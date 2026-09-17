Dupli vaterpolo program za vikend: Startuju i Liga šampiona i Regionalna liga
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 14:17
Vojvodina uskočila na Zvezdino mesto u prvenstvu srpskih i crnogorskih klubova
Mesecima nije bilo klupskog vaterpola, nova sezone je u nekim zemljama već počela, poput Mađarske, gde je Dušan Mandić vodio Ferencvaroš do trofeja u kupu. Došao je red da krenu i međunarodna takmičenja i ovog vikenda će biti dupli program.
Istog dana startovaće i Liga šampiona i Regionalna liga u kojoj će ponovo, baš kao i prethodne sezone, učestvovati srpski i crnogorski klubovi. Samo će biti nešto više timova.
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Radnički je prethodne sezone osvojio regionalnu titulu, podigao ju je na svom bazenu – u Kragujevcu. Nikola Jakšić bio je MVP finala, a Strahinja Gojković celog takmičenja. Darko Đurović bio je najbolji golman, dok je Marko Mršić bio prvi strelac. Pomenutu sezonu obeležilo je istupanje Novog Beograda, bojkotovao je njen kraj, tačnije poslednje utakmice ligaškog dela, ali će ga u novoj biti.
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Pored kragujevačkog Radničkog i Novog Beograda će od srpskih klubova u Regionalnoj vaterpolo ligi igrati i Šabac, Partizan, Valis Valjevo, Nais, Zemun i Vojvodina. Novosadski klub je uskočio na Zvezdino mesto. Beogradski crveno-beli se zbog finansijskih problema neće nadmeta nigde – ni na međunardonoj sceni, ni u regionalnom takmičenju, a ni u srpskoj ligi.
Od crnogorskih klubova će deo regionalne elite biti Jadran iz Herceg Novog, kotorski Primorac, podgorička Budućnost i Budva.
Regionalno takmičenje startovaće u subotu duelima: Šabac – Valis (19.00), Vojvodina – Zemun (19.00), Radnički – Nais (19.00). Jadran i Budućnost će igrati u ponedeljak (19.00), Novi Beograd i Partizan u utorak (20.00), a Primorac i Budva u sredu (18.00).
Razlog zašto neke ekipe neće igrati tokom vikenda je taj što će pokušati da obezbede mesto u grupnoj fazi Lige šampiona. Kvalifikacije počinju sutra, a Novi Beograd će se za ulazak u društvo najboljih boriti u Rumuniji. Sutra će od 17.00 novobeogradski klub igrati protiv francuskog Strazbura, potom u subotu sa Špandauom u istom terminu, a u nedelju od 11.30 rival će mu biti Oradea.