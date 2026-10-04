Da li je vreme da padnu Kapetan Kirk i nikad bolji Rejdersi iz Nevade?
Vreme čitanja: 4min | ned. 04.10.26. | 11:39
Kanzas i Las Vegas imaju sve tri pobede pred divizijski duel u pustinji (22.45) u četvrtom kolu NFL šampionata. Čikago Bersi idu i sa trećim kvoterbekom ove sezone. Oslabljena Filadelfija, derbi Teksasa u Hjustonu
Uz Klivlend Braunse, najveće iznenađenje na početku NFL šampionata je Las Vegas. Nikada bolje nisu izgledali Rejdersi posle preseljenja iz Ouklenda u pustinju u Nevadi. Jedan od razloga renesanse je veteran na poziciji kvoterbeka Kirk Kazins. Popularni Kapetan Kirk preporodio je učmalu franšizu posle dolaska iz Atlante gde se nije proslavio. Navijači Razbojnika konačno imaju razlog za osmehe.
Koliki su dometi Las Vegasa ove sezone mogli bismo da vidimo večeras (22.25) kada stižu takođe preporođeni Čifsi sa Patrikom Mahomsom. Sjajni kvoterbek se oporavio brže od planiranog posle operacije ligamenata kolena. Opet je Kanzas posle loše prošle sezone tim koji puca na Superbol.
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Veliko pojačanje za Čifse je MVP prošlosezonskog Superbola Kenet Voker iz Sijetla, koji blista u igri trčanjem, nešto što je nedostajalo timu Endija Rida proteklih sezona. Ne treba zaboraviti ni povratak ofanzivnog koordinatora Erika Bejnemeija. Napad Kanzasa sada izgleda mnogo raznovrsnije, više se trči, a preporodio se i veteran na poziciji tajd enda Trevis Kelsi koga u stopu prati supruga, muzička superzvezda Tejlor Svift. Imaće odbrana Rejdersa sa Maksom Krozbijem kao liderom velikih muka da zaustavi raznovrsni Mahomsov napad.
22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,55)
Čikago će već u četvrtom kolu da promeni trojicu kvoterbekova. Startni, Kejleb Vilijams, i dalje je van stroja zbog povrede zadnje lože. Sjajno ga je prošle nedelje zamenio veteran Kejsi Kinam i zabeležio ubedljivu pobedu na Soldžer fildu protiv Filadelfije. U vatru će Tajson Badžent, koji je bio predviđen kao zamena Vilijamsa, ali se povredio pred meč sa Iglsima, pa je Kinam bio iznuđeno rešenje. Protiv loših Džetsa, Bersi ostaju favoriti.
15.30: (2,55) Vašington Komanders (14,0) Indijanapolis Kolts (1,60)
Nedelja počinje prvom evropskom utakmicom u ovoj sezoni. Posle Melburna i Rio de Žaneira, jajasta lopta će danas (15.30) da se igra u Londonu na stadionu Totenhema. Vašington i Indijanapolis su startovali sa 0-2, ali su prošle nedelje pobedili. Za Komanderse i dalje neće biti startnog kvoterbeka Džejdena Denijelsa. Povreda lakta nije teže prirode, ali propustiće drugi meč u nizu, a menja ga veteran Markus Mariota.
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Derbi ove runde je duel u Ohaju gde će se sastati Sinsinati i Džeksonvil, timovi sa odličnim napadima i sjajnim kvoterbekovima Džoom Barouom i Trevorom Lourensom. Oba tima imaju skor 2-1 i ambicije da se domognu Superboula sredinom februara u Los Anđelesu.
Prvi favorit pre početka šampionata, Los Anđeles Ramsi, imaju skor 1-2. Ne štima mnogo toga u timu Šona Mekveja. Odmah na startu se povredila superzvezda Majlis Geret. Dobra vest za Ramse pred gostovanje u Filadelfiji (19.00) u Gradu bratske ljubavi je da se oporavio prvi risiver Puka Nakua. Ipak, van stroja za tim iz Kalifornije je sjajni tekl Eron Donald, koji se vratio iz penzije ove sezone posle dvogodišnje pauze. Napad domaćina će biti desetkovan, ali i odbrana gostiju.
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Los Anđeles Rems (1,60)
Iglsi igraju traljavo ove sezone. Mnogo problema u napadu, slaba ofanzivna linija skrhana povredama. Otišao je ove sezone elitni risiver Ej Džej Braun u Nju England, dok se prošle nedelje u Čikagu povredio i Devonta Smit, a van stroja je i najbolji tajt end tima Dalas Gedert, pa će kvoterbek Džejlen Herts da bude pod pritiskom. Raning bek Sekvon Barkli se nameće kao jedino rešenje u slabom napadu tima Nika Sirijanija.
19.00: (2,55) Tampa Bej Bakanirs (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)
Izlazak iz krize traže Grin Bej Pakersi na Floridi protiv Tampe (19.00). Bakanirsi će igrati bez startnog kvoterbeka Bejkera Mejfilda, koji je polomio palac desne ruke, hitno je operisan i biće van stroja bar mesec i po. Pakersi to moraju da iskoriste, a i dalje za goste iz Viskonsina neće igrati jedan od najboljih defanzivaca lige Majka Parsons. Naredne nedelje se očekuje povratak na teren nekadašnjeg asa Dalasa.
Gledaćemo danas (19.00) i derbi Teksasa u Hjustonu. Stižu Kaubojci iz Dalasa posle nesrećnog poraza prošle nedelje u tesnoj završnici od Baltimora (31:34). Teksansi su u problemu, imaju skor 0-3, pa je pobeda imperativ ako se želi novi ulazak u plej-of.
NFL – 4. KOLO
Petak
Klivlend Brauns – Pitsburg Stilers 27:24 (0:7, 21:3, 0:0, 6:14)
Nedelja
15.30: (2,55) Vašington Komanders (14,0) Indijanapolis Kolts (1,60)*
19.00: (1,40) Bafalo Bils (14,0) Nju Ingland Petriots (3,35)
19.00: (1,20) Baltimor Rejvens (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)
19.00: (1,70) Sinsinati Bengals (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)
19.00: (1,60) Čikago Bers (14,0) Njujork Džets (2,55)
19.00: (1,60) Hjuston Teksans (14,0) Dalas Kaubojs (2,55)
19.00: (2,20) Njujork Džajants (13,0) Arizona Kardinals (1,80)
19.00: (2,55) Tampa Bej Bakanirs (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Los Anđeles Rems (1,60)
22.05: (1,20) Minesota Vajkings (15,0) Majami Dolfins (5,40)
22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,55)
22.25: (1,70) San Francisko Fortinajners (13,0) Denver Bronkos (2,40)
22.25: (1,30) Sijetl Sihoks (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Karolina Panters (14,0) Detroit Lajons (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Nju Orleanas Sejnts (13,0) Atlanta Falkons (2,40)
*Igra se u Londonu
***kvote su podložne promenama