Vazduh, visina i Santa Fe: River pred velikim izazovom u Bogoti
Vreme čitanja: 4min | sre. 19.08.26. | 22:05
Argentinski velikan gostuje kolumbijskom Independijenteu u prvoj utakmici osmine finala Kopa Sudamerikane
Bogota večeras postaje pozornica novog velikog južnoameričkog okršaja. Visoko iznad mora, na stadionu Nemesio Kamačo, poznatijem kao El Kampin, gde vazduh ume da bude saveznik domaćina koliko i njegovi navijači, Independijente Santa Fe dočekuje River Plejt u prvom meču osmine finala Kopa Sudamerikane.
Na jednoj strani tim koji je navikao da u ovakvim uslovima nameće ritam i koristi svaku prednost svog terena, na drugoj „Milioneri“ koji u Kolumbiju stižu sa željom da potvrde kako je njihova sezona konačno počela da se okreće ka povoljnijim vetrovima. Posle šest uzastopnih poraza u takmičenjima pod okriljem AFA, River je protiv Argentinos Juniorsa konačno pronašao razlog za osmeh. Pobeda od 2:0 na Monumentalu prekinula je najdužu takvu seriju u klupskoj istoriji od uvođenja profesionalizma i otvorila vrata novom poglavlju. Sada je red na Sudamerikanu.
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River je do osmine finala stigao direktno, kao prvoplasirani u grupi H, a duel u Bogoti prvobitno je trebalo da bude odigran nedelju dana ranije. Međutim, snažan zemljotres koji je 10. avgusta pogodio veliki deo Kolumbije promenio je raspored i odložio susret. Ispostaviće se da je ta odluka imala i jednu veliku prednost za argentinski tim: Tijago Almada je dobio dodatno vreme da se potpuno uklopi sa novim saigračima. Jedno od najzvučnijih Riverovih letnjih pojačanja sada je spremno za veliki južnoamerički okršaj. Posle čitave nedelje treninga sa ekipom, Almada je protiv Argentinos Juniorsa odigrao 83 minuta i večeras će ponovo biti na terenu.
Ali dok je raspored Riveru donekle otvorio jedna vrata, povrede su zatvorile druga. Najveći problem predstavlja defanziva, pre svega bekovske pozicije. Gonzalo Montiel zbog preopterećenja aduktora leve noge neće biti u sastavu, dok se Markos Akunja još oporavlja od rupture zadnje lože desne noge zadobijene u porazu od Himnazije u La Plati. Njihove prirodne zamene, Đovani Gonzalez i Fransisko Ortega, nisu registrovane za ovu fazu takmičenja, pa će trener biti primoran da traži rešenje unutar postojećeg kadra.
02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)
Prema onome što je ekipa pokazala na poslednjem treningu pred put u Kolumbiju, najizglednija je varijanta po kojoj bi Lukas Martinez Kvarta bio pomeren na desni bok, Lautaro Rivero zauzeo mesto štopera na levoj strani, dok bi mladi Fakundo Gonzalez dobio zadatak da pokrije poziciju levog beka. Druga opcija podrazumeva debi mladog Anhela Susana na desnom beku, uz zadržavanje štoperskog tandema koji bi činili Otamendi i Martinez Kvarta, dok bi Rivero bio levo. Za sada sve ukazuje da je prva kombinacija bliža konačnoj odluci.
Promena će biti i u samom vrhu napada. Lukas Beltran, koji je bio starter protiv Argentinos Juniorsa, nije registrovan za osminu finala, pa je ostao u Argentini. Njegovo mesto zauzeće Rafael Santos Bore, dok se River nada da će se Sebastijan Driusi uskoro potpuno oporaviti i ponovo konkurisati za sastav. Kolumbijac će tako dobiti priliku da pred golom Santa Fea povede napad „Milionera“, dok bi ostatak ekipe, počevši od veznog reda, trebalo da bude gotovo identičan sastavu koji je savladao „Biča“ sa 2:0, golovima Montiela i Anhela Koree.
Na drugoj strani čeka ih tim koji dobro zna kako se igra u uslovima kakvi ih večeras očekuju. Independijente Santa Fe nije izlazio na teren ovog vikenda, pošto je njegov prvenstveni susret sa Atletiko Nasionalom takođe odložen zbog posledica zemljotresa. Poslednji meč odigrao je 8. avgusta protiv Bojaka Čika, kada je na svom terenu slavio 2:0 golovima Uga Rodaljege i autogolom Huana Palme Mikolte. U kolumbijskoj Klausuri trenutno zauzima 11. mesto sa tri boda, uz utakmicu manje od većine konkurenata.
Santa Fe je do Sudamerikane stigao nakon što je grupnu fazu Kopa Libertadores završio na trećem mestu u grupi koju su činili Korintijans, Platense i Penjarol. U plej-ofu za plasman u osminu finala bio je nemilosrdan prema Karakasu, koji je eliminisao ukupnim rezultatom 5:0. Sada mu na putu stoji River, klub sa evropskom reputacijom i južnoameričkom težinom, ali i tim koji još uvek pokušava da pronađe stabilnost posle turbulentnog perioda.
Trener domaćih Pablo Repeto u ovaj susret ulazi sa odmornim sastavom i jasnom namerom da maksimalno iskoristi ono što Bogota tradicionalno pruža domaćinu. Stadion El Kampin nalazi se na oko 2.600 metara nadmorske visine, a visoka vlažnost vazduha dodatno komplikuje posao svakom gostu koji nije navikao na takve uslove. Santa Fe jeste, River nije. I upravo zato ovaj dvomeč neće biti samo sudar dva fudbalska sistema, već i borba sa nadmorskom visinom, vazduhom i tempom koji domaćin zna da nametne.
Piše: Đorđe RADONJIĆ
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KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (REVANŠ)
Utorak
Rekoleta - Boka Juniors 0:4 (0:2) - prvi meč 1:3
/Askasibar 30, Vilja 43, Merentijel 52, Velasko 77/
Sreda
Sao Paulo - Bolivar 3:1 (1:0) - prvi meč 1:1
/Lusijano 18, Kaljeri 68 penal, Sabino 76 - Asprilja 61/
23.55: (2,15) Atletiko Mineiro (3,30) Bragantino (3,50) - 1:0
Četvrtak
02.30: (2,90) Montevideo Siti (3,00) Tigre (2,70) - 1:0
02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)
23.55: (2,65) Makara (3,15) Santos (2,80) - 1:2
23.55: (2,40) Olimpija Asunsion (3,20) Vasko da Gama (3,10) - 0:0
Petak
02.30: (1,12) Botafogo (10,0) Sijensijano (16,0) - 1:6
*** kvote su podložne promenama