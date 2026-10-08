Dodić: Želim što duže da igram za Vesprem; Pešmalbek: Srpski rukomet zaslužuje puniju dvoranu
Vreme čitanja: 3min | čet. 08.10.26. | 09:53
“Emil Nilsen je doneo pobednički mentalitet”, istakao je srednji bek mađarskog šampiona. “Najbitnije je da budemo najbolji u martu”, smatra kružni napadač svetskog šampiona
Tim snova je gostovao u Beogradu i očekivano se prošetao do ubedljivog trijumfa. Na početku meča dirigovao je igrom Vesprema srpski reprezentativac Stefan Dodić. Postigao je dva gola, pravio viškove koje je koristio Ivan Martinović na desnoj strani terena. Posle meča, Vranjanac je sumirao utiske.
“Super se osećam. Drago mi je što sam prvi put igrao na klupskom nivou u Beogradu u Ligi šampiona. Radujem se što Srbija konačno ima predstavnika u najjačem društvu. Važno je to za reprezentaciju. Očekivali smo vruću atmosferu u Pioniru, znali smo da Raul ume da pripremi dobru utakmicu. Bili smo fokusirani od starta, razlika u kvalitetu je presudila u našu korist”, rekao je Dodić za Mozzart Sport.
Sve je lakše kad imaš čudo na golu, Emila Nilsena.
“On je jako bitan i za svlačionicu, a ne samo na terenu. Pravi je lider. Doneo je pobednički mentalitet u Vesprem”.
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Dodiću ističe ugovor sa Vespremom na kraju sezone. Ima i opcionu godinu za 2027/2028.
“Teško je da se izborim kao mlad igrač u tako velikom klubu, ali se trudim da iskoristim svaku šansu. Čast mi je što nosim dres ovog kluba i želeo bih što duže tu da ostanem i da igram na još većem nivou”.
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Možda je Vesprem i prerano ušao u formu.
“Stvarno igramo sjajno od početka sezone. Pripreme su bile odlične. Već smo osvojili dva trofeja, to je važno za klub, uliva nam samopouzdanje, ali kao što je naš trener Paski rekao, to je sada sve iza nas, borimo se za nove pobede, pehare. Cilj je da odemo na finalni turnir Lige šampiona u Keln”, zaključio je srednji bek svetskog šampiona.
Dragan Pešmalbek je postigao tri gola, držao središnji deo odbrane mađarskog velikana.
“Slabije smo počeli, ali očekivano smo došli do svog ritma. Odbrana je bila odlična, Emil je sve branio. Kada imamo odbrane golmana, sve je lakše. I u nastavku smo bili ozbiljni. Raul je dobar taktičar, dobro je počeo Partizan. Pokazali su domaći rukometaši karakter, ali ipak smo bolji. Jedva čekam revanš za nedelju dana kod nas u Vespremu”.
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Publika je podbacila, samo 2.500 gledalaca u Pioniru, bar za 1.000 manje nego protiv Fikse Berlina s premijere Lige šampiona.
“Bila mi je tu porodica, lepo sam se osećao, ali sam očekivao malo više gledalaca. Srpski rukomet zaslužuje više navijača. Nadam se da će ubuduće da ih bude više”.
Stameni Gagi je u prvim godinama u Vespremu imao uglavnom defanzivne zadatke. Sada je i ofanzivna snaga tima. Naterao je Ćavija Paskvala da dobije više minuta i u napadu.
“Mogu da pomognem ekipi na obe strane terena. Od kraja prošle sezone imam više prostora u napadu. Drago mi je zbog toga”.
Forma Vesprema je fantastična.
“Igramo sjajno, dobili smo i Berlin dvaput, Barselonu, PIK Seged, ali znamo da moramo da budemo najbolji kada je najbitnije, a to je u martu”.
Svi u Vespremu čekaju najveći trofej Lige šampiona. Da li je to ova sezona?
“Nadam se da jeste”, istakao je Pešmalbek.