Dogovor konačno pao: Borba Fjurija i Džošue održaće se u Velikoj Britaniji

Saga oko jednog od najvećih bokserskih mečeva poslednjih godina konačno je dobila kraj. Nakon višenedeljnog natezanja oko mesta održavanja, zbog kojeg se u jednom trenutku čak činilo da bi duel Tajsona Fjurija i Entonija Džošue ponovo mogao da propadne, dve strane pronašle su zajednički jezik.

Dvojica bivših svetskih prvaka ukrstiće rukavice 11. decembra u Kardifu, a spektakl će uživo prenositi Netfliks. Time je definitivno otpala mogućnost da se dugo čekani britanski obračun održi u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je Medison Skver Garden jedno vreme bio praktično prvi izbor organizatora.