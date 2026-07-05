Emirejts demonstrirao silu: Del Toru etapa, Pogačar smanjio zaostatak

Slovenac je upravo u finišu pokazao koliko je veliki, jer je on bio taj koji je spustio ego i pomogao svom timskom kolegi da ostvari prvu pobedu na Turu (3:40,01). Naravno, najvažnija stvar za sve u Emirejtsu jeste to što je Pogačar na kraju na osnovu plasmana uspeo da spusti razliku s 12 na šest sekundi i značajno se približi Dancu, koji je sačuvao vodeću poziciju u generalnom plasmanu.

Ovo je momku iz Ensenada ukupno 30 trijumf u karijeri, ali je jasno da je slavlje na etapi najznačajnije trke u svetu biciklizma nešto posebno i ubedljivo najveće dostignuće za mladog Meksikanca.

Pogačar i Del Toro slavili su kao da su izvezli pobedonosni krug na Jelisejskim poljima, a etapni trijumf je nešto što sigurno prija i godi svima u taboru Emirata. Ono što je još važnije jeste što je UAE danas pokazao snagu, a Pogačar da je sposoban da napadne kad god mu se ukaže prilika, čak i ona najmanja. Uradio je to danas u nekoliko navrata, najviše zahvaljujući pomoći Meksikanca, ali kao da nije želeo da forsira u drugoj etapi, već samo da pošalje jasno upozorenje rivalima za šta je sposoban.