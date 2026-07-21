Cvjetićanin se vraća u decembru i to protiv bivšeg šampiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 18:38
Srpski kik-bokser, posle poraza od Morija Kromaha, vraća se u ring protiv Donovana Vise
Prethodnog meseca nije uspeo da se domogne šampionskog pojasa u teškoj kategoriji, a sada se Miloš Cvjetićanin (19-6) vraća tamo gde je njegov Glori put započeo, u kategoriji do 95 kilograma. Iako je od najtežeg poraza u karijeri prošlo nešto više od mesec dana, borac iz Novog Sada već zna ime narednog rivala.
Najbolji srpski kik-bokser ponovo će ući u ring 12. decembra, a njegov protivnik biće borac iz Surinama, Donovan Vise (25-3).
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Surinamac važi za jednog od najdominantnijih boraca koji su se borili u Glorijevoj srednjoj kategoriji. Prvi put pojas je osvojio u septembru 2021. godine i uspešno ga je branio u šest navrata. U aprila 2026. godine izgubio je pojas, kada ga je pobedio Čiko Kvasi podeljenom sudijskom odlukom.
Poraz ga je poslao u kategoriju više, a prvi meč imao je u junu na jednodnevnom turniru za upražnjenu titulu poluteške kategorije. Na tom događaju pobedio je Luisa Tavareša i Majkla Boapeu, ali je u finalu Muhamed Tušasi bio bolji od borca iz Surinama.
Na istoj priredbi na kojoj će se boriti Cvjetićanin i Vise, gledaćemo i dve šampionske borbe. Mori Kromah koji je pojas osvojio protiv Cvjetićanina, sada će u prvoj odbrani naslova šampiona naspram sebe imati Antonia Plazibata. Slična je situacija i u poluteškoj. Muhamed Tušasi pojas je osvojio protiv Donovana Visea, a u decembru će ga prvi put braniti protiv zemljaka i nekadašnjeg prvaka Tarika Hbabeza.