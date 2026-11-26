Pre zvaničnog debija u Formuli 1 2025. godine, Berman je godinu dana ranije, kao član Ferarijeve trkačke akademije i njihov rezervni vozač, nastupio umesto Karlosa Sainsa na Velikoj nagradi Saudijske Arabije u Džedi. Tu priliku iskoristio je na odličan način, osvojivši sedmo mesto, da bi iste godine još dva puta nastupio kao zamena baš u ekipi Hasa.

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Najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri ostvario je prošle sezone, kada je zauzeo četvrto mesto na Velikoj nagradi Meksiko Sitija, a trenutno se nalazi na 13. poziciji u generalnom plasmanu sa 23 poena.

Povodom produžetka ugovora, Berman nije krio zadovoljstvo.

"Nije tajna da sam oduševljen što ću nastaviti saradnju sa Has F1 timom i u 2027. godini. Ovaj tim je imao ključnu ulogu u mom razvoju i osećam ogromno poverenje i podršku svih ljudi u njemu. Imamo velike ambicije da nastavimo da napredujemo i uzbuđen sam što ću predvoditi taj proces, nadograđujući na ono što smo do sada postigli i težeći još većim uspesima zajedno. Naš posao još nije završen".