Darko Stošić konačno skinuo prokletstvo velikih borbi, sada juri još veće

Stošić je tokom karijere pobeđivao mnoge borbe, ali je gotovo svaki put kada bi došao pred najveću prepreku ostajao kratak.

U UFC-u je završio sa skorom od jedne pobede i tri poraza. Posle odlaska iz najveće organizacije sveta ponovo je počeo da gradi niz, stigao do napada na KSW pojas, ali ga je Fil De Fris lako zaustavio. Izgubio je posle toga od Šamila Gazijeva pred domaćom publikom ali se Stošić ponovo ustao, ponovo ređao pobede i ponovo došao do De Frisa. Ishod je bio još bolniji jer ga je šampion završio već u prvoj rundi.

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Ni prelazak u FNC nije odmah promenio priču. Protiv Ivana Vitasovića dobio je priliku da konačno stigne do naslova prvaka, u revanšu meča u kojem je slavio još na početku karijere. Ušao je kao veliki favorit, ali se i tada zaustavio na poslednjem koraku pre zlata.

I tu se najbolje vidi zbog čega pobeda nad Moilom ima toliku težinu. Nije Stošiću nedostajalo pobeda, nokauta ni velikih nastupa. Nedostajala mu je jedna velika borba u kojoj će, kada je sve na stolu, upravo on biti čovek koji izlazi kao pobednik.