Do završnice EP dva putića: Srbija danas protiv Belgije “bira” kojim će da krene
Vreme čitanja: 4min | čet. 17.09.26. | 10:13
Pobeda donosi lakšeg rivala u osmini finala, ali najtežeg u četvrtfinalu
Za karakter – kapa dole! Za igru, ne baš. Dva čudesna preokreta ostvarili su odbojkaši Srbije u tri dana na Evropskom prvenstvu, protiv Holandije i Danske od 0:2 do 3:2, u oba duela se suočavali sa meč-loptama za rivala. Jedan od ta dva duela da smo izgubili, u ovom momentu još ne bismo bili sigurni učesnici osmine finala.
Ovako, pred susret poslednjeg kola Grupe C danas u Tapereu od 16 časova (RTS 2, TV Arena premium 1) protiv Belgije, računica nije komplikovana. Pobedom overavamo drugo mesto, porazom ostajemo na trećem. Naizgled, u pitanju su nijanse, ali suštinski su to dva potpuno različita puta kroz nokaut fazu takmičenja.
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Podsetimo, naša grupa se sve do polufinala ukršta sa Grupom A. Prvi ide na četvrtog, drugi na trećeg u osmini finala, i tako dalje. Tamo, večeras Italija i Slovenija u direktnom okršaju odlučuju o prvom i drugom mestu, a Grčka ima priliku da, uzme li sva tri bod protiv otpisane Slovačke od 16 časova, pretekne Češku na trećoj poziciji. Slovenci bi mogli da osvoje grupu samo ako bi pobedili Azure sa 3:0. Ukoliko pobede sa 3:1, zanimljivo, dve selekcije imale bi identičan broj pobeda, bodova i isti set-količnik, pa bi odlučivao poen-količnik! Biće, dakle, uzbudljivo, ali treba reći da su po svemu prikazanom do sada Italijani veliki favoriti da iskoriste prednost domaćeg terena.
Jasno je, drugo mesto donosi lakšeg rivala u osmini finala – bila bi to Grčka ili Češka, ali vodi na pobednika Grupe A već u četvrtfinalu. Ukoliko to bude Italija, šanse Orlova da se domognu Milana, gde će se odigrati završnica turnira bile bi zaista minimalne. Ako pobedimo Belgiju, suštinski ćemo već tu iza 18 časova znati ko će nam biti rival u Torinu u nedelju ili ponedeljak u prvoj eliminacionoj rundi.
Poraz od Belgijanaca značio bi okršaj sa drugoplasiranim iz Grupe A u osmini finala, a to bi, dakle, teoretski mogla biti Italija, ali je mnogo izvesnije da bude Slovenija – osvajač medalje na poslednja tri evropska prvenstva, bronzana selekcija iz ovogodišnje Lige nacija, ekipa koja nas je deklasirala pre dve godine u grupi na Olimpijskim igrama, ali i 19. jula ove godine u Beogradskoj arena u našem poslednjem meču u Ligi nacija. U tom duelu, dakle, ne bismo imali ulogu favorita. Ali, eventualna pobeda donela bi nešto lakšeg rivala u četvrtfinalu (u trenutnoj projekciji, pobednik duela Finska-Češka).
Ipak, trenutna forma naše reprezentacije ne daje nam pravo za neke dugoročne kalkulacije. Oba ova preokreta izvukli smo najviše na individualne bravure naših korektora – Dražen Luburić je protiv Holandije osvojio 38, Veljko Mašulović protiv Danske 34 poena. Uz neke tihe heroje, poput Mirana Kujundžića, koji je zbog povrede propustio prethodni deo reprezentativnog leta, a mnogo znači ovom timu, uz juče vrlo važnu ulogu Marka Ivovića, koji je postao faktor stabilnosti kada je ušao u igru krajem drugog seta.
Juče smo u prvom setu izgledali gotovo sramotno, a u oba ova meča nekako je servis pravio ključnu razliku – protivnički dok nismo uspevali da ga ukrotimo, gde rivali posebno libera Negića nišane kao slabu tačku, ali i naš, koji je ispočetka bio krajnje neubedljiv, pa se protiv Danske vremenom pretvodio u moćno oružje (u prva dva seta 5:0 za Dansku, u poslednja tri 5:1 za Srbiju u poenima direktno iz početnog udarca).
Pre početka turnira, Belgijanci su projektovani kao naš najjači protivnik u grupi, ali se Finska pojavila iz trećeg plana, pobedila je i jedne i druge i prvo mesto bi mogla da ispusti samo ako Belgija pobedi Srbiju, a oni večeras izgube od svojih već otpisanih komšija iz Estonije.
Inače, već su poznata četiri četvrtfinalna para, pošto je takmičenje u grupama B i D završeno. U subotu će u Sofiji igrati Poljska-Letonija, odnosno Nemačka-Bugarska, a u nedelju Ukrajina-Rumunija i Francuska-Portugalija. Zanimljivo je da nijedna od ovih selekcija nije neporažerna završila takmičenje u grupi. Poljaci su u poslednjem kolu izgubili od Bugara sa 2:3, dok su Bugare prethodno šokirali Ukrajinci, a Francuzi su sinoć doživeli bezbolan poraz od Rumuna. Najveće iznenađenje predstavlja eliminacija Turske sa Slobodanom Kovačem na klupi.
EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠE
Četvrtak
16.00 Slovačka (4.40) Grčka (1.17)
16.00 Srbija (2.45) Belgija (1.55)
19.00 Finska (1.10) Estonija (5.80)