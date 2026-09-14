Deveti kup zaredom: Mandić zadržao Ferencvaroš na vrhu

Ferencvaroš je došao do brojke od 26 kupova u klupskoj istoriji, biće prvi favorit za titulu u Mađarskoj, a i u najužem krugu kandidata za osvajanje Lige šampiona. Uostalom, tako je već godinama…

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Bez po muke je uvećao kolekciju. Honved je u dvomeču pregazio, bilo je 19:11 i 17:6. Glatko je otišao na završni turnir Kupa Mađarske, a u polufinalu je razneo Kapošvar – 28:10. U finalu se protiv Vašaša, ipak, malo pomučio, što rezultat baš i ne oslikava – 18:12.

Vašaš je odolevao u prvom poluvremenu, otišao je na pauzu bez minusa. Imao je aktivan rezultat. Čak je preko Martona Nađa uspeo i da povede u trećoj deonici, međutim, to je bilo sve. Ferencvaroš je shvatio da je đavo odneo šalu, zaigrao je bolje i mirno zatvorio utakmicu. Dušana Mandića ispratili su Edoardo di Soma i Gergo Fekete, bili su trostruki strelci, a momenat kada je, verovatno, sve bilo odlučeno jeste onaj kada je Konstantinos Kakaris smestio loptu u mrežu.

FAJNAL-FOR KUPA MAĐARSKE:

Polufinale

Kapošvar – Ferencvaroš 10:28

Vašaš – BVSC 19:13

Finale

Ferencvaroš – Vašaš 18:12