Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 19:25
Konačno je poznat čitav poredak za narednu sezonu
Britanski vozač Oliver Berman produžio je ugovor sa ekipom Hasa, čime je i zvanično poznat vozački sastav svih timova za 2027. godinu.
Vest o produžetku njihove saradnje stiže nakon nekoliko nedelja spekulacija, mada se ipak očekivalo da će 21-godišnji Britanac ostati u Hasu i naredne godine, čime će započeti svoju treću uzastopnu sezonu u tom timu.
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Pre zvaničnog debija u Formuli 1 2025. godine, Berman je godinu dana ranije, kao član Ferarijeve trkačke akademije i njihov rezervni vozač, nastupio umesto Karlosa Sainsa na Velikoj nagradi Saudijske Arabije u Džedi. Tu priliku iskoristio je na odličan način, osvojivši sedmo mesto, da bi iste godine još dva puta nastupio kao zamena baš u ekipi Hasa.
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Najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri ostvario je prošle sezone, kada je zauzeo četvrto mesto na Velikoj nagradi Meksiko Sitija, a trenutno se nalazi na 13. poziciji u generalnom plasmanu sa 23 poena.
Povodom produžetka ugovora, Berman nije krio zadovoljstvo.
"Nije tajna da sam oduševljen što ću nastaviti saradnju sa Has F1 timom i u 2027. godini. Ovaj tim je imao ključnu ulogu u mom razvoju i osećam ogromno poverenje i podršku svih ljudi u njemu. Imamo velike ambicije da nastavimo da napredujemo i uzbuđen sam što ću predvoditi taj proces, nadograđujući na ono što smo do sada postigli i težeći još većim uspesima zajedno. Naš posao još nije završen".
Šef tima Ajao Komacu izjavio je da nije bilo dileme da je Berman pravi izbor za budućnost američke ekipe.
"Nastavak saradnje sa Olijem i u 2027. godini bio je sasvim prirodna odluka za nas. Videli smo njegov napredak, posvećenost i kvalitet koji donosi timu, kako na stazi, tako i van nje. Ima izuzetnu radnu etiku i snažnu želju da unapređuje i sebe i tim. Po mom mišljenju, ne postoji bolja osoba koja bi mogla da povede ovaj tim napred. Has F1 tim ima jednu od najuzbudljivijih vozačkih postava na startnom gridu i radujem se što ću gledati kako Oli nastavlja da napreduje u ovom izvanrednom timu".
Nakon ove objave, poznat je vozački sastav svih ekipa za predstojeću godinu, a u odnosu na aktuelnu sezonu, jedina promena odnosi se na Has, gde će uz Bermana voziti Brazilac Rafael Kamara, koji će zauzeti mesto Estebana Okona. Kamara je Francuza zamenio još od Velike nagrade Brazila, a u američkom timu ostaće i tokom poslednje dve trke sezone u Kataru i Abu Dabiju. To ujedno znači da će propustiti priliku da se bori za titulu u šampionatu Formule 2, u kojem se trenutno nalazi na čelu generalnog plasmana.
Formula 1 je predstojećeg vikenda u Kataru, gde je na programu pretposlednja trka sezone.
Raspored za VN Katara:
Petak:
Prvi trening 14:30-15:30
Drugi trening 18:00-19:00
Subota:
Treći trening 15:30-16:30
Kvalifikacije 19:00-20:00
Nedelja:
Trka 17:00 (57 krugova)