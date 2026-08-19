Vazduh, visina i Santa Fe: River pred velikim izazovom u Bogoti

River je do osmine finala stigao direktno, kao prvoplasirani u grupi H, a duel u Bogoti prvobitno je trebalo da bude odigran nedelju dana ranije. Međutim, snažan zemljotres koji je 10. avgusta pogodio veliki deo Kolumbije promenio je raspored i odložio susret. Ispostaviće se da je ta odluka imala i jednu veliku prednost za argentinski tim: Tijago Almada je dobio dodatno vreme da se potpuno uklopi sa novim saigračima. Jedno od najzvučnijih Riverovih letnjih pojačanja sada je spremno za veliki južnoamerički okršaj. Posle čitave nedelje treninga sa ekipom, Almada je protiv Argentinos Juniorsa odigrao 83 minuta i večeras će ponovo biti na terenu.

Ali dok je raspored Riveru donekle otvorio jedna vrata, povrede su zatvorile druga. Najveći problem predstavlja defanziva, pre svega bekovske pozicije. Gonzalo Montiel zbog preopterećenja aduktora leve noge neće biti u sastavu, dok se Markos Akunja još oporavlja od rupture zadnje lože desne noge zadobijene u porazu od Himnazije u La Plati. Njihove prirodne zamene, Đovani Gonzalez i Fransisko Ortega, nisu registrovane za ovu fazu takmičenja, pa će trener biti primoran da traži rešenje unutar postojećeg kadra.

02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)

Prema onome što je ekipa pokazala na poslednjem treningu pred put u Kolumbiju, najizglednija je varijanta po kojoj bi Lukas Martinez Kvarta bio pomeren na desni bok, Lautaro Rivero zauzeo mesto štopera na levoj strani, dok bi mladi Fakundo Gonzalez dobio zadatak da pokrije poziciju levog beka. Druga opcija podrazumeva debi mladog Anhela Susana na desnom beku, uz zadržavanje štoperskog tandema koji bi činili Otamendi i Martinez Kvarta, dok bi Rivero bio levo. Za sada sve ukazuje da je prva kombinacija bliža konačnoj odluci.

Promena će biti i u samom vrhu napada. Lukas Beltran, koji je bio starter protiv Argentinos Juniorsa, nije registrovan za osminu finala, pa je ostao u Argentini. Njegovo mesto zauzeće Rafael Santos Bore, dok se River nada da će se Sebastijan Driusi uskoro potpuno oporaviti i ponovo konkurisati za sastav. Kolumbijac će tako dobiti priliku da pred golom Santa Fea povede napad „Milionera“, dok bi ostatak ekipe, počevši od veznog reda, trebalo da bude gotovo identičan sastavu koji je savladao „Biča“ sa 2:0, golovima Montiela i Anhela Koree.