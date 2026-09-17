Dupli vaterpolo program za vikend: Startuju i Liga šampiona i Regionalna liga

Radnički je prethodne sezone osvojio regionalnu titulu, podigao ju je na svom bazenu – u Kragujevcu. Nikola Jakšić bio je MVP finala, a Strahinja Gojković celog takmičenja. Darko Đurović bio je najbolji golman, dok je Marko Mršić bio prvi strelac. Pomenutu sezonu obeležilo je istupanje Novog Beograda, bojkotovao je njen kraj, tačnije poslednje utakmice ligaškog dela, ali će ga u novoj biti.

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Pored kragujevačkog Radničkog i Novog Beograda će od srpskih klubova u Regionalnoj vaterpolo ligi igrati i Šabac, Partizan, Valis Valjevo, Nais, Zemun i Vojvodina. Novosadski klub je uskočio na Zvezdino mesto. Beogradski crveno-beli se zbog finansijskih problema neće nadmeta nigde – ni na međunardonoj sceni, ni u regionalnom takmičenju, a ni u srpskoj ligi.

Od crnogorskih klubova će deo regionalne elite biti Jadran iz Herceg Novog, kotorski Primorac, podgorička Budućnost i Budva.