sa Dinamom iz Bukurešta je uzeo svih devet trofeja u Rumuniji za tri godine boravka u komšiluku, a ovog leta nije odoleo zovu najjačeg šampionata na svetu, Bundeslige.

Doduše, klub nije renomea srpskog reprezentativca, maleni Balingen, gradić u blizini Štutgarta, koji se ove sezone vratio u elitni rang nemačkog rukometa, boriće se za opstanak, ali je Beograđanin zadovoljan prvim mesecima u novoj sredini.