Debi za zaborav: Janičić izgubio posle povrede

Čekalo se dugo da Miloš Janičić debituje u najjačoj svetskoj MMA organizaciji, a dobili smo scenario kakav niko nije priželjkivao. Crnogorski borac izgubio je gušenjem u prvoj rundi od Noe Gunjona, nakon što je već u uvodnim razmenama povredio levu nogu, što je Francuzu otvorilo put ka desetoj pobedi u profesionalnoj karijeri.

Duel dvojice finišera pred prepunom Beogradskom arenom obećavao je pravi spektakl, ali se pretvorio u sve osim atraktivnog meča. Publika je uz ovacije dočekala Janičića, koji je u oktagon izašao uz dobro poznatu numeru „Dizel Power“, nadajući se debiju iz snova.