Emirejts demonstrirao silu: Del Toru etapa, Pogačar smanjio zaostatak
Vreme čitanja: 3min | ned. 05.07.26. | 18:03
Slovenac sada ima samo šest sekundi manjka u odnosu na Jonasa Vinjegora
Strašan početak Tura! Kada je izašao plan trke znalo se da neće biti prostora da najveći favoriti uhvate ritam, već da će odmah morati da se zgazi svom snagom. Uvodna etapa (timski hronometar) dala je Jonasu Vinjegoru prednost posle prvog dana, pa je tako loptica prebačena u dvorište UAE Emirejtsa, odnosno Tadeja Pogačara.
Nimalo jednostavna druga etapa od Targone do Barselone, s nekoliko uspona i najzahtevnijim onim gotovo na samom cilju bila je pravi ispit za Slovenca i tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a oni ne da su ga položili, već na su to učinili s najvećom mogućom ocenom. Zajedno zagrljeni kroz cilj prošli su Pogačar i njegov prvi pomagač na Turu, supertalentovani Meksikanac Isak del Toro.
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Slovenac je upravo u finišu pokazao koliko je veliki, jer je on bio taj koji je spustio ego i pomogao svom timskom kolegi da ostvari prvu pobedu na Turu (3:40,01). Naravno, najvažnija stvar za sve u Emirejtsu jeste to što je Pogačar na kraju na osnovu plasmana uspeo da spusti razliku s 12 na šest sekundi i značajno se približi Dancu, koji je sačuvao vodeću poziciju u generalnom plasmanu.
Ovo je momku iz Ensenada ukupno 30 trijumf u karijeri, ali je jasno da je slavlje na etapi najznačajnije trke u svetu biciklizma nešto posebno i ubedljivo najveće dostignuće za mladog Meksikanca.
Pogačar i Del Toro slavili su kao da su izvezli pobedonosni krug na Jelisejskim poljima, a etapni trijumf je nešto što sigurno prija i godi svima u taboru Emirata. Ono što je još važnije jeste što je UAE danas pokazao snagu, a Pogačar da je sposoban da napadne kad god mu se ukaže prilika, čak i ona najmanja. Uradio je to danas u nekoliko navrata, najviše zahvaljujući pomoći Meksikanca, ali kao da nije želeo da forsira u drugoj etapi, već samo da pošalje jasno upozorenje rivalima za šta je sposoban.
Možda je za Pogačarevo "skidanje noge s gasa" zaslužan i pad njegovog reprezentativnog kolege Mateja Mohoriča, koji nije izgledao nimalo naivno. Bilo je još nekih problematičnih situacija tokom same etape, ali je ona za Emirate završena više nego uspešno najpre zbog činjenice da se smanjila prednost Jonasa Vingegora, a potom i zbog etapne pobede Del Tora.
Do promene na čelu generalnog plasmana moglo bi da dođe već sutra. Vozače već očekuju planine i teški usponi, a deonica od Granoljersa do Les Anglesa (195,9 kilometara) biće idealna prilika da Pogačar napadne žutu majicu.