Debi za zaborav: Janičić izgubio posle povrede
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 19:57
Noa Gunjon završio je crnogorskog borca gušenjem u drugoj rundi
Čekalo se dugo da Miloš Janičić debituje u najjačoj svetskoj MMA organizaciji, a dobili smo scenario kakav niko nije priželjkivao. Crnogorski borac izgubio je gušenjem u prvoj rundi od Noe Gunjona, nakon što je već u uvodnim razmenama povredio levu nogu, što je Francuzu otvorilo put ka desetoj pobedi u profesionalnoj karijeri.
Duel dvojice finišera pred prepunom Beogradskom arenom obećavao je pravi spektakl, ali se pretvorio u sve osim atraktivnog meča. Publika je uz ovacije dočekala Janičića, koji je u oktagon izašao uz dobro poznatu numeru „Dizel Power“, nadajući se debiju iz snova.
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Nažalost, sve osim izlaska izgledalo je onako kako crnogorski borac nije mogao ni da zamisli. Već u prvoj razmeni udaraca pogodio je protivnika u lakat, a odmah posle toga dobio je i udarac koji mu je verovatno i dokrajčio levu nogu. Francuz nije propustio ukazanu priliku. Odmah je nasrnuo na Janičića, uspostavio kontrolu u parteru i gušenjem završio borbu, dok crnogorski borac nije uspeo da se odbrani.
Janičić je poslednji poraz u MMA doživeo još 2019. godine, kada ga je u KSW-u savladao Roman Šimanski. Posle sedam godina bez poraza, niz je prekinut baš u najvažnijem meču karijere, pred domaćom publikom i na istorijskoj UFC priredbi u Beogradu.
Sa druge strane, Noa Gunjon maksimalno je iskoristio priliku koja mu se ukazala. Francuz je upisao desetu pobedu u karijeri i debitantski nastup u UFC-u krunisao trijumfom koji će dugo pamtiti.
Odmah nakon poraza Miloša Janičića, i Vlasto Čepo doživeo je poraz u prvoj rundi, pošto ga je nokautirao Žilbert Urbina.