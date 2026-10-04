Da li je vreme da padnu Kapetan Kirk i nikad bolji Rejdersi iz Nevade?

Veliko pojačanje za Čifse je MVP prošlosezonskog Superbola Kenet Voker iz Sijetla, koji blista u igri trčanjem, nešto što je nedostajalo timu Endija Rida proteklih sezona. Ne treba zaboraviti ni povratak ofanzivnog koordinatora Erika Bejnemeija. Napad Kanzasa sada izgleda mnogo raznovrsnije, više se trči, a preporodio se i veteran na poziciji tajd enda Trevis Kelsi koga u stopu prati supruga, muzička superzvezda Tejlor Svift. Imaće odbrana Rejdersa sa Maksom Krozbijem kao liderom velikih muka da zaustavi raznovrsni Mahomsov napad.

22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,55)

Čikago će već u četvrtom kolu da promeni trojicu kvoterbekova. Startni, Kejleb Vilijams, i dalje je van stroja zbog povrede zadnje lože. Sjajno ga je prošle nedelje zamenio veteran Kejsi Kinam i zabeležio ubedljivu pobedu na Soldžer fildu protiv Filadelfije. U vatru će Tajson Badžent, koji je bio predviđen kao zamena Vilijamsa, ali se povredio pred meč sa Iglsima, pa je Kinam bio iznuđeno rešenje. Protiv loših Džetsa, Bersi ostaju favoriti.

15.30: (2,55) Vašington Komanders (14,0) Indijanapolis Kolts (1,60)

Nedelja počinje prvom evropskom utakmicom u ovoj sezoni. Posle Melburna i Rio de Žaneira, jajasta lopta će danas (15.30) da se igra u Londonu na stadionu Totenhema. Vašington i Indijanapolis su startovali sa 0-2, ali su prošle nedelje pobedili. Za Komanderse i dalje neće biti startnog kvoterbeka Džejdena Denijelsa. Povreda lakta nije teže prirode, ali propustiće drugi meč u nizu, a menja ga veteran Markus Mariota.

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Derbi ove runde je duel u Ohaju gde će se sastati Sinsinati i Džeksonvil, timovi sa odličnim napadima i sjajnim kvoterbekovima Džoom Barouom i Trevorom Lourensom. Oba tima imaju skor 2-1 i ambicije da se domognu Superboula sredinom februara u Los Anđelesu.