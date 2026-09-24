Dogovor konačno pao: Borba Fjurija i Džošue održaće se u Velikoj Britaniji
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 15:55
Dugo čekani obračun zakazan je za 11. decembar u Kardifu, uz direktan prenos na Netfliksu
Saga oko jednog od najvećih bokserskih mečeva poslednjih godina konačno je dobila kraj. Nakon višenedeljnog natezanja oko mesta održavanja, zbog kojeg se u jednom trenutku čak činilo da bi duel Tajsona Fjurija i Entonija Džošue ponovo mogao da propadne, dve strane pronašle su zajednički jezik.
Dvojica bivših svetskih prvaka ukrstiće rukavice 11. decembra u Kardifu, a spektakl će uživo prenositi Netfliks. Time je definitivno otpala mogućnost da se dugo čekani britanski obračun održi u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je Medison Skver Garden jedno vreme bio praktično prvi izbor organizatora.
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Upravo je lokacija prethodnih nedelja predstavljala najveći kamen spoticanja. Džošua je potpisao ugovor prema kojem je meč trebalo da bude održan u Velikoj Britaniji, dok je Fjurijev dogovor ostavljao znatno više prostora kada je mesto održavanja u pitanju. Organizatori su gurali opciju u Njujorku, ali Džošua i njegov promoter Edi Hern nisu želeli da odustanu od toga da se borba održi na britanskom tlu.
Situacija je u jednom trenutku otišla toliko daleko da je Fjuri javno poručio da je borba propala i ponovo prozvao Oleksandra Usika, dok je sa druge strane Hern tvrdio da njegov bokser samo traži da se ispoštuje ono što je već potpisano. Nedugo zatim ponovo su otvoreni pregovori za Vembli, pre nego što se kao kompromisno rešenje pojavio Kardif.
Velški stadion ima i veliku prednost zbog zatvorenog krova, što uklanja problem decembarskih vremenskih uslova. Fjuri i Džošua trebalo bi da u ring uđu oko 2.00 po lokalnom vremenu, kako bi se glavni događaj prilagodio udarnom terminu za američku publiku.
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Tako će, posle godina pregovora, propalih dogovora i nekoliko trenutaka u kojima je izgledalo da se nikada neće sresti u ringu, Fjuri i Džošua konačno dobiti priliku da reše najveće britansko boksersko rivalstvo svoje generacije, a pri tome se očekuje da ozbiljno zarade.