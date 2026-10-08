Dosije Gola i rušenje rukometnog poretka: Mentalno zdravlje kao razlog za raskid saradnje?

Samo što je započeo novi mandat u Melsungenu, Gola je tražio od osvajača Lige Evrope da napusti tim i vrati se u klub sa Baltika, u gradić na samoj granici sa Danskom. Kao razlog je naveo to da njegovoj porodici više prija Flensburg, te da je u Melsungenu dovedeno u pitanje i njegovo mentalno zdravlje. “ Ljudi koji me dobro poznaju odavno su videli da je moje mentalno zdravlje ozbiljno ugroženo “, pojasnio je Gola razloge zašto želi da napusti Melsungen.

Poslednjih dana centralna tema u rukometnim krugovima je nezadovoljstvo Johanesa Gole u Melsungenu i želja da se vrati u Flensburg. U decembru 2024, godinu i po pre kraja saradnje sa timom sa severa Nemačke, kapiten reprezentacije Nemačke je potpisao ugovor sa sadašnjim klubom od juna 2026. Vratio se letos u staro jato, ali...

Trenutno je u pat poziciji. Golin ugovor, jedan od najvećih u Nemačkoj, sa Melsungenom traje do čak 2031. godine. Ovaj slučaj mogao bi do temelja da sruši rukometni poredak i sulude transfere u ovom sportu, kada igrači ugovore potpisuju godinu i po dana ranije, pa čak i dve godine. Takav je slučaj bio sa francuskim reprezentativcem, levim bekom Nanta Tibom Brijeom, koji je dogovorio proteklog leta saradnju sa Magdeburgom, ali tek od juna 2028. Odigraće ovu i sledeće sezone u sadašnjem klubu. 20.45: (2,10) Melsungen (8,00) Nant (2,00) Zdravlje je najvažnije, naravno, ali… Da li je to opravdani razlog za promenu sredine? Ovom temom se bave nemački mediji. Logično pitanje je da li igrači, pod izgovorom da imaju mentalne probleme, mogu da menjaju sredine.

“Ako zaposleni navede mentalnu bolest kao razlog za raskid ugovora, to mora biti dokazano odgovarajućim medicinskim izveštajima“, rekao je za novinsku agenciju DPA Markus Bohnau, specijalizovani advokat za radno pravo i partner u diseldorfskoj kancelariji advokatske firme Kliemt, prenosi specijalizovani rukometni portal handball-world i dodaje:

„Onda bi neko morao da razmotri da li je jedini način da se pomogne njegovom zdravlju raskid ugovora bez prethodne najave, odmah, ili bi se okolnosti prvo mogle prilagoditi kako bi mu pomogle da se bolje nosi sa situacijom“, nastavio je advokat.

“Trenutno ne postoje stvarni presedani za profesionalne sportiste. Generalno, sporazum o raskidu zahteva je obostrani dogovor”, naglasio je Bonau.

Novac prirodno igra ulogu.

“Postoje čak i igrači koji plaćaju deo sume potrebne da bi sami dobili raskid saradnje“. Papirološki, igrači mogu da menjaju sredinu u Bundesligi do 15. februara. Pošto Gola ima višegodišnji ugovor sa Melsungenom, jasno je da klubovi moraju da se dogovore. U prvi mah se pojavljuje suma od 1.500.000 evra kao obeštećenje, što je suštinski nemoguća misija i za tako bogat klub kao što je nekadašnji šampion Evrope. Postoji klauzula o prekidu saradnje posle dve godine, kada bi cena bila 500.000 evra.

“Imali smo i još uvek imamo dugoročne planove sa njim. Stoga moramo fundamentalno da zahtevamo poštovanje ugovora. Ali ugovor uvek zahteva dve strane“, rekao je član Upravnog odbora Melsungena Andreas Mor i dodao:

„Razočaranje je ogromno na svim nivoima. Ako nastavimo da se bavimo ovim pitanjem na emotivnom nivou, imaćemo samo gubitke. Dilema mora da bude rešena objektivno, a na Flensburgu je da nam da razumnu ponudu“.