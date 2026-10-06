Derek Čisora prozvao Džona Džonsa i poručio: Vajlder će nokautirati Usika, završiće na podu

Na konferenciji je kratko prokomentarisao potencijalni duel Oleksandra Usika i Deonteja Vajldera, a oko ishoda nije imao mnogo dileme. Na veliko iznenađenje, prednost je dao Amerikancu.

„Novac bih stavio na Vajldera. Usik će završiti na podu, jer će ga taj čovek u jednom trenutku pogoditi. Kažem vam sada, Usik će biti nokautiran. Dao bih mu pet rundi“.

Pre malo više od mesec dana Filip Hrgović je pobedom protiv Mozesa Itaume stigao do jednog od svetskih pojaseva, ali Čisora ne veruje da je poraz označio kraj velikih ambicija njegovog mladog zemljaka.

„Itauma će se vratiti i mislim da će to biti veoma dobro. Ljudi kažu da je u meču ostao bez kondicije, ali ja ne mislim da je to bilo to. Na njemu je bio ogroman pritisak, svi su govorili da će pobediti i da mora da završi nokautom. Kada ste tako mladi, pokušavate po svaku cenu da završite protivnika, a kada se nokaut ne dogodi, sve počne da se raspada. Nije se umorio, samo se njegovo telo se potpuno ugasilo“.

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Iskoristio je potom priliku da kritikuje i sve veći broj titula i različitih verzija šampionskih pojaseva u profesionalnom boksu.

„Kada si šampion, onda si šampion. Ne treba nam superšampion. Imamo regularnog šampiona, ovog, onog, i na taj način samo ubijamo boks. Zašto u ovom prelepom sportu moramo da pravimo različite pojaseve samo da bi ljudi koji vode boks mogli da zarade više novca“.

Nezaobilazna tema bio je i dugo čekani obračun Tajsona Fjurija i Entonija Džošue, koji je posle mnogo problema u pregovorima, pre svega oko lokacije, konačno dogovoren za 11. decembar. Prema rečima Čisore, već postoji dogovor i za drugi meč, ali on ne vidi veliku potrebu da do njega uopšte dođe.

„Dogovorene su dve borbe. Boriće se u decembru, a onda ponovo za godinu dana. Ali, ja mislim da ne bi trebalo da bude revanša. Onaj ko izgubi prvi meč neko vreme neće želeti da se bori, posebno posle svega što su pričali i koliko dugo se ova borba čeka. Ako neko bude potpuno razbijen, niko neće želeti da gleda revanš. Ako Džošua pobedi, ne treba mu revanš, a ako Tajson pobedi, ni njemu ne treba revanš. Po meni bi ovo trebalo da bude jedna borba i kraj“.