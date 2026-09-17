Do završnice EP dva putića: Srbija danas protiv Belgije “bira” kojim će da krene

Podsetimo, naša grupa se sve do polufinala ukršta sa Grupom A. Prvi ide na četvrtog, drugi na trećeg u osmini finala, i tako dalje. Tamo, večeras Italija i Slovenija u direktnom okršaju odlučuju o prvom i drugom mestu, a Grčka ima priliku da, uzme li sva tri bod protiv otpisane Slovačke od 16 časova, pretekne Češku na trećoj poziciji. Slovenci bi mogli da osvoje grupu samo ako bi pobedili Azure sa 3:0. Ukoliko pobede sa 3:1, zanimljivo, dve selekcije imale bi identičan broj pobeda, bodova i isti set-količnik, pa bi odlučivao poen-količnik! Biće, dakle, uzbudljivo, ali treba reći da su po svemu prikazanom do sada Italijani veliki favoriti da iskoriste prednost domaćeg terena.

Jasno je, drugo mesto donosi lakšeg rivala u osmini finala – bila bi to Grčka ili Češka, ali vodi na pobednika Grupe A već u četvrtfinalu. Ukoliko to bude Italija, šanse Orlova da se domognu Milana, gde će se odigrati završnica turnira bile bi zaista minimalne. Ako pobedimo Belgiju, suštinski ćemo već tu iza 18 časova znati ko će nam biti rival u Torinu u nedelju ili ponedeljak u prvoj eliminacionoj rundi.

Poraz od Belgijanaca značio bi okršaj sa drugoplasiranim iz Grupe A u osmini finala, a to bi, dakle, teoretski mogla biti Italija, ali je mnogo izvesnije da bude Slovenija – osvajač medalje na poslednja tri evropska prvenstva, bronzana selekcija iz ovogodišnje Lige nacija, ekipa koja nas je deklasirala pre dve godine u grupi na Olimpijskim igrama, ali i 19. jula ove godine u Beogradskoj arena u našem poslednjem meču u Ligi nacija. U tom duelu, dakle, ne bismo imali ulogu favorita. Ali, eventualna pobeda donela bi nešto lakšeg rivala u četvrtfinalu (u trenutnoj projekciji, pobednik duela Finska-Češka).