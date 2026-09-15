Darko Stošić konačno skinuo prokletstvo velikih borbi, sada juri još veće
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 17:36
Srpski teškaš savladao je Hatefa Moila posle pet rundi i konačno se okitio šampionskim pojasom
Borilački spektakl u Zagrebu ostao je iza nas, ali FNC 33 će se pre svega pamtiti po jednom čoveku - Darku Stošiću. Srpski Čekić savladao je Hatefa Moila posle 25 minuta rata i konačno stavio šampionski pojas oko struka. Istog protivnika pobedio je i pre 11 godina, ali ova pobeda sija neuporedivo jače.
Možda na prvi pogled zvuči čudno reći da je osvajanje FNC pojasa najveći trenutak u karijeri čoveka koji je nastupao u UFC-u, bio prvak FFC-a i dva puta izazivao za titulu KSW-a. Ipak, upravo zbog svega što se Stošiću dešavalo između te dve borbe sa Moilom, teško je pronaći važniju trijumf.
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Stošić je tokom karijere pobeđivao mnoge borbe, ali je gotovo svaki put kada bi došao pred najveću prepreku ostajao kratak.
U UFC-u je završio sa skorom od jedne pobede i tri poraza. Posle odlaska iz najveće organizacije sveta ponovo je počeo da gradi niz, stigao do napada na KSW pojas, ali ga je Fil De Fris lako zaustavio. Izgubio je posle toga od Šamila Gazijeva pred domaćom publikom ali se Stošić ponovo ustao, ponovo ređao pobede i ponovo došao do De Frisa. Ishod je bio još bolniji jer ga je šampion završio već u prvoj rundi.
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Ni prelazak u FNC nije odmah promenio priču. Protiv Ivana Vitasovića dobio je priliku da konačno stigne do naslova prvaka, u revanšu meča u kojem je slavio još na početku karijere. Ušao je kao veliki favorit, ali se i tada zaustavio na poslednjem koraku pre zlata.
I tu se najbolje vidi zbog čega pobeda nad Moilom ima toliku težinu. Nije Stošiću nedostajalo pobeda, nokauta ni velikih nastupa. Nedostajala mu je jedna velika borba u kojoj će, kada je sve na stolu, upravo on biti čovek koji izlazi kao pobednik.
Trijumfi protiv Grega Hardija i Olija Tompsona vratili su ga na pravi put, ali tek je Hatef predstavljao pravi test. Šampion, čovek koji osam godina ne zna za poraz i rival sa kojim je Stošić imao istoriju dugu više od decenije. Ovog puta nije bilo novog razočaranja. Posle pet iscrpljujućih rundi, Stošić je uspeo da Nemca učini ranjivim kao retko ko pre njega, a iz najveće borbe u dosadašnjem delu karijere konačno je izašao sa podignutom rukom i pojasom oko struka.
Sada bi moglo sve da se promeni. Već su Moil i Fabjan tražili revanše, ali on želi samo jedno - poslednju priliku da napokon pobedi Fila De Frisa i uzme KSW titulu.