Derek Čisora prozvao Džona Džonsa i poručio: Vajlder će nokautirati Usika, završiće na podu
Vreme čitanja: 4min | uto. 06.10.26. | 20:14
Britanski teškaš govorio o porazu Mozesa Itaume od Filipa Hrgovića, okršaju Fjurija i Džošue i otkrio da želi Murata Gasijeva za narednog rivala
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Istanbula)
Velika IBA konferencija u Istanbulu bila je prilika da organizacija predstavi planove za narednu godinu, a poseban gost bio je Derek Čisora, koji bi upravo pod okriljem IBA trebalo da odradi i svoj naredni meč. Britanac je tokom više od decenije dva puta napadao svetski pojas, najpre protiv Vitalija Klička 2012. godine, a zatim deset godina kasnije protiv Tajsona Fjurija. Sada se dotakao nekih od najvećih priča u teškoj kategoriji – od poraza Mozesa Itaume od Filipa Hrgovića i velikih duela koji se spremaju, do sopstvenog povratka, a usput je prozvao i UFC zvezdu Džona Džonsa.
Izabrane vesti
Na konferenciji je kratko prokomentarisao potencijalni duel Oleksandra Usika i Deonteja Vajldera, a oko ishoda nije imao mnogo dileme. Na veliko iznenađenje, prednost je dao Amerikancu.
„Novac bih stavio na Vajldera. Usik će završiti na podu, jer će ga taj čovek u jednom trenutku pogoditi. Kažem vam sada, Usik će biti nokautiran. Dao bih mu pet rundi“.
Pre malo više od mesec dana Filip Hrgović je pobedom protiv Mozesa Itaume stigao do jednog od svetskih pojaseva, ali Čisora ne veruje da je poraz označio kraj velikih ambicija njegovog mladog zemljaka.
„Itauma će se vratiti i mislim da će to biti veoma dobro. Ljudi kažu da je u meču ostao bez kondicije, ali ja ne mislim da je to bilo to. Na njemu je bio ogroman pritisak, svi su govorili da će pobediti i da mora da završi nokautom. Kada ste tako mladi, pokušavate po svaku cenu da završite protivnika, a kada se nokaut ne dogodi, sve počne da se raspada. Nije se umorio, samo se njegovo telo se potpuno ugasilo“.
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
Iskoristio je potom priliku da kritikuje i sve veći broj titula i različitih verzija šampionskih pojaseva u profesionalnom boksu.
„Kada si šampion, onda si šampion. Ne treba nam superšampion. Imamo regularnog šampiona, ovog, onog, i na taj način samo ubijamo boks. Zašto u ovom prelepom sportu moramo da pravimo različite pojaseve samo da bi ljudi koji vode boks mogli da zarade više novca“.
Nezaobilazna tema bio je i dugo čekani obračun Tajsona Fjurija i Entonija Džošue, koji je posle mnogo problema u pregovorima, pre svega oko lokacije, konačno dogovoren za 11. decembar. Prema rečima Čisore, već postoji dogovor i za drugi meč, ali on ne vidi veliku potrebu da do njega uopšte dođe.
„Dogovorene su dve borbe. Boriće se u decembru, a onda ponovo za godinu dana. Ali, ja mislim da ne bi trebalo da bude revanša. Onaj ko izgubi prvi meč neko vreme neće želeti da se bori, posebno posle svega što su pričali i koliko dugo se ova borba čeka. Ako neko bude potpuno razbijen, niko neće želeti da gleda revanš. Ako Džošua pobedi, ne treba mu revanš, a ako Tajson pobedi, ni njemu ne treba revanš. Po meni bi ovo trebalo da bude jedna borba i kraj“.
Upitan da li sebe vidi u meču sa jednim od dvojice britanskih teškaša nakon njihovog okršaja, Čisora je odmah skrenuo priču na čoveka kojeg trenutno želi preko puta sebe – Murata Gasijeva.
„Džošua i Fjuri imaju svoj put, a ja pokušavam da napravim svoj sa Muratom Gasijevim. To je ono što mene zanima, ja i Gasijev, ništa drugo. Zar borba sa Gasijevim nije borba na svetskom nivou? Naravno da jeste. Ne zanima me da li će neka federacija posle toga nekome narediti sledeći meč, jer se u ovom poslu na kraju sve svodi na novac“.
Dobio je i pitanje da li bi se oprobao u boksu bez rukavica i, ukoliko bi mogao da bira bilo kog protivnika, za odgovor mu nije dugo trebalo. Pogled je odmah usmerio ka jednoj od najvećih zvezda UFC-a, Džonu Džonsu.
„Kada bih mogao da se borim protiv bilo koga bez rukavica? Džon Džons. Njega prozivam. Hoću Džona Džonsa“.
Za kraj se osvrnuo i na budućnost britanskog boksa kada scena ostane bez generacije koju su predvodili Fjuri, Džošua i on. Kao jednog od naslednika vidi Itaumu.
„Džošua je na izlasku, Tajson je na izlasku, a i ja sam na izlasku. Kada se završi naša era, završava se jedna velika era britanskog boksa. Imamo Mozesa Itaumu, ali pitanje je ko će biti njegov veliki rival i ko će mu dati borbu zbog koje će ljudi želeti da plate da ga gledaju. Jedino je Danijel Duboa još tu“.