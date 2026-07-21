Cvjetićanin se vraća u decembru i to protiv bivšeg šampiona

Prethodnog meseca nije uspeo da se domogne šampionskog pojasa u teškoj kategoriji, a sada se Miloš Cvjetićanin (19-6) vraća tamo gde je njegov Glori put započeo, u kategoriji do 95 kilograma. Iako je od najtežeg poraza u karijeri prošlo nešto više od mesec dana, borac iz Novog Sada već zna ime narednog rivala.

Najbolji srpski kik-bokser ponovo će ući u ring 12. decembra, a njegov protivnik biće borac iz Surinama, Donovan Vise (25-3).